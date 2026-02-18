Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uttar Pradesh Crime: विश्वासाचं भयावह रूप! मैत्रिणीने नशेची औषध दिलं, नंतर बलात्कार घडवून आणला अन् व्हिडीओ काढून…

उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे विश्वासघाताची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. दोन मैत्रिणींनी अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावून जेवणातून नशा दिली. त्यानंतर तिच्यावर आरोपी भावाकडून लैंगिक अत्याचार घडवून आणला.

Updated On: Feb 18, 2026 | 12:58 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • दोन मैत्रिणींनी पीडितेला विश्वासात घेऊन घरी बोलावले.
  • जेवणातून नशेचे पदार्थ देऊन तिला बेशुद्ध केले.
  • आरोपी भावाकडून लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप.
उत्तर प्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक विश्वासाला तडा बसणारी घटना समोर आली आहे. दोन तरुणींनी मिळून एका मैत्रिणीची फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दोन तरुणींनी आपल्या मैत्रिणीला घरी बोलावलं त्यांनतर तिच्यावर आपल्याच भावाकडून बलात्कार घडवून आणला. त्याचे व्हिडीओ बनवून तिला ब्लॅकमेल देखील केल्याची माहिती समोर आली आहे. पीडित मुलगी ही १० विची विद्यार्थीनी आहे. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडित मुलगी ही उत्तरप्रदेशातील बरेली येथील असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणातील पीडित १० विची विद्यार्थिनी आहे. तिच्या दोन्ही मैत्रिणींनी तिला फूस लावून घरी बोलावलं. त्यांनतर, अल्पवयीन पीडित तरुणीला जेवणातून नशेचे पदार्थ देऊन तिला बेशुद्ध केलं. त्यांनतर आरोपीच्या सख्ख्या भावाने पीडितेवर बलात्कार केला. या बलात्काराचा व्हिडीओ त्यांनी रेकॉर्ड केला. त्यांनतर या व्हडिओच्या आधारे तिला ब्लॅकमेल करण्यात आले.

पीडितेच्या वडिलांचे गंभीर आरोप

तरुणीच्या वडिलांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, या घृणास्पद कृत्यात आरोपी अनसचे आई-वडील आणि त्याच्या दोन्ही बहिणींचा समावेश होता. पीडितेचे वडील कामानिमित्त उत्तराखंडला होते आणि तिथून ते परत आल्यानंतर, त्यांनी मुलीसोबत पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन या घटनेची तक्रार नोंदवली. मुलीच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

आरोपीला अटक

पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अनसला अटक केल्याची माहिती आहे. अटकेनंतर आरोपीने कॅमेऱ्यासमोर आपला गुन्हा कबूल केला आणि माफी मागण्याचं नाटक केलं. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून त्याच्याविरुद्ध कारवाई करत आहे.

उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वीटभट्टी मालक आणि त्याच्या दोन मित्रांनी कामगार महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचे समोर आले आहे. तिच्यावर तिघांकडून सुमारे १२ तास अत्याचार केले. ही घटना उत्तरप्रदेशातील पटहेरवा परिसरातील आहे. पीडित महिलेने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यास गेली मात्र पोलिसांनी फक्त छेडछाडीची गुन्हा दाखल केला आहे.

 

Published On: Feb 18, 2026 | 12:58 PM

Topics:  

