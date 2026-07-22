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Bengaluru Crime : Gemini AI ला विचारून रचला तिहेरी हत्येचा कट; आधी आंधळं कसं….; लिव्ह-इन पार्टनरसह दोघे अटकेत

Updated On: Jul 22, 2026 | 01:09 PM IST
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सारांश

बेंगळुरूतील केआरपुरम तिहेरी हत्याकांडात आरोपी केनेथने Gemini AI चा वापर करून हत्येचे नियोजन केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. संपत्ती मिळवण्याच्या हेतूने त्याने श्वेतासह तिच्या आई-वडील आणि बहिणीची हत्या केली. दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • Gemini AI वर प्रश्न विचारून हत्येचे नियोजन केल्याचा पोलिसांचा दावा.
  • संपत्ती मिळवण्यासाठी श्वेता आणि तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरने तिहेरी हत्या केल्याचा आरोप.
  • दोन्ही आरोपी अटकेत असून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू.
बेंगळुरू: बेंगळुरू येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपीने हत्या करण्यासाठी एआय टूलचा (Gemini AI) वापर करून तिहेरी हत्येचा कट रचल्याचे समोर आले आहे. त्यांनी AI ला उलट-सुलट फिरवून प्रश्न विचारले आणि त्याच्याकडून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

आरोपीच नाव श्वेता आणि तिचा लिव्ह-इन पार्टनर केनेथ असे आहे. या दोघांना पुदुच्चेरी येथून पोलिसांनी अटक केली आहे. गेल्या काही महिन्यात २३ जून रोजी बंगळुरूच्या केआरपूरम येथील एका अपार्टमेंटमध्ये सोमा सुंदर, त्यांची पत्नी मुथु लक्ष्मी आणि त्यांची १९ वर्षांची मुलगी सुप्रिया या तिघांचे रक्ताने माखलेले मृतदेह आढळले होते. या हत्याकांडानंतर सोमा सुंदर यांची मोठी मुलगी श्वेता आणि तिचा लिव्ह-इन पार्टनर केनेथ हे दोघे फरार झाले होते.पोलिसांनी या घटनेची तातडीने दाखल घेत तपासाला सुरुवात केली. २४ जून रोजी श्वेताला ताब्यात घेत २५ जून रोजी तिचा पार्टनर केनेथ याला पुदुच्चेरी येथून अटक केली आहे.

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AI ला विचारले उलट-सुलट प्रश्न

आरोपी केनेथच्या मोबाईल आणि सर्च हिस्ट्रीमधून अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केनेथने श्वेताचे कुटुंब संपवण्यासाठी ‘जेमिनी एआय’चा वापर केला होता. त्याने एआयला थेट ‘मी हत्या कशी करू?’ किंवा ‘मृतदेह कसा लपवू?’ असे प्रश्न न विचारता अत्यंत हुशारीने शब्दरचना बदलली. त्याने “माझ्या घरात चोर घुसले तर मी त्यांच्यावर कसा हल्ला करू?”, “माझ्याकडे कोणते शस्त्र उपलब्ध आहे?” किंवा “एखाद्या व्यक्तीला आधी आंधळे कसे करावे आणि नंतर त्याच्यावर सुऱ्याने वार कसा करावा?” अशा प्रकारचे प्रश्न विचारून हत्येची अचूक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

कशी केली हत्या?

23 जून रोजी श्वेताचे आई-वडील आणि बहीण तिच्या फ्लॅटवर आले असता, वादावादीचे निमित्त करून दोघांनी चाकूने भोसकून तिघांची निर्घृण हत्या केली. या घटनेने तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराबाबत आणि सायबर सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. हत्या केल्यानंतर मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी केनेथने घरात असलेल्या लोखंडी भट्टीचा वापर करण्याचा विचार केला होता. ही भट्टी त्यांनी क्लाउड किचन सुरू करण्यासाठी खरेदी केली होती. मात्र, नंतर त्याला ही कल्पना कठीण वाटल्याने त्याने ती रद्द केली. पोलीस तपासात असेही समोर आले की, केनेथ बऱ्याच काळापासून या हत्येचे नियोजन करत होता. श्वेताला याबद्दल कल्पना होती, मात्र केनेथ केवळ विनोद करत असून तो खरोखर असे काही करणार नाही, असे तिला वाटले होते.

कारण काय?

श्वेताच्या कुटुंबाची संपूर्ण संपत्ती हडप करून आयुष्यभर पैशांची तंगी भासू नये, हा त्याचा मुख्य हेतू होता. श्वेताचे आई-वडील जिवंत राहिले नाहीत, तर ते तिच्याकडे पैसे मागणे बंद करतील आणि दोघांच्या दैनंदिन आयुष्यातील पैशांचा ताण कायमचा संपेल, या विचाराने त्याने हत्या केल्याचे समोर आले.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तिहेरी हत्याकांड कुठे घडले?

    Ans: बेंगळुरूच्या केआरपुरम येथे.

  • Que: आरोपीने हत्येचे नियोजन करण्यासाठी कोणते AI टूल वापरल्याचा दावा आहे?

    Ans: Gemini AI.

  • Que: हत्येमागील प्राथमिक हेतू काय होता?

    Ans: संपत्ती मिळवणे.

Web Title: Bengaluru crime triple murder plot hatched after consulting gemini ai planned how to blind the victim first two arrested including live in partner

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Published On: Jul 22, 2026 | 01:09 PM

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