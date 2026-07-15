Nagpur Crime: ‘सोबत जगू शकलो नाही तर सोबत मरू…’; मोकळ्या मैदानात जाऊन प्रेमीयुगुलाने घेतला टोकाचा निर्णय

New Delhi: दिल्ली दंगल प्रकरणात मोठा निर्णय! आयबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या प्रकरणी ‘आप’चे माजी नगरसेवक ताहीर हुसेन दोषी
काय घडलं नेमकं?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव विशाल विलास जावडे (२१, रा. वानाडोंगरी)असे आहे. विशाल हा मंडप डेकोरेशनचे काम करत होता. तसेच ऑटो रिक्षाही चालवत होता. गेल्या चार वर्षांपासून त्याचे त्याच परिसरात राहणाऱ्या 20 वर्षीय तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते. दोघांनाही लग्न करायचा होता आणि त्यांनी आपल्या कुटुंबियांना ही बाब सांगितली होती. मात्र दोन्ही कुटुंबीयांनी लग्नाला विरोध केला. रविवारी याच मुद्द्यावरून दोन्ही कुटुंबांमध्ये वाद झाला. सोबत जगू शकणार नाही, म्हणून सोबत मारू अशी त्यांच्या मनात भावना आली. त्यांनतर सोमवारी दुपारी दोघेही वानाडोंगरी ते संगम गाव मार्गावरील एका मोकळ्या मैदानात गेले. तिथे त्यांनी सोबत आणलेले विषारी द्रव्य प्रश्न केले. विषाचे प्रमाण जास्त असल्याने विशालची प्रकृती घटनास्थळीच गंभीर झाली.
हे रस्त्याने जाणाऱ्या लोकांना दिसले. त्यांनतर नागरिकांनी तातडीने दोघांना शालिनीताई मेघे रुग्णालयात दाखल केले. रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास उपचारादरम्यान विशालचा मृत्यू झाला. तर तरुणीची प्रकृती गंभीर आहे तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास एमआयडीसी पोलीस करत आहेत. या घटनेने वानाडोंगरी परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
परिसरात हळहळ
घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी पोलिसांनी रुग्णालयात धाव घेत पंचनामा व इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या. विशालचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला असून, या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेने वानाडोंगरी परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Nagpur Crime: रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी वाचवण्याचा केला प्रयत्न, पण… दुसऱ्या मालगाडीवर उडी मारताच तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू
Ans: नागपूरच्या वानाडोंगरी येथे.
Ans: लग्नाला कुटुंबीयांचा विरोध.
Ans: प्रियकराचा मृत्यू झाला, तर प्रेयसी गंभीर असून उपचार सुरू आहेत.