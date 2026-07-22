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Karnataka Crime: ‘संपत्ती कशी वाटायची’ चिठ्ठीत लिहिलं अन् संपूर्ण कुटुंब संपवलं; म्हैसूरमधील धक्कादायक घटना

Updated On: Jul 22, 2026 | 12:01 PM IST
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सारांश

कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये ३९ वर्षीय व्यापाऱ्याने आर्थिक व कौटुंबिक तणावातून पत्नी आणि दोन मुलींची हत्या करून स्वतः गळफास घेत आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्याने सुसाइड नोट लिहून कर्ज आणि मालमत्तेचा उल्लेख केला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घटनेचा तपास सुरू केला आहे.

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विस्तार
  • म्हैसूरमध्ये व्यापाऱ्याने पत्नी आणि दोन मुलींची हत्या करून आत्महत्या केली.
  • आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या सुसाइड नोटमध्ये कर्ज व मालमत्तेचा उल्लेख केला.
  • आर्थिक अडचणी कारणीभूत असल्याचा प्राथमिक संशय; पोलिसांचा तपास सुरू.
कर्नाटक: कर्नाटकातील म्हैसूर शहरातून एक धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. ३९ वर्षीय व्यापाऱ्याने आधी आपल्या पत्नीची आणि मुलींची हत्या केली. त्यांनतर त्याने सवतःही राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केली. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. व्यापाराने आत्महत्या करण्याआधी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून मृत्यूमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी सखोल तपास सुरू केला आहे.

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काय घडलं नेमकं?

घडलेली घटना म्हैसूरजवळील हुन्सूर येथे घडली. मंगळवारी दुपारी ही घटना उघड झाली. हरीशा (३९) असे आत्महत्या करणाऱ्या व्यापाऱ्याचे नाव आहे. त्याने आपली पत्नी निश्चिता (३७) आणि १४ वर्षीय मुलगी आणि ८ वर्षीय रक्षा यांची हत्या केली. हत्येनंतर त्याने राहत्या घरातच आत्महत्या केली. हरीश याचा सेकंडहँड गाड्या विकण्याचा व्यवसाय करत होता. त्याशिवाय स्थावर मालमत्तेच्या व्यवसायातही होता. मात्र गेल्या काही दिवसांपूर्वीच बँकांनी त्याच्या दोन मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

प्राथमिक तपासात थकीत कर्जाचा डोंगर आणि व्यवसायातील मोठे आर्थिक नुकसान या पाऊलामागे कारणीभूत असावे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. अद्याप हत्या आणि आत्महत्या करण्यामागचा कारण समोर आलेले नाही आहे. आत्महत्या करण्याआधी त्याने एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. त्यामध्ये त्याने आपली मालमत्ता, कर्जे आणि ओळखीच्या लोकांमध्ये संपत्ती वाटून घेण्याविषयी माहिती दिली.

कशी केली हत्या?

हरीशाची पत्नी आणि दोन मुली घरात पलंगावर झोपलेल्या अवस्थेत मृतावस्थेत आढळल्या. त्या झोपेत असतानाच हरिशाने त्यांची हत्या केली असावी असा अंदाज आहे. पीडितांचे तोंड आणि नाक चिकटपट्टीने बंद करण्यात आले होते, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. बायको आणि मुलींना ठार मारल्यानंतर, त्यानेही फाशी घेत आत्महत्या केली असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

पोलीस तपास सुरु

हरिशाच्या एका मैत्रिणीने केलेल्या फोनला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे मंगळवारी दुपारी १२ च्या सुमारास पोलिसांना माहिती देण्यात आली. हुन्सूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेच्या तपासासाठी एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: कर्नाटकातील म्हैसूर येथे.

  • Que: आत्महत्येपूर्वी आरोपीने काय लिहून ठेवले होते?

    Ans: सुसाइड नोट.

  • Que: पोलिसांचा प्राथमिक संशय काय आहे?

    Ans: आर्थिक आणि कौटुंबिक तणाव.

Web Title: Karnataka crime note detailing how to distribute assets left behind before entire family was wiped out shocking incident in mysuru

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Published On: Jul 22, 2026 | 12:01 PM

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