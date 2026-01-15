Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai News: मकरसंक्रांतीत नायलॉन मांजाचा कहर; अंधेरी उड्डाणपुलावर दुचाकीस्वाराचा चिरला गळा, थोडक्यात बचाव

मकरसंक्रांतीत नायलॉन मांजाचा धोका पुन्हा समोर आला. अंधेरी उड्डाणपुलावर दुचाकीने जाणाऱ्या 45 वर्षीय व्यक्तीच्या गळ्याला मांजा अडकल्याने खोल जखम झाली. वेळेत उपचार मिळाल्याने मोठा अनर्थ टळला.

Updated On: Jan 15, 2026 | 10:32 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • नायलॉन मांजामुळे गळ्याला खोल जखम
  • श्वसननलिका थोडक्यात बचावली, उपचार सुरु
  • पोलिसांकडून तपास आणि मांजा जप्त
मुंबई: पुन्हा एकदा मकरसंक्रांतीत नायलॉन मांजाचा कहर पाहायला मिळाला आहे. अंधेरी उड्डाणपुलावरून दुचाकीस्वार जात असतांना नॉयलॉन मांज्यामुळे जीवघेणा अपघात झाला. यात दुचाकीस्वाराच्या गळ्याभोवती मांजा अडकल्याने खोलवर जखम झाली. त्याला सांताक्रूझ येथील व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. नायलॉन मांजामुळे जखमी झालेल्या व्यक्तीचे नाव भारत कदम (४५,बोरिवली) असे आहे.

Pune Accident: संक्रांतीच्या खरेदीला निघालेल्या दोन सख्ख्या बहिणींवर काळाचा घाला; काळेवाडीत ट्रकच्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू

काय घडलं नेमकं?

याप्रकरणी जखमी भारत कदम यांचा भाऊ संतोष कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘भारत रोज दुचाकीने सांताक्रूझला ऑफिसला जातो. दुपारी सुमारे २ च्या सुमारास तो अंधेरी उड्डाणपुलावर पोहोचला असताना अचानक मांजा त्याच्या गळ्याभोवती अडकला, त्यात तो तो जखमी झाला. त्याने स्वतः फोन करून घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर तो उड्डाणपुलावरून रिक्षाने रुग्णालयात गेला.

थोडक्यात बचावली श्वसननलिका

भारत कदम यांच्या गळ्याला खोल जखम झाली. उपचारासाठी प्लास्टिक सर्जन आणि इतर डॉक्टरांना रुग्णालयात बोलावण्यात आले आहे. जखम श्वसननलिकापर्यंत खोल होती, मात्र सुदैवाने श्वसननलिकाला इजा झालेली नाही. गळ्यात दोन्ही बाजूंना जखमा झाल्या असून, अनेक टाके घालण्यात आले आहेत. भारत कदम यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.

तपास सुरु

या अपघाताची माहिती मिळताच वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले. दुचाकी घटनास्थळावरून उचलून अंधेरी वाहतूक चौकीत नेली. खांबात अडकलेला मांजा काढून अंधेरी पोलिसांकडे सुपूर्द केल्याचे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे अंधेरी पोलिसांनी सांगितले.

नायलॉन मांजाने 48 वर्षीय दुचाकीस्वाराचा दुर्दैवी अंत; रक्ताच्या थारोळ्यात मुलीला केला शेवटचा कॉल, मात्र…

मकर संक्रांतीच्या आनंदाला गालबोट लावणारी एक धक्कादायक आणि हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. नायलॉन मांजाने एका व्यक्तीचा जीव घेला आहे. त्या व्यक्तीने रक्ताच्या थारोळ्यात आपल्या मुली सोबत शेवटचे बोलण्यासाठी फोन लावण्याचा प्रयत्न केला मात्र नियतीला काही वेगळेच मान्य होते. ही घटना कर्नाटकच्या बीदर जिल्ह्यात घटना घडली.

Kolhapur Crime: संतापजनक! मुख्याध्यापकाकडून अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार; कोल्हापूर येथील घटना

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात नेमका कसा झाला?

    Ans: दुचाकीस्वाराच्या गळ्याभोवती अचानक नायलॉन मांजा अडकला आणि गळा कापला गेला.

  • Que: जखमी व्यक्तीची प्रकृती कशी आहे?

    Ans: प्रकृती स्थिर असून गळ्याला टाके घालण्यात आले आहेत.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: मांजा जप्त करून तपास सुरू केला आहे.

