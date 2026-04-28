Indonesia Train Crash : इंडोनेशिया भीषण दुर्घटना! दोन ट्रेनच्या जोरदार धडकेने हादरलं स्टेशन, थरारक VIDEO आला समोर

मिळालेल्या माहितीनुसार, जकार्ता येथे बेकासी तैमूर स्टेशनवर अपघात घडला आहे. एक लोकल ट्रेन रुळावर उभी असताना मागून येणाऱ्या ट्रेनन भीषण धडक दिल्याने हा अपघात घडला आहे. ही धडक इतकी जोरदार होती की संपूर्ण रेल्वे स्टेशनवर हादरा बसला होता. प्रवाशांनाही सावरण्याची वेळ संधी मिळाली नाही. सध्या अनेक प्रवासी डब्यांमध्ये अडकून पडले असबन त्यांना बाहेर काढण्याचे कार्य सुरु आहे.
या अपघातात ७ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून ८१ जण गंभीर जखमी आहेत. जखमींनी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या स्थानिक प्रशासन, लष्कर आणि आपत्ती व्यवस्थापन घटनास्थळी असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
या अपघाताचे कारणही अस्पष्ट आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रॉसिंगवर एका टॅक्सीने ट्रेनला जोरदार धडक दिली होती. या धडकेमुळे ट्रेन रुळावरच थांबली. याच वेळी मागू येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनला सिग्नलचीन मिळाल्याने जोरदार धडक झाली आणि काही क्षणांतच भंयकर दुर्घटना घडली.
#Breaking | इंडोनेशिया के जकार्ता के बाहरी इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई.#Indonesia #Jakarta #Accident #Train #Jakarta pic.twitter.com/5mFgYskyHN — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) April 27, 2026
इंडोनेशियात रेल्वे दुर्घटनेची ही पहिलीच वेळी नाही. यापूर्वी देखील असे अनेक रेल्वे अपघात घडले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, जुन्या गाड्या, देखभालीचा अभाव आणि सिग्नल यंत्रणेतील तुटींमुळे असे अपघात वारंवार घडत आहे.
