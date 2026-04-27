Mumbai Crime: मालाडमध्ये डिलिव्हरी बॉयचा घृणास्पद प्रकार; पेमेंटच्या बहाण्याने मुलीला अश्लील व्हिडिओ दाखवला

मालाडमध्ये साडी डिलिव्हरीच्या बहाण्याने डिलीवरी बॉयने तरुणीला खाली बोलावून अश्लील व्हिडिओ दाखवला. मुलीच्या आरडाओरडीनंतर आरोपी पळाला, मात्र पोलिसांनी त्याला अटक केली.

Updated On: Apr 27, 2026 | 02:56 PM
अल्पवयीनवर अत्याचार; नराधमास १३ वर्षे कारावास

  • डिलिव्हरीच्या बहाण्याने तरुणीला खाली बोलावले
  • पेमेंट डिटेल्स दाखवण्याच्या नावाखाली अश्लील व्हिडिओ दाखवला
  • पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तपास सुरू
मुंबई: मालाड परिसरात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ती म्हणजे ऑनलाइन एक साडी ऑर्डर करण्यात आली होती. तो देण्यासाठी एक डिलीवरी बॉय घरी आला होता. त्याने घरातील मुलीला ऑनलाइन केलेलं पेमेंट डिटेल्स दाखवतो म्हणून जवळ बोलावून घेतल. जवळ घेतल्यावर त्याने नको ते वीडियो दाखवायला सुरुवात केली. अश्लील वीडियो पाहून मुलगी संतापली आणि डिलीवरी बॉय ने केलेल्या कृत्याबद्दल सगळ्यांना सांगितल. त्या नंतर डिलीवरी बॉय ला ताब्यात घेण्यात आल आहे. उपेश अन्वर अन्सारी अस या मुलाच नाव आहे. त्याला सध्या ताब्यात घेतलं आहे.

सुट्टी पैसे घेवून खाली ये, तुला डिटेल्स…

ज्यावेळी तो घरी डिलेवरी देण्यासाठी आला होता. तेव्हा त्याने मुलीला खाली बोलवून घेतलं. त्याने तिला सुट्टे पैसे आणायला सांगितले होते. सुट्टे पैसे घेवून जसे त्याने वीडियो दाखवयला सुरूवाट केली तेव्हा मुलीने जोरदार ओरडा सुरू केला. ओरडण्यास सुरुवात केल्यावर त्यानंतर तो फरार झाला. मात्र पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत.

घाटकोपरमध्ये ही अशीच एक घटना

घाटकोपर च्या नित्यानंद परिसरात पण एक घटना घडली आहे. इथे एकाने दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. खेळायच आमिष दाखवून घेवून गेला आणि त्या नंतर अत्याचार करण्यात आला. या प्रकरणात हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आक्रमक झाल होते. त्यांनी चार जणांना मारहाण पण केली आहे. घाटकोपर पोलिसांत या संदर्भात गुन्हा दाखल झाला आहे. अधिक तपास हा पोलीस करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मुंबईतील मालाड परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीने काय केलं?

    Ans: पेमेंट डिटेल्सच्या बहाण्याने तरुणीला अश्लील व्हिडिओ दाखवला.

  • Que: पुढे काय कारवाई झाली?

    Ans: मुलीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

