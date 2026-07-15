Ratnagiri Crime: सकाळी लवकर उठवल्याचा राग… सुनेने सासूला लाकडी फळीने केली बेदम मारहाण, गुन्हा दाखल

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काय नेमकं घडलं?
सध्या भात पेरणीचा हंगाम सुरु आहे. कोकणातल्या वाड्यांमध्ये भात पेरणीला सुरुवात झाली आहे. रेहेळ-गावणवाडी या गावात रहिवासी असलेले नाचरे कुटुंबातील सुवर्णा नाचरे (वय ७१) यांनी आपली सून मयुरी नाचरे हिला सकाळी लवकर उठून शेतातील पेरणीच्या कामात मदत करायला सांगितली. मात्र झोपेतून उठवल्यामुळे मयुरी संतापली आणि दोघींमध्ये शाब्दिक वाद सुरु झाला. वाद वाढत गेल्यानंतर सुनेने सासूला अपशब्द आणि शिवीगाळ केली. एवढेच नाही तर रागाच्या भरात मयुरीने घरातील चुलीजवळ ठेवलेल्या लाकडी फळीने सासूला मारहाण केली. यात त्या गंभीर जखमी झाल्या आहेत.
या घटनेनंतर सुवर्णा नाचरे यांनी चिपळूण पोलीस ठाण्यात धाव घेत घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितला. त्यांच्या तक्रारीवरून चिपळूण पोलिसांनी मयुरी दर्शन नाचरे हिच्याविरोधात संबंधित कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या घटनेचा पुढील तपास करत आहे.
रत्नागिरी हादरलं! धावत्या मांडवी एक्सप्रेसमधून लिव्ह-इन पार्टनर आणि दीड वर्षांच्या मुलासह उडी; महिलेचा मृत्यू
कोकण रेल्वेवरील मांडवी एक्सप्रेस वेगाने मुंबईच्या दिशेने धावत होती. प्रवाशांचा प्रवास नेहमीप्रमाणे सुरू असतानाच काही क्षणांत असा थरार घडला, ज्याने सर्वांनाच हादरवून सोडलं. एका व्यक्तीने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनर आणि अवघ्या दीड वर्षांच्या मुलासह चालत्या ट्रेनमधून उडी घेतल्याची धक्कादायक घटना खेड तालुक्यातील मेटे गावाजवळ घडली. या घटनेत महिलेचा मृत्यू झाला असून वडील आणि चिमुकला मुलगा गंभीर जखमी अवस्थेत उपचार घेत आहेत. या टोकाच्या निर्णयामागील नेमकं कारण काय, याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत. घडलेली घटना खेड तालुक्यातील मेटे गावाजवळ कोकण रेल्वे मार्गावर सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास ही भयानक दुर्घटना घडली.
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Ans: रत्नागिरीच्या चिपळूण तालुक्यात.
Ans: शेतातील कामासाठी सकाळी लवकर उठवल्याचा राग.
Ans: सुनेविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.