जाणीवपूर्वक वणवा लावाल तर….; Satara वनविभागाची मोठी कारवाई, एक आरोपी अटकेत

वनसंपत्तीची चोरी करणे तसेच वनजमिनीत अतिक्रमण करणे हे गंभीर गुन्हे असून, अशा प्रकारांना अजिबात पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशाराही वनविभागाने दिला आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:40 PM
सातारा वनविभागाची कारवाई (फोटो- टीम नवराष्ट्र)

वणवा लावणाऱ्यांच्या मनात भरली चांगलीच धडकी
वनसंपत्तीचे मोठे नुकसान करणाऱ्यांवर वनविभागाची कारवाई
प्राथमिक चौकशीत वणवा लावल्याचे झाले स्पष्ट

सातारा: सातारा वनपरिक्षेत्रात वणवा लावून वनसंपत्तीचे मोठे नुकसान करणाऱ्यांवर वनविभागाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला असून, मौजे कासानी परिसरात वणवा लावणाऱ्या सखाराम कोंडीबा बदापुरे कासानी तालुका सातारा, जि. सातारा) या आरोपीला ताब्यात घेतल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कारवाईमुळे वणवा लावणाऱ्यांच्या मनात चांगलीच धडकी भरली आहे.

दि. २२ एप्रिल २०२६ रोजी सातारा वनपरिक्षेत्र अंतर्गत मौजे कण्हेर येथील वनकंपार्टमेंट क्र. २६८ मध्ये अज्ञात व्यक्तीकडून जाणीवपूर्वक वणवा लावण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली. या घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. प्राथमिक चौकशीत वणवा लावल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संशयितांचा शोध घेण्यात आला.

सखोल तपासानंतर सकाराम कोंडीबा बदापुरे राहणार कासानी याने वणवा लावल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याच्यावर गु.र.क्र. ०९/२०२६, दि. २२.०४.२०२६ अन्वये भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम २६ (१)(ब)(फ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास संबंधित आरोपीस एक वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती वनविभागाने दिली आहे.

वनक्षेत्रात वणवा लावणे, अवैध वृक्षतोड करणे, वनसंपत्तीची चोरी करणे तसेच वनजमिनीत अतिक्रमण करणे हे गंभीर गुन्हे असून, अशा प्रकारांना अजिबात पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशाराही वनविभागाने दिला आहे. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, वनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

सदरची धडाकेबाज कारवाई उपवनसंरक्षक वनविभाग सातारा, सहायक वनसंरक्षक व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. वनरक्षक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने तपास करून आरोपीला ताब्यात घेतल्याने वनविभागाच्या कारवाईचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

वनविभागाचा कडक इशारा
वनक्षेत्रात वणवा लावणारे, वनसंपत्तीचे नुकसान करणारे किंवा संशयास्पद हालचाली करणाऱ्यांची माहिती तात्काळ वनविभागास द्यावी. अन्यथा दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वनविभागाने दिला असून, या कारवाईमुळे आता वणवा लावणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:23 PM

Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; 'या' लोकांना होणार फायदा

Women Safety : महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा कडक निर्णय; 10 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांत अंतर्गत तक्रार समिती बंधनकारक

कमी बजेटमध्ये तरुणांची पहिली पसंती असलेल्या "या" आहेत बेस्ट बजेट स्पोर्ट्स बाईक्स

अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले

Vastu Tips: कपाटाच्या वर ठेवलेल्या या वस्तूंमुळे वाढू शकतात आर्थिक समस्या

पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल, तेजस्वी सातपुते गुन्हे शाखेच्या अप्पर आयुक्त; तर संजय दराडे…

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास 'या' देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

