Mira Bhayandar crime: भाईंदरमध्ये खळबळ! गुरुद्वारासमोरील झुडपांत सापडला अर्धनग्न जळालेला मृतदेह; पोलीस तपास सुरु

काय घडलं नेमकं?
शनिवारी सकाळच्या सुमारास स्थानिक नागरिकांना झुडपांमधून दुर्गंधी येत असल्याचे जाणवले. त्यांनी जवळ जाऊन पाहणी केली असता जळालेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. नागरिकांनी तातडीने या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. नवघर पोलिस पोलिसांचे पथक आणि श्वानपथक (Dog Squad) घटनास्थळी दाखल झाले आहे. हत्येनंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जाळला असावा का, या दिशेने कसून तपास सुरू आहे.
UP Crime : ‘क्राइम पेट्रोल’ पाहून रचला हत्येचा कट, बुरखा घालत फुल-प्रुफ प्लॅनिंगने केला मित्राचा खून
पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. मृत व्यक्तीची ओळख अद्याप पटलेली नसून पोलीस आसपासच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. परिसरातील किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या हरवलेल्या व्यक्तींच्या तक्रारींची (Missing Persons) पडताळणी केली जात आहे.
तपास सुरु
या घटनेमुळे भाईंदर पूर्व परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांमध्ये विविध चर्चेला उधाण आले आहे. नवघर पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
चार वर्षीय मुलाच्या मृत्यूचे गूढ उलगडले! आईच्या प्रियकराकडून हत्या; मृतदेह नाल्यात फेकून अपघाताचा बनाव
काशिमीरा परिसरातील नीलकमल नाका येथील नाल्यात मृतावस्थेत आढळलेल्या चार वर्षीय चिमुकल्याच्या मृत्यूचे गूढ काशिमीरा पोलिसांनी उलगडले असून, हा अपघाती मृत्यू नसून हत्या असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. मुलाच्या आईच्या प्रियकराने बेदम मारहाण करून त्याची हत्या केल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह नाल्यात फेकल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
मंगळवारी सकाळी नीलकमल नाका परिसरातील एका उघड्या नाल्यात चार वर्षीय मुलाचा मृतदेह आढळून आला होता. सुरुवातीला हा मृत्यू अपघाती असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र घटनास्थळाची पाहणी करताना पोलिसांना काही बाबी संशयास्पद वाटल्याने तपासाची दिशा बदलली. तपास अधिकारी महाजन यांनी घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी केली असता मुलाच्या शरीरावर मारहाणीच्या खुणा आढळल्या. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदन आणि न्यायवैद्यक तपासणीसाठी पाठविण्यात आला. अहवालातून हा मृत्यू अपघाती नसून मारहाणीमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले.
‘त्या’ पोलिसांचे मुख्य आरोपीला शेकडो कॉल्स! विषारी दारू कांडप्रकरणी चौकशीतून धक्कादायक माहिती उघड
Ans: भाईंदर पूर्व येथील गुरुद्वारासमोरील मैदानातील झुडपांमध्ये मृतदेह आढळला.
Ans: मृतदेह अर्धनग्न आणि जळालेल्या अवस्थेत होता.
Ans: पोलिस सीसीटीव्ही फुटेज, फॉरेन्सिक तपास आणि मृताची ओळख पटवण्याचे काम करत आहेत.