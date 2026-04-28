Indonesia Train Crash : इंडोनेशिया भीषण दुर्घटना! दोन ट्रेनच्या जोरदार धडकेने हादरलं स्टेशन, थरारक VIDEO आला समोर

Indonesia Train Accident : इंडोनेशियात भयानक अपघात घडला आहे. एका उभ्या असलेल्या ट्रेनला जोरदार धडक दिली आहे. या अपघाताने संपूर्ण इंडोनेशिया हादरले असून याचा थरारक व्हिडिओही पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 09:29 AM
Indonesia Train Accident News in Marathi : जकार्ता : इंडोनेशियात एक भयानक ट्रेन दुर्घटना (Train Accident) घडली आहे. इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे दोन ट्रेनची जोरदार धडक झाली आहे. या अपघाताने संपूर्ण इंडोनेशिया (Indoneisa) हादरलं  आहे. या भीषण दुर्घटनेत ७ जणांचा मृत्यू झाला असून  अनेकजण गंभीर जखमी आहेत. या घटनेचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

नेमकी काय आहे घटना?

मिळालेल्या माहितीनुसार, जकार्ता येथे बेकासी तैमूर स्टेशनवर अपघात घडला आहे. एक लोकल ट्रेन रुळावर उभी असताना मागून येणाऱ्या ट्रेनन भीषण धडक दिल्याने हा अपघात घडला आहे. ही धडक इतकी जोरदार होती की संपूर्ण रेल्वे स्टेशनवर हादरा बसला होता. प्रवाशांनाही सावरण्याची वेळ संधी मिळाली नाही. सध्या अनेक प्रवासी डब्यांमध्ये अडकून पडले असबन त्यांना बाहेर काढण्याचे कार्य सुरु आहे.

या अपघातात ७ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून ८१ जण गंभीर जखमी आहेत. जखमींनी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या स्थानिक प्रशासन, लष्कर आणि आपत्ती व्यवस्थापन घटनास्थळी असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

अपघाताचे कारण अस्पष्ट

या अपघाताचे कारणही अस्पष्ट आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रॉसिंगवर एका टॅक्सीने ट्रेनला जोरदार धडक दिली होती. या धडकेमुळे ट्रेन रुळावरच थांबली. याच वेळी मागू येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनला सिग्नलचीन मिळाल्याने जोरदार धडक झाली आणि काही क्षणांतच भंयकर दुर्घटना घडली.

इंडोनेशियात रेल्वे दुर्घटनेची ही पहिलीच वेळी नाही. यापूर्वी देखील असे अनेक रेल्वे अपघात घडले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, जुन्या गाड्या, देखभालीचा अभाव आणि सिग्नल यंत्रणेतील तुटींमुळे असे अपघात वारंवार घडत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इंडोनेशियात कुठे घडला अपघात?

    Ans: इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे बेकासी तैमूर स्टेशनवर भीषण रेल्वे अपघात घडला आहे.

  • Que: इंडोनेशिया रेल्वे अपघातात किती जीवितहानी झाली?

    Ans: इंडोनेशिया रेल्वे अपघतात ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ८१ जण गंभीर जखमी आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 09:11 AM

