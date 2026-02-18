Uttar Pradesh Crime: विश्वासाचं भयावह रूप! मैत्रिणीने नशेची औषध दिलं, नंतर बलात्कार घडवून आणला अन् व्हिडीओ काढून…

Haryana Crime: हरियाणा हादरलं! पाच महिन्यांचं लग्न, दोन महिन्यांची गर्भावस्था…पतीनेच घेतला पत्नीचा जीव
काय घडलं नेमकं?
पीडित मुलगी ही उत्तरप्रदेशातील बरेली येथील असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणातील पीडित १० विची विद्यार्थिनी आहे. तिच्या दोन्ही मैत्रिणींनी तिला फूस लावून घरी बोलावलं. त्यांनतर, अल्पवयीन पीडित तरुणीला जेवणातून नशेचे पदार्थ देऊन तिला बेशुद्ध केलं. त्यांनतर आरोपीच्या सख्ख्या भावाने पीडितेवर बलात्कार केला. या बलात्काराचा व्हिडीओ त्यांनी रेकॉर्ड केला. त्यांनतर या व्हडिओच्या आधारे तिला ब्लॅकमेल करण्यात आले.
पीडितेच्या वडिलांचे गंभीर आरोप
तरुणीच्या वडिलांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, या घृणास्पद कृत्यात आरोपी अनसचे आई-वडील आणि त्याच्या दोन्ही बहिणींचा समावेश होता. पीडितेचे वडील कामानिमित्त उत्तराखंडला होते आणि तिथून ते परत आल्यानंतर, त्यांनी मुलीसोबत पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन या घटनेची तक्रार नोंदवली. मुलीच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
आरोपीला अटक
पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अनसला अटक केल्याची माहिती आहे. अटकेनंतर आरोपीने कॅमेऱ्यासमोर आपला गुन्हा कबूल केला आणि माफी मागण्याचं नाटक केलं. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून त्याच्याविरुद्ध कारवाई करत आहे.
Ans: उत्तर प्रदेशातील बरेली शहरात ही संतापजनक घटना समोर आली.
Ans: मैत्रिणींनी विश्वासात घेऊन घरी बोलावले, नशा दिली आणि आरोपी भावाकडून अत्याचार घडवून आणल्याचा आरोप आहे.
Ans: अत्याचाराचा व्हिडिओ तयार करून पीडितेला गप्प राहण्यासाठी धमकावण्यात आले.