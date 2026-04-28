Maharashtra Breaking News Updates Today: राजकारण, अर्थव्यवस्थेसह आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर

विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी १२ मे रोजी होणाऱ्या निवडणुकीमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या नऊ जागांपैकी भाजपच्या वाट्याला पाच जागा येणार असून, उमेदवारीसाठी पक्षात मोठी रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या कोअर कमिटीने ३० जणांची जंत्री दिल्लीला पाठवली होती, मात्र वरिष्ठ नेत्यांनी ही यादी फेटाळून ती अधिक संक्षिप्त करण्यास सांगितले होते.
पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनंतर महाराष्ट्र भाजपने आता ३० ऐवजी १४ जणांची सुधारित यादी अंतिम करून दिल्लीला पाठवली आहे.विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांना या वेळी संधी नाकारली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अनेक दिग्गजांचा पत्ता कट झाल्याची चर्चा आहे.
28 Apr 2026 06:39 PM (IST)
सोमेश्वरनगर : राज्यात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, बारामती तालुक्यातून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. बारामती तालुक्यातील वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपीने पोलिस कोठडीत गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. रवींद्र व्यंकट गार्डी (वय. ४८ रा. चव्हाण वस्ती, कोऱ्हाळे खुर्द ता. बारामती) असे या आरोपीचे नाव आहे.
28 Apr 2026 06:34 PM (IST)
Flood in Southern China Qinzhou Due Heavy Rain : बीजिंग : चीन(China)च्या दक्षिण भागात महाप्रलय आला आहे. सततच्या पावसामुळे किनझोऊ शहरात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. रविवार(२६ एप्रिल) पासून सतत पाऊस पडत असून अनेक रस्ते पाण्याखाली गेली आहे. लोकांच्या गाड्या आणि घरे पाण्याखाली गेली आहेत. यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळती झाले आहे. सरकारने बचावकार्य सुरु करण्यात आले असून लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे कार्य सुरु आहेत. परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.
28 Apr 2026 06:28 PM (IST)
Baramati Politics: बारामतीच्या राजकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार शरद पवार यांनी पवार कुटुंबाची एक तातडीची बैठक बोलावली आहे. पुण्यातील मोदी बाग या निवासस्थानी पवार कुटुंबाची ही तातडीची बैठक होणार असल्याची माहिती आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर शरद पवारांनी ही बैठक बोलावल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
28 Apr 2026 06:24 PM (IST)
Jagannath Chawl Redevelopment News Marathi : गेली 130 पेक्षा जास्त वर्ष आपले पाय घट्ट रोवून उभ्या असलेल्या लाकडी चाळी म्हणजे मुंबईतील गिरगाव येथील जगन्नाथ चाळ झाऊबा वाडी. दरवर्षी पावसाळा आला की, मुंबईतील जुन्या, धोकादायक चाळी, इमारतींतील रहिवाशांसमोरील चिंतेचे ढग गडद होतात. अशीच परिस्थिती गिरगाव येथील जगन्नाथ चाळ झाऊबा वाडीमध्ये दिसून येत आहे. १४ वर्षांपासून पुनर्विकास रखडल्याने विकासक आणि म्हाडाच्या कारभाराविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
28 Apr 2026 06:19 PM (IST)
Gujarat Local Body Election 2026: भाजपने गुजरातच्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये जोरदार कामगिरी करत प्रचंड विजय मिळवला आहे. पक्षाने राज्यातील १५ पैकी १३ महानगरपालिकांमध्ये बहुमत मिळवले, तर उर्वरित चारमध्ये आघाडी कायम ठेवली. १,०४४ महानगरपालिका जागांपैकी भाजपने ७३२ जागा जिंकल्या.
28 Apr 2026 06:15 PM (IST)
आज आयपीएलच्या हंगामातील सवरात महत्वाचा सामना होणार आहे. आजचा सामन्यात राजस्थान रॉयल्स अन् पंजाब किंग्ज आमनेसामने येणार आहेत. दोन्ही संघ टॉप 4 मध्ये आहेत. त्यामुळे आपले स्थान आणखी मजबूत करण्यासाठी दोन्ही संघ भिडणार आहेत.
28 Apr 2026 06:11 PM (IST)
Virat Kohli Little Fan Viral Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावर दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली संबंधी एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. एका चिमुरडा फॅन विराटचा ऑटोग्राफ न मिळाल्याने ढसाढसा रडला असून रागाच्या भरात त्याने असे काही केले आहे पाहून सर्व हैराण झाले आहेत.
28 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Devendra Fadnavis Solapur Visit : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सोलापूर जिल्हा दौऱ्यात विविध विकासकामांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. बार्शी येथील श्री भगवंत प्रकट दिनानिमित्त महापूजा केल्यानंतर त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नवनिर्वाचित सदस्यांच्या सत्कार कार्यक्रमात व कार्यकर्ता मेळाव्यात मार्गदर्शन केले.
28 Apr 2026 06:03 PM (IST)
Pune Bank Recovery Agent Assault News: पुणे शहरातील हडपसर परिसरातून एक अत्यंत लज्जास्पद आणि अस्वस्थ करणारी घटना समोर आली आहे. येथे, कर्जाचा हप्ता भरण्यास उशीर झाल्याच्या कारणावरून, एका बँकेच्या वसुली एजंट्सनी (रिकव्हरी एजंट्सनी) रस्त्याच्या मधोमध एका जोडप्याला घेरले आणि लाथा-बुक्क्यांनी अमानुष मारहाण केली. या क्रूर मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
28 Apr 2026 05:55 PM (IST)
कल्याणमध्ये धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा विरोधात काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. बागेश्वर बाबाच्या फोटोला जोडे मारत त्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तीव्र निषेध केला. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
28 Apr 2026 05:50 PM (IST)
कर्जत तालुक्यातील टोरंट जलविद्युत प्रकल्प, पोशीर आणि शिलार धरणांविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. या प्रकल्पाविरोधात २० मेपासून धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून मागण्या मान्य न केल्यास ५ जून रोजी कर्जत ते मंत्रालय असा पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. अशी माहिती स्थानिक ग्रामस्थांनी दिली आहे.
28 Apr 2026 05:45 PM (IST)
कोल्हापुरात नाशिक आणि अमरावती घटनेची पुनरावृत्ती झालीये..त्यामुळे हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांस गावकरी आक्रमक झालेतं.. कोल्हापुरच्या हातकणंगले तालुक्यातील पुलाची शिरोली गावात राहणाऱ्या शाहिद सनदे या नराधम तरुणाने प्रेमाच्या जाळ्यात अडकून अनेक तरुणींवर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे..शिवाय संबधीत तरुणींचे अश्लील व्हिडिओ करून त्यांनी ब्लॅकमेल केल्याचा प्रकारही उघडकीस आलायं..याप्रकरणी शाहीद सनदे आणि त्याचा मित्र शाहरुख देसाई याच्यावर हातकणंगले पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दरम्यान पोलिसांनी तातडीने शाहिद सनदे याला बेड्या ठोकल्या असून त्याचा साथीदार शाहरुख देसाई याचा शोध सुरू आहे..तर पुलाची शिरोली गावकऱ्यांनी गाव बंद ठेवून या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे...शिवाय संबंधित तरुणांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी देखील केलीये..तसचं सकल हिंदू समाजाच्या वतीने शिरोली गावच्या प्रवेशद्वारापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत मोर्चाचं आयोजन केलं होतं...मात्र कोणतीही परवानगी न घेतल्याने पोलिसांनी हा मोर्चा काढू दिला नाही..त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणातील तपासाची माहिती गावकऱ्यांना दिल्यानंतर गावकऱ्यांनी देखील मोर्चा न काढता या घटनेचा निषेध केला..यावेळी पोलीस आणि आंदोलक यांच्यामध्ये काहीशी शाब्दिक बाचाबाची देखील झाली..दरम्यान भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन गावकऱ्यांची निवेदन स्वीकारलं..शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते देखील यावेळी आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते.
28 Apr 2026 05:40 PM (IST)
सध्याच्या गंभीर हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाण्याचे योग्य नियोजन करून कमी पाण्यावरील पिके घ्यावीत, असा सल्ला आमदार अमोल खताळ यांनी दिला. यशवंतराव चव्हाण प्रशासकीय भवनात आयोजित खरीपपूर्व हंगाम आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आ. खताळ यांनी सांगितले की, बैठकीतील निर्णय केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना बियाणे व खतांचा कृत्रिम तुटवडा रोखण्याचे आणि बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, आगामी पाणीटंचाई लक्षात घेता पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञान व 'महाविस्तार' अॅपचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
28 Apr 2026 05:35 PM (IST)
महाराष्ट्रात रिक्षाचालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर नालासोपाऱ्यातील वातावरण तापले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या या निर्णयाला रिक्षाचालकांचा पाठिंबा मिळत असून अनेक रिक्षाचालकांनी आपल्या रिक्षांवर मराठीचे स्टिकर्स लावले आहेत.
28 Apr 2026 05:30 PM (IST)
शिवाजी कोण होता हया पुस्तकाच्या शिर्षकावर आक्षेप नोंदवत आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना जी अश्लील शिवीगाळ केली त्यानंतर राज्यात वाद निर्माण झाला त्यांनतर विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन आज 28 एप्रील रोजी आमदार संजय गायकवाड यांच्या कार्यालयवर मोर्चा काढून शिवाजी कोण होता या पुस्तकाचे सामूहिक वाचन करण्यात येणार होते याकरिता बुलढाणा येथील जिजामाता स्टेडियम येथे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते जमा होत असताना दुसरीकडे संजय गायकवाड यांचे समर्थक ही जमा होत होते जिजामाता स्टेडियम परिसरामध्ये दोन्ही समर्थक आमने सामने आल्यामुळे घोषणाबाजी सुरू झाली .पोलिसांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी प्रकाशक प्रशांत आंबी यांच्या समर्थकांना स्थानबद्ध केले या सर्व कार्यकर्त्यांनाबद्ध केले त्यामुळे काही काळ या परिसरामध्ये तणाव निर्माण झाला होता तर शिवाजी कोण होता .या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना चिखली पोलीस आणि स्थानबद्ध केले होते त्यामुळे ते बुलढाणा येथील कार्यक्रमात येऊ शकले नाही वादग्रस्त विधानानंतर बुलढाणा मध्ये सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे.
28 Apr 2026 05:25 PM (IST)
लोणावळा-खंडाळ्यात टॅक्सी चालकांचा संताप उफाळला आहे. बेकायदेशीर ॲप-आधारित कंपन्यांविरोधात टॅक्सी चालक मालक वेलफेअर असोसिएशन आक्रमक झाली असून आजपासून तीन दिवसांच्या साखळी आमरण उपोषणाला सुरुवात झाली आहे. ओला, उबेर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांमुळे स्थानिक चालकांवर उपासमारीची वेळ आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. गेल्या ७-८ वर्षांपासून तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीच ठोस कारवाई झाली नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास १ मे रोजी पुणे-मुंबई मार्गावर चक्का जाम करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.स्थानिक चालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
28 Apr 2026 05:20 PM (IST)
बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या निषेधार्थ बुलढाण्यात आज दिवंगत कॉम्रेड गोविंद पानसरे लिखित शिवाजी कोण होता? या पुस्तकाचे वाचन होणार आहे, यासाठी पुरोगामी संघटनेतील अनेक कार्यकर्ते दाखल झालेले आहेत. दरम्यान, पुस्तक वाचायला आम्ही देखील जाऊ, परंतु छत्रपती शिवरायांचा जर एकेरी उल्लेख झाला तर शिवप्रेमींना आम्ही आवरू शकणार नाही! असा इशारा बुलढाणा चे आमदार संजय गायकवाड यांनी दिला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले की, मी सगळ्यांना उरून पुरतो, मी चांगल्या भावनेतून ते वक्तव्य केले होते' असे आमदार गायकवाड म्हणाले.
28 Apr 2026 05:15 PM (IST)
बार्शीचे ग्रामदैवत श्री भगवंत प्रगट दिन आज मोठ्या उत्साहात साजरा होत असून, मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळली आहे. पहाटेपासूनच भाविकांनी दर्शनासाठी रांगा लावल्या असून, संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणाने भारावून गेला आहे. या निमित्ताने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज श्री भगवंताची महापूजा होणार आहे. माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी केलेल्या आग्रहाच्या आमंत्रणाला मान देत मुख्यमंत्री बार्शीत दाखल होत आहेत. धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान विष्णूंच्या आठ अवतारांपूर्वीचा हा श्री भगवंत अवतार मानला जातो, त्यामुळे या प्रगट दिनाला विशेष महत्त्व आहे. मंदिर समितीच्या वतीने संपूर्ण परिसरात आकर्षक फुलांची आरास करण्यात आली असून, भाविकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
28 Apr 2026 05:10 PM (IST)
पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या विशेष सभेत विविध महत्त्वाच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. शहरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी रस्ते, गटार, जिम स्टेशन आणि पादचारी पूल यांसारख्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील देण्यात आला. तसेच सुरक्षा, आरोग्य आणि स्वच्छतेशी संबंधित प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली. मात्र या मंजुरींवर विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनी आक्षेप घेत सत्ताधाऱ्यांवर कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे विकासकामांच्या मंजुरीवरून पनवेलमध्ये राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
28 Apr 2026 05:05 PM (IST)
ऐरोली सेक्टर 16 येथील संजीवनी दीप येथे फ्रेंड्स फाउंडेशनच्या वतीने दिव्यांगांच्या माध्यमातून डायफर बनवण्याचे काम केले जाते. या ठिकाणी सोमवारी मध्यरात्री अचानक आग लागली. सुदैवाने या आगीतमध्ये जीवितहानी टळली आहे. मात्र दिव्यांग केंद्रातील साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
28 Apr 2026 05:00 PM (IST)
गुहागर तालुक्यातील अभियंता विनयकुमार सिन्हा यांची फेसबुकवरील ओळखीतून तब्बल २६.७६ लाखांची ऑनलाईन फसवणूक झाली. आदिती शर्मा नावाने मैत्री करून क्रिप्टो गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यात आले. त्यांनी गुरुसिटी क्रिप्टो करन्सी प्लॅटफॉर्मवर टप्प्याटप्प्याने रक्कम गुंतवली. सुरवातीला समोरच्या व्यक्तिकडून नफा दाखवण्यात आला. विश्वास जिंकल्यानंतर हळूहळू अधिक गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले गेले. पैसे परत मिळत नसल्याने गुहागर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
28 Apr 2026 04:55 PM (IST)
पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या विशेष सभेत विविध महत्त्वाच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. शहरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी रस्ते, गटार, जिम स्टेशन आणि पादचारी पूल यांसारख्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील देण्यात आला. तसेच सुरक्षा, आरोग्य आणि स्वच्छतेशी संबंधित प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली. मात्र या मंजुरींवर विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनी आक्षेप घेत सत्ताधाऱ्यांवर कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे विकासकामांच्या मंजुरीवरून पनवेलमध्ये राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
28 Apr 2026 04:50 PM (IST)
वसई विरार महापालिकेच्या तुलिंज येथील रुग्णालयात रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास धक्कादायक घटना घडली. रुग्णावर उपचार सुरू असताना नातेवाईकांना बाहेर थांबण्यास सांगितल्याने वाद निर्माण झाला. रागाच्या भरात एका महिला नातेवाईकाने उपचार करणाऱ्या नर्सला शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकारामुळे रुग्णालयातील वातावरण तणावपूर्ण झाले असून आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ आज सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती बांधून आपला संताप व्यक्त केला. या प्रकरणी संबंधित महिला नातेवाईकाविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तुलिंज पोलीस स्टेशनमध्ये विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
28 Apr 2026 04:45 PM (IST)
नेरळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वार्ड क्रमांक ५ मधील कचरा चार दिवसांपासून न उचलल्याने नागरिक त्रस्त झाले असून त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे उपशहर प्रमुख संदीप उतेकर यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर कचरा टाकत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा निषेध केला.
28 Apr 2026 04:40 PM (IST)
महाराष्ट्रात रिक्षाचालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर नालासोपाऱ्यातील वातावरण तापले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या या निर्णयाला रिक्षाचालकांचा पाठिंबा मिळत असून अनेक रिक्षाचालकांनी आपल्या रिक्षांवर मराठीचे स्टिकर्स लावले आहेत.
28 Apr 2026 04:35 PM (IST)
TCS ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान हिच्या जामीन अर्जावर नाशिक न्यायालयात २ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात SIT आणि नाशिक पोलिसांच्या अनेक पथकांकडून तिचा शोध सुरू असून, तिची कधीही अटक होऊ शकते, अशी माहिती समोर येत आहे.
28 Apr 2026 04:30 PM (IST)
मिरा रोड येथील नया नगर परिसरात सुरक्षा रक्षकावर झालेल्या चाकू हल्ल्याच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. या घटनेतील जखमी सुरक्षा रक्षकांची विचारपूस करण्यासाठी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आज मिरा रोड येथील वोखार्ड रुग्णालयात भेट दिली. त्यांनी जखमींची प्रकृती जाणून घेतली तसेच या घटनेचा निषेध व्यक्त करत कठोर कारवाईची मागणी केली. वारंवार हिंदूंवर आघात होत आहे याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी सोमय्यांनी केली आहे .
दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी जैब जुबैर अन्सारी याच्या घराची पोलिसांनी झडती घेतली असता ISISचा उल्लेख असलेली हस्तलिखित नोट आढळून आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दहशतवादविरोधी पथक (ATS) देखील तपासात सक्रिय झाले असून, या घटनेमागे कोणतेही दहशतवादी कनेक्शन आहे का याची सखोल चौकशी सुरू आहे.
28 Apr 2026 04:25 PM (IST)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १४ ग्रामपंचायतींमध्ये पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामध्ये कणकवली तालुक्यातीलमधील घोणसरी, मालवणमधील सुकळवाड, चौके, कुडाळमधील कालेली, सावंतवाडीमधील माजगाव या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच पदासाठी निवडणूक होत आहे.
तर सदस्य पदाकरिता कणकवलीमधील दारिस्ते, तळेरे, मालवणमधील धामापूर, वराड, कुडाळमधील गावराई, चेंदवण, रानबुंबळी, वेंगुर्लामधील मठ, सावंतवाडीमधील नाणोस या ग्रामपंचायतीमध्ये पोटनिवडणूक होत आहे. एकूण १४ ग्रामपंचायतीमध्ये १४ हजार २१० मतदार मतदानाचा हक्क बजावित आहेत.
28 Apr 2026 04:20 PM (IST)
सावंतवाडी तालुक्यातील माजगाव ग्रामपंचायतीची आज निवडणूक होत असून मतदानासाठी नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, खोतवाडा येथील दत्तात्रय उर्फ बंटी सावंत यांनी आपल्या लग्नाच्या आधीच मतदान करून नागरिकांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. लग्नाचा सोहळा असूनही त्यांनी प्रथम आपला मतदानाचा हक्क बजावला. त्यांच्या या कृतीचे परिसरात कौतुक होत असून “पहिले मतदान, मगच इतर काम” असा संदेश त्यांनी दिला आहे. शांततेत आणि उत्साहात माजगाव गावात मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे.
28 Apr 2026 04:15 PM (IST)
लोटेतील लक्ष्मी ऑरगॅनिक कंपनी विरोधात सुरूवातील आवाज उठविला पण आमच्यातील काही जणांनी फूट पाडली पण ती व्यक्ती कोण यावर मी बोलून त्यांना मोठे करणार नाही पण उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे त्या कंपनीशी मोठे हितसंबंध असल्याचा दावा माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी केला तर हे सरकार आतंकवादीचे घरावर बुलडोजर चढतात मग भोंदू बाबा अशोक खरात याच्या घरावर अद्याप बुलडोझर चढविला गेला नाही असा सवाल उपस्थित करीत माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
28 Apr 2026 04:10 PM (IST)
हिल्यानगर जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरात अखेर 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय' याच शैक्षणिक वर्षापासून (२०२६) सुरू होत आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेची वर्षभरातच अंमलबजावणी करत महायुती सरकारने जिल्ह्याला मोठी आरोग्य भेट दिली आहे. ६ मे २०२५ रोजी अहिल्यादेवींचे जन्मस्थान असलेल्या चौंडी येथे राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली होती. या बैठकीत जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करण्यात आली होती. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी या महाविद्यालयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या मागणीला यश आले असून, सोमवारी २७ एप्रिल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे महाविद्यालय यंदापासूनच कार्यान्वित होत असल्याचे जाहीर केले. या नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला मोठी बळकटी मिळणार आहे. अहिल्यानगर जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असल्याने येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची नितांत गरज होती. आता सिव्हिल हॉस्पिटलचे रूपांतर मेडिकल कॉलेजमध्ये झाल्यामुळे येथे तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढणार असून, जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णांना उच्च दर्जाचे उपचार स्थानिक पातळीवरच मोफत उपलब्ध होतील.
28 Apr 2026 04:05 PM (IST)
वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील औद्योगिक पट्ट्यासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. प्रशासकीय काळात वाढीव घरपट्टीमुळे अडचणीत आलेल्या कारखानदारांना महानगरपालिकेने मोठा हात दिला आहे. वाढीव बांधकामांवरील तीन रुपये टॅक्स आता थेट सव्वा रुपयावर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.वसई-विरार शहराच्या हद्दीत सातिवली, भोईदापाडा, वालीव आणि महामार्गापर्यंतचा भाग हा औद्योगिक केंद्र म्हणून ओळखला जातो. या भागात मोठ्या प्रमाणात कारखाने आणि फॅक्टरीज आहेत. प्रशासकीय राजवटीत, काही कारखाना मालकांनी केलेल्या वाढीव बांधकामांवर प्रशासनाने सरसकट ३ रुपये दराने टॅक्स आकारला होता. इतकेच नाही तर, हा टॅक्स मागील ६ ते ७ वर्षांच्या 'बॅकलॉग'सह लावण्यात आला होता, ज्यामुळे शहरातील उद्योजक आर्थिक संकटात सापडले होते.शहराला लाभलेली ही मोठी इंडस्ट्री टिकवून ठेवणे आणि उद्योजकांना व्यवसाय करण्यास सुलभ वातावरण निर्माण करून देणे, हे महानगरपालिकेचे उद्दिष्ट आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महासभेत हा जाचक टॅक्स ३ रुपयांऐवजी १.२५ (एक रुपया पंचवीस पैसे) आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
28 Apr 2026 04:00 PM (IST)
कर्जत तालुक्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढले आहे.जलजीवन योजनेचे माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या नळपाणी योजना यांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील पाण्याची टंचाई वाढली आहे.दरम्यान कर्जत तालुक्यात आता चार गावे आणि सात आदिवासी वाड्या यांना टँकरने पाणी पुरवठा सुरू असून पाच टँकर यांच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा सुरू असल्याची माहिती कर्जत पंचायत समिती पाणीटंचाई कृती समितीने दिली आहे. कर्जत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी भाग असून या भागातून वाहणाऱ्या दोन्ही नद्या उन्हाळ्यात कोरड्या असतात.त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य अधिक वाढते.दुसरीकडे कर्जत तालुक्यात २०२१ मध्ये मंजूर असलेल्या जलजीवन मिशन मधील बहुतांश नळपाणी योजना बंद अवस्थेत आहेत.तालुक्यात त्यावेळी केंद्र सरकारची महत्वाची असलेली हरघर जल ही संकल्पना कर्जत तालुक्यात फेल गेली आहे.तालुक्यात १२१ नळपाणी योजना जलजीवन मिशन मधून मंजूर होत्या,त्यातील ३३ नळपाणी योजना कार्यान्वित झाल्या होत्या.तर अन्य योजना निधी अभावी कार्यान्वित होऊ शकल्या नाहीत.त्यामुळे या नळपाणी योजना यांचे पाण्यावर अवलंबून असलेल्या तालुक्यातील अर्ध्या भागात नळपाणी योजना अभावी पाण्याची टंचाई वाढली आहे.
28 Apr 2026 03:50 PM (IST)
कर्जत/ संतोष पेरणे : नेरळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. वार्ड क्रमांक 5 मधील कचरा मागील चार दिवसांपासून उचलला जात नसल्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा निषेध करण्यासाठी अनोखे आंदोलन केले. शिवसेना ठाकरे गटाचे उपशहर प्रमुख संदीप उतेकर यांनी थेट ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर घरगुती कचरा आणून टाकत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
28 Apr 2026 03:40 PM (IST)
आयपीएल २०२६ च्या ३९ व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने दिल्ली कॅपिटल्सला नऊ गडी राखून पराभूत केले. प्रथम फलंदाजी करताना दिल्लीचा संघ अवघ्या ७५ धावांवर सर्वबाद झाला. भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूड यांनी पहिल्या चार षटकांत आठ धावांत सहा बळी घेतले. आरसीबीने केवळ एक गडी गमावून ६.३ षटकांत सामना जिंकला. या सामन्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्सच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या शक्यता अधिक कठीण झाल्या आहेत, तर आरसीबीचा मार्ग अधिक सोपा दिसत आहे. याशिवाय सनरायझर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स या दोन्ही संघाचाही प्लेऑफमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. हे तिन्ही संघ सध्या प्लेऑफमध्ये पोहचण्याच्या शर्यतीत पुढे आहेत.
28 Apr 2026 03:20 PM (IST)
Waduj: एनकूळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या डिजिटल क्लासरूमसाठी पुणे पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष व पुणे जिल्हा (दक्षिण) भाजपा प्रभारी सदाशिव खाडे यांच्या ब्रह्मचैतन्य फाउंडेशनच्या सीएसआर फंडामधून १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्या निधीतून डिजिटल क्लासरूमचे काम पूर्ण झाले आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या डिजिटल क्लासरूमचे उद्घाटन करून विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच या शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिलेल्या या सहकार्याबद्दल सदाशिव खाडे आणि त्यांच्या संस्थेचे मनःपूर्वक आभार मानले.
28 Apr 2026 03:10 PM (IST)
Pakistan Missile Attack on Afghanistan : काबुल/इस्लामाबाद : अमेरिका इराण तणाव वाढत असतानाच पाक-अफगाण सीमेवर पुन्हा संघर्ष पेटला आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला असून यामध्ये ७ नागरिकांचा बळी गेला आहे. अफगाणिस्तानने केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे. यामुळे दक्षिण आशियात पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
28 Apr 2026 03:00 PM (IST)
Bigg Boss Marathi 6 ने संपूर्ण देशभरात एक क्रेझ तयार केलेली. दरम्यान, मराठी भाषेत तितक्याच पसंतीने गाजणारा आणि आपल्या स्वरांनी सगळ्यांना मंत्रमुग्ध करणारा मराठमोळा संगीतमय Reality Show ‘मी होणारे सुपरस्टार – छोटे उस्ताद 4’ लवकरच समाप्तीस येणार आहे. कार्यक्रमाला यंदाचे Top 6 गायक मिळाले आहेत. या 6 चिमुकल्यांमध्ये महाअंतिम फेरी पार पडणार आहे आणि महाराष्ट्राला यंदाचा गायकीतला छोटा उस्ताद मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातला प्रत्येक संगीतप्रेमी या सोहळ्याकडे लक्ष ठेवून आहे. या सोहळ्याचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहेत ते म्हणजे ‘तौफिक कुरेशी’! प्रसिद्ध तालवादक taufiq qureshi ‘मी होणार सुपरस्टार – छोटे उस्ताद 4’ च्या महाअंतिम सोहळ्याचे मंचावर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती राहणार आहेत तसेच अभिनेता रितेश देशमुखही या कार्यक्रमात हजर राहणार आहे.
28 Apr 2026 02:58 PM (IST)
भंडारा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेच्या दिराने आपल्याच वाहिनीचा गळा चिरून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणातील हत्या झालेली महिला हिच्या पतीचा मृत्यू झाला असून ती आपल्या ८ वर्षीय मुलीसह राहत होते. तिचे आपल्या दिरासोबत प्रेमसंबंध जुळले. मात्र तिने लग्नास नकार दिल्याने दिराने वाहिनीची धारदार शस्त्रानं गळा चिरून निर्घृण हत्या केली. ही घटना भंडार्याच्या लाखांदूर तालुक्यातील भागडी गावात घडली.
28 Apr 2026 02:32 PM (IST)
कोल्हापुरातील पुलाची शिरोली येथील शाहिद सनदे याने तरूणीवर अत्याचार करून तिचे व्हिडीओ बनवून मित्रांना शेअर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत पिडीत तरूणीने राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी संशयिताला अटक केले. आरोपी शाहिद सनदे याच्याकडे आणखी 8 ते 9 तरुणींचे व्हिडीओ असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
28 Apr 2026 02:20 PM (IST)
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना आयकर अपील न्यायाधिकरणाकडून दिलासा मिळाला आहे. अजित पवार यांच्या विरोधातील आयकर कायद्याच्या कलम 153C अंतर्गत सुरू केलेली कार्यवाही रद्द करण्यात आली आहे. तसंच अघोषित उत्पन्न म्हणून जोडलेली 32.14 कोटी रुपयांची रक्कमही रद्द केली आहे. त्यामुळे हा सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा मानला जात आहे.
28 Apr 2026 02:12 PM (IST)
आमदार संजय गायकवाड यांच्या निवासस्थानासमोर डाव्या विचारांच्या संघटनांनी आंदोलन छेडले. कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला. परिस्थिती तणावपूर्ण होत असल्याने पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
28 Apr 2026 02:01 PM (IST)
राज्यातील रिक्षा व ट्रक्सी चालकांसाठी येत्या एक मेपासून मराठी बंधनकारक असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले. मात्र, त्यांच्यावर थेट कारवाई होणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. एक मे ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत नियमभंगाविरोधात कारवाई सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी शिकावीच लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
28 Apr 2026 01:55 PM (IST)
बारामतीच्या राजकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार शरद पवार यांनी पवार कुटुंबाची एक तातडीची बैठक बोलावली आहे. पुण्यातील मोदी बाग या निवासस्थानी पवार कुटुंबाची ही तातडीची बैठक होणार असल्याची माहिती आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर शरद पवारांनी ही बैठक बोलावल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
28 Apr 2026 01:51 PM (IST)
रिक्षाचालकांना मराठी येणे आवश्यक असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना राऊत म्हणाले की, शहरात रोजीरोटी मिळवण्यासाठी येणाऱ्या लोकांनी स्थानिक भाषेचा आदर केला पाहिजे. प्रवासी बहुसंख्य मराठी भाषिक असल्याने भाषेअभावी गैरसमज, वाद आणि मारामाऱ्या होतात. त्यामुळे स्वतःच्या सोयीसाठी मराठी शिकणे गरजेचे आहे. मात्र, या मुद्द्यावर सरकारलाच आव्हान देण्याची भाषा केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “मराठीच्या मुद्द्यावर सरकारला आव्हान म्हणजे महाराष्ट्रालाच आव्हान,” असे ते म्हणाले.
28 Apr 2026 01:45 PM (IST)
मीरा रोडच्या नया नगर परिसरात दोन सुरक्षा रक्षकांवर झालेल्या जीवघेण्या चाकू हल्ल्याच्या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून, या प्रकरणाच्या तपासात महाराष्ट्र अँटी टेररिझम स्क्वॉड (ATS )ने प्रवेश केला आहे. आरोपी जैब जुबैर अन्सारी (वय 31) याच्या मोबाईल व इतर डिव्हाइसची तपासणी करताना काही संशयास्पद सामग्री आढळल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर एटीएसकडून विविध कोनातून तपास सुरू असून, संभाव्य दहशतवादी कनेक्शनच्या दृष्टीनेही चौकशी केली जात आहे.
28 Apr 2026 01:40 PM (IST)
शिवाजी कोण होता? या पुस्तकावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख हटवावा किंवा पुस्तकावर बंदी घालावी, या मागणीसाठी जालन्यातील राजूर इथं आंदोलन करण्यात आलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख तात्काळ हटवावा अन्यथा राज्यभरात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला आहे.
28 Apr 2026 01:35 PM (IST)
पिंपरी-चिंचवड शहरातील निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात तातडीची स्थापत्य व विद्युत विषयक देखभाल-दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या कामामुळे मंगळवारी (२८ एप्रिल) शहराचा सायंकाळचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. तसेच, बुधवारी (२९ एप्रिल) सकाळी देखील पाणीपुरवठा विस्कळीत आणि कमी दाबाने होण्याची शक्यता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने वर्तवली आहे.
28 Apr 2026 01:25 PM (IST)
जालना तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आईला शिवीगाळ केल्याने मित्रानेच मित्राची हत्या केल्याचे समोर आले. या प्रकरणाचा अवघ्या ८ तासांत छडा लावण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश आले आहे. मृतांचा मुलगा पवन दराडे याने दिलेल्या फिर्यादीवरून जालना तालुका पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस प्रशासनाने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने तांत्रिक बाबींच्या आधारे संशयितांचा शोध सुरू केला आणि आरोपीला जेरबंद केलं.
28 Apr 2026 01:15 PM (IST)
कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेले ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचे प्रकाशक, प्रशांत आंबी मंगळवारी शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या घरासमोर जाऊन पुसत्काचे वाचन करणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच आज बुलढाणा पोलिसांनी प्रशांत आंबी यांना अटक केली आहे. पोलिसांनी प्रशांत आंबी यांना बुलढाणा जिल्ह्याच्या हद्दीत प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना स्थानबद्द केले आहे.बुलढाणा राज्यात प्रवेश करताच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. सध्या, त्यांना अज्ञात ठिकाणी ठेवल्याची माहिती बुलढाणा पोलिसांनी दिली आहे.