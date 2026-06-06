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UP Crime : ‘क्राइम पेट्रोल’ पाहून रचला हत्येचा कट, बुरखा घालत फुल-प्रुफ प्लॅनिंगने केला मित्राचा खून

Updated On: Jun 06, 2026 | 12:04 PM IST
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सारांश

Murder Case : १५ दिवसांच्या प्लॅनिंगने संपवली १५ वर्षांची मैत्री. दागिन्यांच्या हव्यासापोटी मित्रानेच मित्राचा खून केला आणि नंतर याला नैसर्गिक मृत्यू असल्याचे भासवले. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून सोन्याच्या दागिन्यांना जप्त करण्यात आले आहे.

UP Crime : ‘क्राइम पेट्रोल’ पाहून रचला हत्येचा कट, बुरखा घालत फुल-प्रुफ प्लॅनिंगने केला मित्राचा खून

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • अनेक वर्षांच्या जवळच्या नात्याचा शेवट धक्कादायक वळणावर जाऊन पोहोचला.
  • आरोपीने गुन्ह्यासाठी आधीपासून सविस्तर तयारी केल्याचा दावा तपासात समोर आला.
  • पोलिसांच्या बारकाईच्या तपासामुळे प्रकरणातील महत्त्वाचे धागेदोरे उघड झाले.
मैत्रीच्या नात्याला कलंक ठरणारी घटना उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमधून समोर आली आहे. मित्राचे काही दागिने मिळवण्याच्या लालसेपोटी १५ वर्षांची मैत्री विसरला आणि मित्रानेच मित्राचा खून केला. मुख्य म्हणजे, या हत्येसाठी त्याने क्राईम पेट्रोल मालिकेचा आधार घेतला. टिव्ही शो पाहून तो १५ दिवस मित्राच्या हत्येचा कट रचत होता. इतकंच नाही तर ओळख लपवण्यासाठी त्याने बुरख्याचीही मदत घेतली. परंतु या प्रकरणात पोलिसांनी काैतुकास्पद कारवाई केली आणि काही दिवसांतच आरोपीला पकडून ताब्यात घेण्यात आले.

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सोन्याची चेन आणि ब्रेसलेटसाठी केला खून

मृताची ओळख विजय प्रकाश गुप्ता अशी पटली असून ते नवाबगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोचिंग ऑपरेटर म्हणून काम करत होते. १५ वर्षांपासून त्यांची आरोपी वकील मोहित द्विवेदीसोबत मैत्रीचे नाते होते. पण काही दागिन्यांच्या लालसेपोटी आरोपीने मैत्री विसरली आणि मित्रालाच मृत्यूच्या दारी पोहचवले. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी मोहितने सोन्याची चेन आणि ब्रेसलेटच्या लालसेपोटी मित्राचा खून केला. आरोपीने अचानक केलेला हा खून नव्हता तर तब्बल १५ दिवस यूट्यूबवर काईम पेट्रोल पाहिल्यानंतर संपूर्ण प्लॅनिंग करुन त्याने हत्येचा हा कट रचला. मालिका पाहून त्याने ओळख कशी लपवायची आणि पुरावे कसे नष्ट करायचे याची माहिती घेतली.

अशी केली हत्या

हत्येपूर्वी आरोपीने बुरखा घालत आपली ओळख लपवली आणि नवाबगंजमध्ये मित्राचा खून केला. यानंतर हा गुन्हा हार्ट अटॅकने झाला आहे असा भासवण्याचा त्याने प्रयत्न केला. मृत व्यक्तीला आधीपासून बीपी आणि डायबीटीजचा त्रास होता अशात त्याने शरीरावर गंभीर इजा होऊ नये याची काळजी घेतली. यावेळी मित्राच्या खिशात असलेल्या १५ हजार रुपयांनाही त्याने हात लावले नाही जेणेकरुन याला दरोडेखोरीचे वळण मिळू नये.

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सीसीटिव्हीतून खरं सत्य झालं उघड

सुरुवातीला हा नैसर्गिक मृत्यू वाटत होता. पण पोलिसांनी संशायाच्या आधारावर जेव्हा १००० सीसीटिव्ही कॅमेरांमधील फुटेज तपासले तेव्हा खरं सत्य उघड झालं. तपासात बुरखा घातलेली संशयास्पद महिला दिसून आली जिच्या हालचाली संशयास्पद वाटत होत्या. पोलिसांनी जेव्हा आरोपीचा फोन नंबर ट्रॅक केला तेव्हा गुन्ह्यावेळी त्याचे लोकेशन बुरखा घातलेल्या महिलेजवळ दिसले ज्यावरुन पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चाैकशी सुरु केली. चाैकशीत आरोपी फार काळ आपला गुन्हा लपवू शकला नाही आणि त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याच्याजवळ असणाऱ्या सोन्याच्या साखळीला आणि ब्रेस्टलेटला जप्त करण्यात आले आहे. हत्येच्या या प्रकरणाने फक्त गुन्ह्यातील गूढता शोधून काढली नाही तर आजच्या काळात लालसेपोटी लोक कोणकोणत्या थराला जाऊ शकता याचे उत्तम उदाहरण दाखवून दिले.

Web Title: Up crime kanpur man murders friend for gold chain and bracelet after watching crime patrol accused arrested

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Published On: Jun 06, 2026 | 12:04 PM

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