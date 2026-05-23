Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Kolhapur Crime Social Media Comment Proves Fatal Youth Stabbed To Death After Being Lured To A Meeting

Kolhapur Crime: सोशल मीडिया कमेंटचा राग जीवावर; तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या, भेटायला बोलावलं…

Updated On: May 23, 2026 | 10:35 AM IST
सारांश

कोल्हापुरातील जयसिंगपूर येथे सोशल मीडिया ग्रुपवरील कमेंटच्या रागातून साहिल काझी या तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. गाडीच्या कर्जाच्या वादातून हा संघर्ष वाढला. पोलिसांनी आरोपी राजू कांबळेला अटक करून तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सोशल मीडिया कमेंटवरून वाद वाढून हत्या झाली.
  • साहिल काझीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला.
  • पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला.
कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियावरील ग्रुप वर केलेल्या कमेंटच्या रागातून एका तरुणांची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर येथे घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

काय घडलं नेमकं?

साहिल जाकीर काझी (वय २९) असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर आरोपीचे नाव राजू लक्ष्मण कांबळे (वय 30) असे आहे. पोलिसांनी याला अटक केली आहे. आरोपी राजू कांबळे आणि साहिल काजी यांच्यात गाडीच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यावरून जुना वाद होता. यातच सोशल मीडियावरील ग्रुप वर काही कमेंट्स केल्या होत्या. त्यातून त्यांच्यात वाद झाला. आरोपी राजू कांबळे यांनी साहिल आणि त्याचा मित्र कार्तिक कलकुटगी याला चर्चेसाठी बोलावले होते.

Dharashiv Crime: धाराशिवात बोअरवेलच्या वादातून रक्तरंजित हल्ला; सख्ख्या भावानेच घेतला भावाचा जीव

चर्चेसाठी आणि वाद मिटवण्यासाठी जयसिंगपूर येथील पोस्ट कार्यालयाच्या मागील बाजूच्या रस्त्यावर ते आले होते. मात्र हा वाद कमी पुणे ऐवजी वाढतच गेला. राजूने चाकू काढून साहिलच्या छातीवर आणि दंडावर वार केले. त्यानंतर तू तिथून पसार झाला. गंभीर जखमी अवस्थेत साहिलला उपचारासाठी रुग्णालयात देण्यात आले मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला.

पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली आरोपीच्या शोधासाठी पथक पाठवून त्याला अटक केली. पोलीस सोशल मीडियावरील ग्रुप वर नेमक्या कोणत्या कमेंट झाल्या? तसेच हा ग्रुप कोणत्या कारणासाठी वापरला जातो याचा तपास करत आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड

कोल्हापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आला आहे. एका 17 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीला लग्नाचा आमिष दाखवून पळून नेलं आणि तिचं लैंगिक शोषण केलं. यामुळे अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी चार जणांवर गुन्हा दाखल केल्या असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे. घडलेली घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील पेठ वडगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे.

Ratnagiri Crime: कोयत्याने तरुणाची निर्घृण हत्या; अखेरच्या क्षणी सांगितली आरोपींची नावे

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय होते?

    Ans: साहिल झाकीर काझी असे मृत तरुणाचे नाव होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: कोल्हापुरातील जयसिंगपूर येथे घटना घडली.

  • Que: पोलिसांनी कोणाला अटक केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपी राजू लक्ष्मण कांबळेला अटक केली.

Web Title: Kolhapur crime social media comment proves fatal youth stabbed to death after being lured to a meeting

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 10:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Crime: धाराशिवात बोअरवेलच्या वादातून रक्तरंजित हल्ला; सख्ख्या भावानेच घेतला भावाचा जीव
1

Dharashiv Crime: धाराशिवात बोअरवेलच्या वादातून रक्तरंजित हल्ला; सख्ख्या भावानेच घेतला भावाचा जीव

Ratnagiri Crime: कोयत्याने तरुणाची निर्घृण हत्या; अखेरच्या क्षणी सांगितली आरोपींची नावे
2

Ratnagiri Crime: कोयत्याने तरुणाची निर्घृण हत्या; अखेरच्या क्षणी सांगितली आरोपींची नावे

Chandrapur Tiger Attack: चंद्रपुरात वाघाचा थरारक हल्ला; तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी गेलेल्या चार महिलांचा मृत्यू
3

Chandrapur Tiger Attack: चंद्रपुरात वाघाचा थरारक हल्ला; तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी गेलेल्या चार महिलांचा मृत्यू

Pune Crime:“तु माझी नाही झालीस तर कोणाचीच नाही”; पुण्यात तरुणीवर अॅसिड हल्ला, आरोपीला कर्नाटकातून अटक
4

Pune Crime:“तु माझी नाही झालीस तर कोणाचीच नाही”; पुण्यात तरुणीवर अॅसिड हल्ला, आरोपीला कर्नाटकातून अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kolhapur Crime: सोशल मीडिया कमेंटचा राग जीवावर; तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या, भेटायला बोलावलं…

Kolhapur Crime: सोशल मीडिया कमेंटचा राग जीवावर; तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या, भेटायला बोलावलं…

May 23, 2026 | 10:35 AM
Rajya Sabha Election 2026: सुनेत्रा पवारांच्या राज्यसभेच्या जागेसाठी १८ जूनला पोटनिवडणूक; बड्या नेत्याच्या नावाची चर्चा

Rajya Sabha Election 2026: सुनेत्रा पवारांच्या राज्यसभेच्या जागेसाठी १८ जूनला पोटनिवडणूक; बड्या नेत्याच्या नावाची चर्चा

May 23, 2026 | 10:35 AM
Padmini Ekadashi 2026: 3 वर्षांतून एकदा येणारी पद्मिनी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Padmini Ekadashi 2026: 3 वर्षांतून एकदा येणारी पद्मिनी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 23, 2026 | 10:30 AM
Quad Summit 2026: दिल्लीत रंगणार ‘क्वाड’ महासंग्राम! अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Quad Summit 2026: दिल्लीत रंगणार ‘क्वाड’ महासंग्राम! अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

May 23, 2026 | 10:30 AM
Success Story: जेईईमध्ये देशात अव्वल येणारा सुशांत सचदेवा आज ‘OpenAI’ मध्ये संशोधक; वाचा त्याचा थक्क करणारा प्रवास एका क्लिकवर..

Success Story: जेईईमध्ये देशात अव्वल येणारा सुशांत सचदेवा आज ‘OpenAI’ मध्ये संशोधक; वाचा त्याचा थक्क करणारा प्रवास एका क्लिकवर..

May 23, 2026 | 10:16 AM
WhatsApp Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटोची क्वालिटी होते खराब? नो टेंशन… ऑन करा ‘ही’ सेटिंग आणि शेअर करा HD फोटो

WhatsApp Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटोची क्वालिटी होते खराब? नो टेंशन… ऑन करा ‘ही’ सेटिंग आणि शेअर करा HD फोटो

May 23, 2026 | 10:10 AM
वयस्कर लोकांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच करतील कौतुक! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Royal Paan Gulkand Milkshake

वयस्कर लोकांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच करतील कौतुक! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Royal Paan Gulkand Milkshake

May 23, 2026 | 10:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM