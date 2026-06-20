20 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आज पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांडाचा निकाल; महाराष्ट्राचे लक्ष न्यायालयाकडे

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काय नेमकं प्रकरण?
3 जून 2006 रोजी मुंबईवरून उस्मानाबादला जात असताना नवी मुंबईच्या कळंबोलीत पवनराजे निंबाळकर (Pawanraje Nimbalkar)यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. गोळीबारात पवनराजेंचा चालक समद काझी याचा देखील मृत्यू झाला होता. गोळीबार दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी पाठलाग करत केला होता. ही हत्या राजकीय वादातून करण्यात आल्याचे समोर आले होते. या हत्येप्रकरणी माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासहित 9 आरोपी आहेत. याप्रकरणी सुरू असलेला न्यायालयीन खटला अंतिम टप्प्यात असून आज 16 जून रोजी निकालाची तारीख देण्यात आली होती. मात्र, आणखी काही कमतरता दूर करण्यासाठी आता 20 जून ही नवी तारीख देण्यात आली आहे. आज निकालाची तारीख असल्याने दिवंगत पवनराजे निंबाळकर यांचे चिरंजीव ओमराजे निंबाळकर (Omraje Nimbalkar)हेही आज न्यायालयात उपस्थित राहणार आहेत.
25 लाखांची सुपारी देऊन हत्या
माजी खासदार पद्मसिंह पाटील यांच्यावर पवनराजे निंबाळकर (Pawanraje Nimbalkar) हत्या प्रकरणाचे प्रमुख सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. सप्टेंबर 2009 पासून याप्रकरणी पद्मसिंह पाटील जामीनावर बाहेर आहेत. याप्रकरणी शूटर दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग आणि छोटू पांडे यांच्यासह माजी नगरसेवक मोहन शुक्ला, उत्तर प्रदेशमधील बसपा नेता कैलास यादव, तसेच शशीकांत कुलकर्णी, लातूर येथील सतीश मंदाडे, पारसमल जैन हे संशयित आरोपी आहेत. राजकीय वैरातून 25 लाखांची सुपारी देऊन हत्या घडवून आणल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. 14 मे रोजी वैद्यकीय कारणास्तव दोन आरोपी सुनावणीला हजर न राहिल्यामुळे सुनावणी लांबणीवर गेली. आरोपी मोहन शुक्ला आणि पद्मसिंह पाटील यांनी वैद्यकीय कारणास्तव पुढची तारीख मागितली होती. 16 जून रोजी निकालाची तारीख देण्यात आली होती. मात्र 20 जून ही नवी तारीख देण्यात आली आहे. आता आज या येणाऱ्या निकालाकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागलं आहे.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या घराबाहेर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त
खासदार ओमराजे निंबाळकर (Omraje Nimbalkar) यांचे वडील पवनराजे निंबाळकर (Pawanraje Nimbalkar) यांच्या हत्येप्रकरणाचा निकाल आज येण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ओमराजे निंबाळकर यांच्या घराबाहेर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहे.
दुसरीकडे, ओमराजे निंबाळकर (Omraje Nimbalkar) हे आधी ठाकरेंच्या शिवसेनेत होते. मात्र, त्यांनी बंडखोरी केली असून, आता ते शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. ते ठाकरेंच्या मेळाव्यालाही अनुपस्थित होते. त्यामुळे या चर्चांना जोर आला आहे. पुढील धोका लक्षात घेता या बंडखोर खासदारांना वाय प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. यामुळे घराबाहेर चोख सुरक्षाही तैनात आहे.
निकालानंतर भूमिका करणार स्पष्ट?
ओमराजे निंबाळकर यांचं संपूर्ण कुटुंब निकालासाठी पुण्याला असून, घरी कोणीही नाही. पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर (Omraje Nimbalkar) आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.
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Ans: 3 जून 2006 रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाली होती.
Ans: या प्रकरणात माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह एकूण 9 आरोपी आहेत.
Ans: राजकीय वैरातून 25 लाख रुपयांची सुपारी देऊन हत्या घडवून आणल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे.