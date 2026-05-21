Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune Crime If You Wont Be Mine You Wont Be Anyones Acid Attack On A Young Woman In Pune Accused Arrested In Karnataka

Pune Crime:“तु माझी नाही झालीस तर कोणाचीच नाही”; पुण्यात तरुणीवर अॅसिड हल्ला, आरोपीला कर्नाटकातून अटक

पुण्यातील ताडीवाला रोड परिसरात एका तरुणाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याच्या रागातून तरुणी आणि तिच्या मित्रावर अॅसिड हल्ला केला. या हल्ल्यात दोघे गंभीर जखमी झाले. आरोपी श्रीराम सरुनवर हा हल्ल्यानंतर कर्नाटकात पळाला होता, मात्र पुणे पोलिसांनी 24 तासांत त्याला अटक केली.

Updated On: May 21, 2026 | 03:52 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • ताडीवाला रोडवर तरुणी आणि तिच्या मित्रावर अॅसिड हल्ला
  • आरोपी हल्ल्यानंतर कर्नाटकात पळाला, 24 तासांत अटक
  • लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या रागातून हल्ला केल्याची माहिती
पुणे: पुण्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. तु माझी नाही झालीस, तर कोणाची नाहीस,” म्हणत तरुणी आणि तिच्या मित्रावर अॅसिड हल्ला करण्यात आल्याचे समोर आहे. पुणे पोलिसांनी कर्नाटकमध्ये जाऊन आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची ही कारवाई आहे. हा सगळा प्रकार २० मे रोजी रात्री २ वाजण्याच्या सुमारास पुण्यातील ताडीवाला रोड येथे घडला होता.या घटनेने खळबळ उडाली असून संताप व्यक्त केला जात आहे,

मतदार यादीपूर्वीच कार्यक्रम जाहीर केल्याने एकच गोंधळ; ‘बोगस’ मतदारांच्या समावेशाचा होतोय आता आरोप

कारण काय?

मित्रासोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत असल्याच्या रागातून तरुणाने हल्ला केला असल्याची माहिती आहे. तु माझ्यासोबत का राहत नाहीस? तु माझी नाही झालीस, तर कोणाचीच होऊ देणार नाही,” असे म्हणत एका माथेफिरूने तरुणीवर आणि तिच्या मित्रावर अॅसिड हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले आहे. श्रीराम मधु सरुनवर असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याला सध्या अटक करण्यात आली आहे.

आरोपी पळाला कर्नाटकात

या प्रकरणात २१ वर्षीय पीडित तरुणीने बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. जेव्हा हल्ला झाला तेव्हा आरोपी हा कर्नाटकात पळून गेला होता. मात्र २४ तासांच्या आत आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पुण्यात सातत्याने गुन्हेगारीच्या घटनेत वाढ होत आहे. त्यातच आता एसिड हल्ला करून मुलीला जखमी करण्यात आल आहे. आरोपी हा मूळचा मध्यप्रदेशचा आहे. त्याला कर्नाटकमधून अटक केली आहे. तो चालुक्य एक्सप्रेसने पळून गेला होता. तरुणीवर उपचार सुरू आहेत. तिची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.

माझ्या पत्नीशी का बोलतोस?” संशयातून तरुणावर चाकूसपासप वार; पिंपरी-चिंचवड हादरलं

पिंपरी चिंचवड परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने शेजारी राहणाऱ्या तरुणावर चाकूने सभासद वार करून जीवघेणा हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Rajasthan Crime: मानवतेला काळिमा! आईनेच 8 महिन्यांच्या चिमुरडीला पाजला ॲसिड; तोंडातुन व नाकातून रक्त …

 

Web Title: Pune crime if you wont be mine you wont be anyones acid attack on a young woman in pune accused arrested in karnataka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 03:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rajasthan Crime: मानवतेला काळिमा! आईनेच 8 महिन्यांच्या चिमुरडीला पाजला ॲसिड; तोंडातुन व नाकातून रक्त …
1

Rajasthan Crime: मानवतेला काळिमा! आईनेच 8 महिन्यांच्या चिमुरडीला पाजला ॲसिड; तोंडातुन व नाकातून रक्त …

Jharkhand Crime: नात्याला काळिमा! ९ वर्षाच्या चिमुरडीवर मावशीच्या नवऱ्याकडून अत्याचार
2

Jharkhand Crime: नात्याला काळिमा! ९ वर्षाच्या चिमुरडीवर मावशीच्या नवऱ्याकडून अत्याचार

Kalyan Crime: कल्याणमध्ये भररस्त्यात तरुणीसोबत गैरवर्तन; नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या केले हवाली
3

Kalyan Crime: कल्याणमध्ये भररस्त्यात तरुणीसोबत गैरवर्तन; नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या केले हवाली

Kolhapur Crime:17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड
4

Kolhapur Crime:17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime:“तु माझी नाही झालीस तर कोणाचीच नाही”; पुण्यात तरुणीवर अॅसिड हल्ला, आरोपीला कर्नाटकातून अटक

Pune Crime:“तु माझी नाही झालीस तर कोणाचीच नाही”; पुण्यात तरुणीवर अॅसिड हल्ला, आरोपीला कर्नाटकातून अटक

May 21, 2026 | 03:52 PM
Chanakya Niti: एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक, जाणून घ्या चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे

Chanakya Niti: एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक, जाणून घ्या चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे

May 21, 2026 | 03:50 PM
6 Airbags : फक्त मोठी स्क्रीन आणि लूक कशासाठी? कार खरेदी करताना ‘हे’ प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान देईल तुमच्या कुटुंबाला कवच

6 Airbags : फक्त मोठी स्क्रीन आणि लूक कशासाठी? कार खरेदी करताना ‘हे’ प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान देईल तुमच्या कुटुंबाला कवच

May 21, 2026 | 03:50 PM
Pune Water Crisis : उन्हाच्या तडाख्यात पुण्यात पाणी टंचाई; अनेक गावे, वस्त्या टँकरच्या भरोशावर, ‘या’ गावाला सर्वाधिक झळ

Pune Water Crisis : उन्हाच्या तडाख्यात पुण्यात पाणी टंचाई; अनेक गावे, वस्त्या टँकरच्या भरोशावर, ‘या’ गावाला सर्वाधिक झळ

May 21, 2026 | 03:50 PM
“महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केले मत

“महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केले मत

May 21, 2026 | 03:49 PM
Cockroach Janta Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; सोशल मीडिया व्यंगातून उभ्या राहिलेल्या नव्या मोहिमेची काय सांगते कुंडली?

Cockroach Janta Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; सोशल मीडिया व्यंगातून उभ्या राहिलेल्या नव्या मोहिमेची काय सांगते कुंडली?

May 21, 2026 | 03:49 PM
Civil Services Exam २०२७: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा

Civil Services Exam २०२७: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा

May 21, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM