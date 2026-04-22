Mumbai Crime: मुंबईत मोठा ड्रग्ज स्फोट; टिटवाळ्यात 6 कोटींचा साठा जप्त, बार डान्सर अटकेत

मुंबईतील नेस्को ड्रग्स पार्टीनंतर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत टिटवाळ्यातील घरातून सुमारे 6 कोटींच्या एक्स्टेसी गोळ्या जप्त केल्या. या प्रकरणात बार डान्सर महिलेसह इतर आरोपींना अटक असून आंतरराष्ट्रीय कनेक्शनचा तपास सुरू आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 02:50 PM
crime
  • टिटवाळ्यातील घरातून 5 हजार एक्स्टेसी गोळ्या जप्त
  • बार डान्सर महिलेसह इरफान अंसारी अटकेत
  • ड्रग्ज रॅकेटचे आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन तपासात
मुंबई: मुंबईतल्या नेस्को ड्रग्स पार्टी मध्ये ड्रग्स ओवरडोस झाल्याने दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने संपूर्ण मुंबईमधील ड्रग्स रैकेट चव्हाट्यावर आल होत. मुंबईमध्ये एवढा ड्रग्स येत कुठून हा खरा चर्चेचा विषय आहे. आता ड्रग्स पार्टी प्रकरणानंतर शहरात नशेच्या पदार्थांविरोधात अभियान सुरु केलं गेल आहे. ज्यामध्ये एक मोठ ड्रग्ज रॅकेट समोर आल आहे. टिटवाळाच्या एका कोणाला कल्पननाही वाटणार नाही अशा हायप्रोफाईल सोसायटीत राहणाऱ्या एका घरी 6 कोटी रुपयांचे 5 हजार गोळ्या जप्त करण्यात आल्या. यामध्ये एका बार डान्सर महिलेला अटक करण्यात आली आहे. या महिलेच नाव हे ए पॉल आहे. तिची आता या प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. एक्स्टेसी नावाच्या या गोळ्या होत्या. तिच्या घरातून हे सगळ जप्त करण्यात आल आहे. तीच नक्की कनेक्शन कुठे आहे?याचा तपास पोलीस करत आहे.

200 गोळ्या आरोपी इरफान अंसारीला केली अटक

या प्रकरणात ही कारवाई साकीनाका या जवळच्या परिसरात करण्यात आली आहे. अमली पदार्थ विरोधी पथकाने हा छापा टाकला. छापा टाकल्यावर हे सगळं प्रकरण उघडकीस आल आहे. पोलिसांनी सुरुवातीला 200 गोळ्या ताब्यात घेतल्या आणि यातील सहभाग असलेला आरोपी इरफान अंसारी याला अटक केली आहे. अंसारीला ताब्यात ठेवून त्याची चौकशी केली जात आहे. मात्र या चौकशीतून सुफियान नावाच्या व्यक्तीचे नाव समोर आले आहे. जे या रॅकेटशी संबंधित होत. त्या नंतर पोलिस पॉल पर्यंत पोहोचले या नंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आहे.

पोलिसांनी घरात छापा टाकला आणि निघाला ड्रग्ज साठा

पोलीस उपायुक्त नवनाथ ढवळे यांनी तपासाचा धागा पकडत यामध्ये कोणाचा कोणाचा सहभाग आहे. हे सगळं तीन दिवस तांत्रिक व लोकेशन ट्रॅक करून माहिती मिळवली. तेव्हा पोलीस एक पथक पथक टिटवाळामध्ये असलेल्या कॉम्प्लेक्सपर्यंत पोहोचली आणि त्यानंतर शनिवारी रात्री या मधील घरावर छापा टाकण्यात आला. छाप्यादरम्यान घरात ड्रग्ज मोठ्या प्रमाणात आढळून आल आहे. जेव्हा घरात पोलिस गेले आणि पाहिल तेव्हा पोलीसही थक्क झाले कारण जवळपास कोटीच ड्रग्स हे घरात आढळून आल.

आंतरराष्ट्रीय सहभाग आहे का? याचा तपास सुरू

गोळ्यावर असलेल परदेशी चिन्ह हे नेस्को मधल्या ड्रग्स पार्टी नंतर आढळून आल होत. पोलिस यामध्ये काही आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आहे का? याचा तपास करत आहे. तिच्या कडून ४ ते ५ मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. पोलीस सध्या मोबाईल डेटा रिकवर करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही कारवाई कुठे करण्यात आली?

    Ans: टिटवाळ्यातील एका हायप्रोफाईल सोसायटीतील घरावर छापा टाकून ही कारवाई करण्यात आली.

  • Que: किती ड्रग्ज जप्त करण्यात आले?

    Ans: सुमारे 5 हजार एक्स्टेसी गोळ्या, ज्यांची किंमत अंदाजे 6 कोटी रुपये आहे.

  • Que: प्रकरणात कोण अटकेत आहेत?

    Ans: बार डान्सर महिला (ए. पॉल) आणि इरफान अंसारी यांना अटक करण्यात आली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे

Published On: Apr 22, 2026 | 02:50 PM

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?
May 17, 2026 | 02:22 PM

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली
May 17, 2026 | 02:21 PM

Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?
May 17, 2026 | 02:18 PM

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? "प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…" नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी
May 17, 2026 | 02:15 PM

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"
May 17, 2026 | 02:15 PM

Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई
May 17, 2026 | 02:09 PM

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात 'आरटीई'च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी 'या' तारखेपर्यंत मुदत
May 17, 2026 | 02:08 PM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क
May 16, 2026 | 08:15 PM

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री
May 16, 2026 | 08:10 PM

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज
May 16, 2026 | 08:06 PM

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!
May 16, 2026 | 08:01 PM

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी
May 16, 2026 | 07:48 PM

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण
May 16, 2026 | 07:32 PM

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे
May 16, 2026 | 03:10 PM

