Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

साताऱ्यातील खटाव तालुक्यात कौटुंबिक वादातून 19 वर्षीय होश काळे याची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. प्रतिमाला माहेरी नेण्याच्या कारणावरून दोन कुटुंबांमध्ये वाद झाला होता. या प्रकरणी चार जणांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 02:07 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • कौटुंबिक वादातून 19 वर्षीय तरुणाची चाकू हल्ल्यात हत्या
  • गाडगेबाबा मंदिरासमोर दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली
  • पोलिसांनी चार आरोपींविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला
सातारा: सातारा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून एका 19 वर्षीय तरुणाचा चाकूने भुसकून हत्या करण्यात आल्याची थरारक घटना घडली आहे. घडलेली घटना खटाव तालुक्यातील भांडेवाडी येथे घडली. पोलिसांनी चार जणांविरुद्ध हत्त्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव होश काळे असे आहे. फिर्यादी अभय जाकीर काळे (वय 23, राहणार मोळ, तालुका खटाव) यांचे नातेवाईक अमर काळे यांच्या पत्नी प्रतिमा हिला माहेरी नेण्याच्या कारणावरून दोन्ही कुटुंबामध्ये मागील काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. प्रतिमा हिने पती अमर काळे यांच्यासोबत रहावे की माहेरी यावे यावरून सतत वाद होत होता.

शुक्रवारी सकाळी साडेनऊ वाजताच्या सुमारास अभय काळे त्यांचा भाऊ होश झाकीरकडे आणि चुलत भाऊ अभिजीत नवनाथ काडे हे तिघे भांडेवाडी येथील गाडगेबाबा मंदिरासमोर गेले. तिथे त्यांनी किर्लोस्कर निरगले शिंदे याने ‘तू आमच्या चुलती प्रतिमाला अमर सोबत का नांदू देत नाहीस’ असा जाब विचारला. हा वाद विकोपाला गेला किर्लोस्कर शिंदे याने हातातील लोखंडी रॉडने अभय काळे यांच्या डोक्यात वार करून गंभीर जखमी केले. तर साजन किर्लोस्कर शिंदे यांनी चाकूने अभय यांच्या डोक्यावर आणि दंडावर वार केले. अभयला वाचवण्यासाठी होश काळे आणि अभिजीत काळे मध्ये पडले तेव्हा आरोपींनी त्यांनाही मारहाण केली.

याचवेळी साजन च्या हातातील चाकू अक्षर शिंदे यांनी हिसकावून ‘आज तुला संपवतोच’ असे म्हणत होश काळे यांच्या छातीत जोरात चाकू खुपसला. यात होश काळेत गंभीर जखमी झाला. तातडीने त्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्र पुसेगाव येथे उच्चारासाठी नेले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी अंति मृत घोषित केले.

या घटनेत अभय काळे आणि अभिजीत काळे हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर देखील उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी पुसेगाव पोलीस ठाण्यात किर्लोस्कर निर्गेल शिंदे, अरबाज म्हणतात उर्फ नितीन शिंदे, अक्षर अतुल शिंदे आणि साजन किर्लोस्कर शिंदे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या घटनेची तपासणी करत असून पुढील कारवाई करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव काय होते?

    Ans: हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव होश काळे होते.

  • Que: वादाचे मुख्य कारण काय होते?

    Ans: प्रतिमा हिने पतीसोबत राहावे की माहेरी जावे यावरून दोन्ही कुटुंबांत वाद सुरू होता.

  • Que: या प्रकरणात किती आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: या प्रकरणी चार जणांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Published On: May 18, 2026 | 02:07 PM

