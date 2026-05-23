Kolhapur Crime: सोशल मीडिया कमेंटचा राग जीवावर; तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या, भेटायला बोलावलं…

काय घडलं नेमकं?
साहिल जाकीर काझी (वय २९) असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर आरोपीचे नाव राजू लक्ष्मण कांबळे (वय 30) असे आहे. पोलिसांनी याला अटक केली आहे. आरोपी राजू कांबळे आणि साहिल काजी यांच्यात गाडीच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यावरून जुना वाद होता. यातच सोशल मीडियावरील ग्रुप वर काही कमेंट्स केल्या होत्या. त्यातून त्यांच्यात वाद झाला. आरोपी राजू कांबळे यांनी साहिल आणि त्याचा मित्र कार्तिक कलकुटगी याला चर्चेसाठी बोलावले होते.
चर्चेसाठी आणि वाद मिटवण्यासाठी जयसिंगपूर येथील पोस्ट कार्यालयाच्या मागील बाजूच्या रस्त्यावर ते आले होते. मात्र हा वाद कमी पुणे ऐवजी वाढतच गेला. राजूने चाकू काढून साहिलच्या छातीवर आणि दंडावर वार केले. त्यानंतर तू तिथून पसार झाला. गंभीर जखमी अवस्थेत साहिलला उपचारासाठी रुग्णालयात देण्यात आले मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला.
पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली आरोपीच्या शोधासाठी पथक पाठवून त्याला अटक केली. पोलीस सोशल मीडियावरील ग्रुप वर नेमक्या कोणत्या कमेंट झाल्या? तसेच हा ग्रुप कोणत्या कारणासाठी वापरला जातो याचा तपास करत आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.
Ans: साहिल झाकीर काझी असे मृत तरुणाचे नाव होते.
Ans: कोल्हापुरातील जयसिंगपूर येथे घटना घडली.
Ans: पोलिसांनी आरोपी राजू लक्ष्मण कांबळेला अटक केली.