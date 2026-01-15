Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Thane Crime: ठाण्यात 21 वर्षीय एअर होस्टेसने उचलले टोकाचे पाऊल, एक्स बॉयफ्रेंड प्राव्हेट…

ठाणे जिल्ह्यातील 21 वर्षीय एअर होस्टेसने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. एक्स बॉयफ्रेंडकडून प्रायव्हेट फोटो व्हायरल करण्याची धमकी, लग्नास नकार व आर्थिक फसवणूक यामुळे तिने टोकाचं पाऊल उचलल्याचा आरोप आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 12:14 PM
  • ठाणे जिल्ह्यात 21 वर्षीय एअर होस्टेसची आत्महत्या,
  • 28 डिसेंबर रोजी कल्याणमधील घरी गळफास
  • एक्स बॉयफ्रेंडवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल
ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २१ वर्षीय एअर होस्टेसने एक्स बॉयफ्रेंडच्या धमक्यांना कंटाळून आत्महत्या केली. तरुणीने २८ डिसेंबर २०२५ रोजी कल्याण (पूर्व) येथील तिच्या घरी फाशी घेत आत्महत्या केली. आता या प्रकरणात नवीन माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी संबंधित तरुणावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

काय घडलं नेमकं?

28 डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री तरुणीला तिच्या आईने फोन केला असता तिला त्याचं उत्तर मिळालं नाही. त्यानंतर, त्यानंतर कल्याणमधील अनुसूया निवास येथील तिच्या घरी जाऊन पाहिल्यानंतर छताच्या हुकला लटकलेला तरुणीचा मृतदेह आढळला. पीडितेला तातडीने रुक्मिणीबाई रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं.

त्यानंतर पीडितेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कुटुंबियांनी तिचा फोन आणि बँक स्टेटमेंट तपासले, ज्यामध्ये बऱ्याच बाबी उघडकीस आल्या. तिच्या शरीरावर सापडलेल्या खुणा आणि चॅट रेकॉर्डवरून आरोपीने तिच्यावर वारंवार हल्ला केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडितेच्या प्रियकराने लग्नाच्या बहाण्याने तिच्याकडून लाखो रुपये घेतले होते आणि 16 डिसेंबर २०२५ रोजी तिचं शेवटचं ट्रान्सझेक्शन झाल्याचं तरुणीच्या बँक अकाउंटवरून स्पष्ट झालं.

फोटो व्हायरल करण्याची धमकी

पोलिसांनी १० जानेवारीला २३ वर्षीय एक्स बॉयफ्रेंडविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 108 अंतर्गत त्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार, मृत तरुणी आणि तिचा एक्स बॉयफ्रेंड 2020 पासून प्रेमसंबंधात होते. आरोपानुसार, तिच्या प्रियकराने तिला तिचे काही प्रायव्हेट फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली होती आणि लग्न करण्यासाठी नकार दिला होता. इतकेच नव्हे तर, तो नुकतंच एका दुसऱ्या महिलेसोबत प्रेमसंबंधात होता आणि त्यामुळेच, तिने स्वत:चं आयुष्य संपवलं. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: एअर होस्टेसने आत्महत्या कधी आणि कुठे केली?

    Ans: 28 डिसेंबर 2025 रोजी कल्याण (पूर्व) येथील तिच्या घरी.

  • Que: आत्महत्येमागचं कारण काय असल्याचा आरोप आहे?

    Ans: प्रायव्हेट फोटो व्हायरल करण्याची धमकी, लग्नास नकार, मानसिक छळ आणि आर्थिक फसवणूक.

  • Que: पोलिसांना कोणते पुरावे मिळाले?

    Ans: मोबाईल चॅट्स, बँक स्टेटमेंट्स आणि शारीरिक जखमांचे पुरावे.

