Mumbai Crime: मुंबईत मोठा ड्रग्ज स्फोट; टिटवाळ्यात 6 कोटींचा साठा जप्त, बार डान्सर अटकेत

Mumbai Crime: नालासोपारा-विरार हादरले! पतीने दुसऱ्या पत्नीसह पहिल्या पत्नीला मारहाण करत केली हत्या
200 गोळ्या आरोपी इरफान अंसारीला केली अटक
या प्रकरणात ही कारवाई साकीनाका या जवळच्या परिसरात करण्यात आली आहे. अमली पदार्थ विरोधी पथकाने हा छापा टाकला. छापा टाकल्यावर हे सगळं प्रकरण उघडकीस आल आहे. पोलिसांनी सुरुवातीला 200 गोळ्या ताब्यात घेतल्या आणि यातील सहभाग असलेला आरोपी इरफान अंसारी याला अटक केली आहे. अंसारीला ताब्यात ठेवून त्याची चौकशी केली जात आहे. मात्र या चौकशीतून सुफियान नावाच्या व्यक्तीचे नाव समोर आले आहे. जे या रॅकेटशी संबंधित होत. त्या नंतर पोलिस पॉल पर्यंत पोहोचले या नंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आहे.
पोलिसांनी घरात छापा टाकला आणि निघाला ड्रग्ज साठा
पोलीस उपायुक्त नवनाथ ढवळे यांनी तपासाचा धागा पकडत यामध्ये कोणाचा कोणाचा सहभाग आहे. हे सगळं तीन दिवस तांत्रिक व लोकेशन ट्रॅक करून माहिती मिळवली. तेव्हा पोलीस एक पथक पथक टिटवाळामध्ये असलेल्या कॉम्प्लेक्सपर्यंत पोहोचली आणि त्यानंतर शनिवारी रात्री या मधील घरावर छापा टाकण्यात आला. छाप्यादरम्यान घरात ड्रग्ज मोठ्या प्रमाणात आढळून आल आहे. जेव्हा घरात पोलिस गेले आणि पाहिल तेव्हा पोलीसही थक्क झाले कारण जवळपास कोटीच ड्रग्स हे घरात आढळून आल.
आंतरराष्ट्रीय सहभाग आहे का? याचा तपास सुरू
गोळ्यावर असलेल परदेशी चिन्ह हे नेस्को मधल्या ड्रग्स पार्टी नंतर आढळून आल होत. पोलिस यामध्ये काही आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आहे का? याचा तपास करत आहे. तिच्या कडून ४ ते ५ मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. पोलीस सध्या मोबाईल डेटा रिकवर करत आहेत.
क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या! घराच्या भिंतींवर रक्ताचे शिंतोडे, ड्रममधून वाहणारे रक्त…; ११ वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या
Ans: टिटवाळ्यातील एका हायप्रोफाईल सोसायटीतील घरावर छापा टाकून ही कारवाई करण्यात आली.
Ans: सुमारे 5 हजार एक्स्टेसी गोळ्या, ज्यांची किंमत अंदाजे 6 कोटी रुपये आहे.
Ans: बार डान्सर महिला (ए. पॉल) आणि इरफान अंसारी यांना अटक करण्यात आली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे