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आईच्या प्रियकराने केला तीन वर्षांच्या बालकाचा खून; आधी महिलेसोबत वाद घातला अन् नंतर…

Updated On: Jun 20, 2026 | 01:22 PM IST
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सारांश

कंपनीच्या पाठीमागे 'लिव्ह अँड रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्या देवांशू शाहू व राणी कौल यांच्यामध्ये राणीला अंशू नावाचा तीन वर्षीय मुलगा आहे. सायंकाळच्या सुमारास देवांशू व राणीमध्ये वाद झाले.

आईच्या प्रियकराने केला तीन वर्षांच्या बालकाचा खून; आधी महिलेसोबत वाद घातले अन् नंतर...

आईच्या प्रियकराने केला तीन वर्षांच्या बालकाचा खून; आधी महिलेसोबत वाद घातले अन् नंतर... (संग्रहित फोटो)

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विस्तार

शिक्रापूर : कारेगाव (ता.शिरूर) येथे ‘लिव्ह अँड रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्यामध्ये वाद झाला. या झालेल्या वादामध्ये एका व्यक्तीने महिलेच्या तीन वर्षांच्या बालकाचा खून केला. ही घटना समोर येताच शिरूर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

कारेगाव (ता.शिरूर) येथील कंपनीच्या पाठीमागे ‘लिव्ह अँड रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या देवांशू शाहू व राणी कौल यांच्यामध्ये राणीला अंशू नावाचा तीन वर्षीय मुलगा आहे. सायंकाळच्या सुमारास देवांशू व राणीमध्ये वाद झाले. या वादाचे रूपांतर कडाक्याच्या भांडणात झाल्यानंतर देवांशू यांने रागाच्या भरात अंशू या तीन वर्षीय बालकाला मारून खून केला. या घटनेची माहिती मिळताच रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम, पोलिस उपनिरीक्षक निळकंठ तिडके, दत्तात्रय शिंदे, पोलीस हवालदार विलास आंबेकर आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली.

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पोलिसांनी आरोपी देवांशू शाहू (वय १९, सध्या रा. कल्याणी कंपनीच्या पाठीमागे कारेगाव ता. शिरूर जि. पुणे मूळ रा. मध्यप्रदेश) याला ताब्यात घेतले, तर याबाबत राणी पप्पू कौल (वय २५ वर्षे, सध्या रा. कल्याणी कंपनीचे पाठीमागे कारेगाव ता. शिरुर जि. पुणे) यांनी रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी देवांशू शाहू याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक निळकंठ तिडके हे करत आहे.

सासरच्या जाचाला कंटाळून महिलेची आत्महत्या

पुणे येथून एक धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. मुलं होत नसल्याने सासरच्या जाचाला कंटाळून एका २७ वर्षीय महिलेने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणारी महिला ही IT इंजिनिअर होती. या तरुणीने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारत आपले जीवन संपवले. घडलेली घटना सिंहगड रोड परिसरातील माणिक बाग येथील आहे.

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Web Title: Mother lover murders three year old boy incident in shikrapur

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Published On: Jun 20, 2026 | 01:21 PM

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