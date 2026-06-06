UP Crime : ‘क्राइम पेट्रोल’ पाहून रचला हत्येचा कट, बुरखा घालत फुल-प्रुफ प्लॅनिंगने केला मित्राचा खून

क्रुरतेची पराकाष्ठा! सनकी आशिकने अल्पवयीन मुलीची कुऱ्हाडीने केली हत्या, गळ्यात दोरी बांधत छतावर लटकवले शरीर
सोन्याची चेन आणि ब्रेसलेटसाठी केला खून
मृताची ओळख विजय प्रकाश गुप्ता अशी पटली असून ते नवाबगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोचिंग ऑपरेटर म्हणून काम करत होते. १५ वर्षांपासून त्यांची आरोपी वकील मोहित द्विवेदीसोबत मैत्रीचे नाते होते. पण काही दागिन्यांच्या लालसेपोटी आरोपीने मैत्री विसरली आणि मित्रालाच मृत्यूच्या दारी पोहचवले. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी मोहितने सोन्याची चेन आणि ब्रेसलेटच्या लालसेपोटी मित्राचा खून केला. आरोपीने अचानक केलेला हा खून नव्हता तर तब्बल १५ दिवस यूट्यूबवर काईम पेट्रोल पाहिल्यानंतर संपूर्ण प्लॅनिंग करुन त्याने हत्येचा हा कट रचला. मालिका पाहून त्याने ओळख कशी लपवायची आणि पुरावे कसे नष्ट करायचे याची माहिती घेतली.
अशी केली हत्या
हत्येपूर्वी आरोपीने बुरखा घालत आपली ओळख लपवली आणि नवाबगंजमध्ये मित्राचा खून केला. यानंतर हा गुन्हा हार्ट अटॅकने झाला आहे असा भासवण्याचा त्याने प्रयत्न केला. मृत व्यक्तीला आधीपासून बीपी आणि डायबीटीजचा त्रास होता अशात त्याने शरीरावर गंभीर इजा होऊ नये याची काळजी घेतली. यावेळी मित्राच्या खिशात असलेल्या १५ हजार रुपयांनाही त्याने हात लावले नाही जेणेकरुन याला दरोडेखोरीचे वळण मिळू नये.
Pune Gas Explosion: खराडीत सिलेंडर स्फोटाची भीषण दुर्घटना; सिलेंडर बदलताना आग भडकली आणि एकाच कुटुंबातील तिघांचा होरपळून मृत्यू
सीसीटिव्हीतून खरं सत्य झालं उघड
सुरुवातीला हा नैसर्गिक मृत्यू वाटत होता. पण पोलिसांनी संशायाच्या आधारावर जेव्हा १००० सीसीटिव्ही कॅमेरांमधील फुटेज तपासले तेव्हा खरं सत्य उघड झालं. तपासात बुरखा घातलेली संशयास्पद महिला दिसून आली जिच्या हालचाली संशयास्पद वाटत होत्या. पोलिसांनी जेव्हा आरोपीचा फोन नंबर ट्रॅक केला तेव्हा गुन्ह्यावेळी त्याचे लोकेशन बुरखा घातलेल्या महिलेजवळ दिसले ज्यावरुन पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चाैकशी सुरु केली. चाैकशीत आरोपी फार काळ आपला गुन्हा लपवू शकला नाही आणि त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याच्याजवळ असणाऱ्या सोन्याच्या साखळीला आणि ब्रेस्टलेटला जप्त करण्यात आले आहे. हत्येच्या या प्रकरणाने फक्त गुन्ह्यातील गूढता शोधून काढली नाही तर आजच्या काळात लालसेपोटी लोक कोणकोणत्या थराला जाऊ शकता याचे उत्तम उदाहरण दाखवून दिले.