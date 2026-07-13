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‘युवराज सिंह माझे आदर्श आहेत…’ Vaibhav Sooryavanshi झाला भावूक, विम्बल्डनच्या कोर्टवर वैभवचा स्वॅग

Updated On: Jul 13, 2026 | 01:59 PM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेटचा नवा तारा, वैभव सूर्यवंशी, लंडनच्या ऐतिहासिक सेंटर कोर्टवर झालेल्या विम्बल्डन २०२६ पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यादरम्यान महान अष्टपैलू युवराज सिंग आणि सलामीवीर अभिषेक शर्मा यांच्यासोबत दिसला.

वैभव सूर्यवंशीसाठी मोठी पर्वणी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशीसाठी मोठी पर्वणी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • विम्बल्डनच्या कोर्टावर विशेष प्रसंगासाठी काळ्या रंगाचा ब्लेझर परिधान केलेल्या वैभवने युवराज सिंगला आपली सर्वात मोठी प्रेरणा असल्याचे सांगितले 
  • तो म्हणाला की, युवी पाजींना पहिल्यांदा भेटण्याचा क्षण हा अत्यंत भावनिक आणि अविस्मरणीय होता आणि भविष्यासाठी त्यातून काहीतरी शिकण्याची त्याला आशा आहे
  • वैभव सूर्यवंशी झाला भावूक 
विम्बल्डन पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यादरम्यान लंडनच्या ऐतिहासिक सेंटर कोर्टवर एक अत्यंत विशेष आणि अविस्मरणीय क्षण अनुभवायला मिळाला. जेव्हा भारतीय क्रिकेटचे दिग्गज युवराज सिंग आणि नवोदित खेळाडू वैभव सूर्यवंशी स्टँड्समध्ये एकत्र दिसले, तेव्हा सर्वांच्या नजरा त्यांच्यावर खिळल्या होत्या. या विशेष भेटीची आठवण सांगताना वैभव सूर्यवंशी भावूक होऊन म्हणाला, “ते माझेही आदर्श आहेत. जेव्हा मी त्यांना पहिल्यांदा भेटलो तेव्हा मला खूप छान वाटले. मी त्यांच्याशी खूप बोललो आणि त्यांनी मला खूप काही समजावून सांगितले.” वैभवने पुढे स्पष्ट केले की, तो युवराज सिंग यांच्याकडून खूप काही शिकत आहे, जे त्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.

या हाय-प्रोफाईल सामन्यात भारतीय संघाचा शक्तिशाली सलामीवीर अभिषेक शर्मा देखील त्याच्यासोबत उपस्थित होता. जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या टेनिसपटू जॅनिक सिनरने जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हला पराभूत करून आपले दुसरे विम्बल्डन विजेतेपद पटकावले, तर दुसरीकडे स्टँड्समध्ये बसलेल्या या क्रिकेटपटूंनी या रोमांचक सामन्याचा पुरेपूर आनंद घेतला. सेंटर कोर्टवर खेळला गेलेला हा अंतिम सामना अत्यंत चुरशीचा आणि रोमांचक होता.

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सिनरने जिंकली चॅम्पियनशिप 

यानिक सिनरने अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा चार सेटच्या चुरशीच्या लढतीत ६-७ (७), ७-६ (२), ६-३, ६-४ असा पराभव केला. टायब्रेकरमध्ये पहिला सेट गमावल्यानंतर सिनरने एक उल्लेखनीय पुनरागमन केले. त्याने केवळ दुसरा सेटच जिंकला नाही, तर पुढील दोन सेट्सवरही आपले वर्चस्व गाजवले. या विजयासह सिनरने आपल्या विम्बल्डन किरीटाचे यशस्वीपणे रक्षण केले. भारतीय क्रिकेटची त्रिमूर्ती (युवराज, अभिषेक आणि वैभव) हा ऐतिहासिक क्षण पाहण्यासाठी कोर्टवर उपस्थित होते.

वैभव सूर्यवंशी ‘जेंटलमन लुक’मध्ये दिसला

टेनिसच्या सर्वात प्रतिष्ठित स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यादरम्यान, वैभव सूर्यवंशीचा लूक सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला. काळा ब्लेझर, पांढरा शर्ट, पट्टेदार टाय आणि गडद चष्मा घातलेला वैभव अत्यंत आकर्षक आणि क्लासी दिसत होता. त्याने विम्बल्डनच्या पारंपरिक ड्रेस कोडचे उत्तम प्रकारे पालन केले होते. तथापि, या आकर्षक लूकमागील कहाणी खूपच रंजक आहे. स्टार स्पोर्ट्सला दिलेल्या मुलाखतीत जेव्हा वैभवला त्याच्या लूकबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्याने हसत हसत त्याचे श्रेय अभिषेक शर्माला दिले. वैभव म्हणाला, “नाही, मी काही विशेष नियोजन केले नव्हते. मला जे काही सापडले ते मी पटकन शोधले, अभिषेक भाईंना त्याची व्यवस्था करायला सांगितले आणि ते परिधान केले.”

युवराज सिंग हा दोन पिढ्यांचा आदर्श

या विशेष प्रसंगी, वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा या दोघांनीही माजी महान खेळाडू युवराज सिंग यांच्याबद्दल आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त केली. वैभव भावूक झाला आणि म्हणाला की युवराज सिंग हे त्याचे लहानपणापासूनचे आदर्श आहेत आणि त्यांना भेटणे हे स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखे आहे. भारतीय क्रिकेटमधील युवराज सिंग यांचे स्थान कोणापासूनही लपलेले नाही. त्यांनी केवळ आपल्या खेळानेच नव्हे, तर कर्करोगासारख्या आजारावर मात करून मैदानात परत येऊन लाखो तरुणांना प्रेरणा दिली आहे. आता ते वैभवसारख्या तरुण प्रतिभेच्या विकासात योगदान देत आहेत.

अभिषेक शर्मा जुन्या दिवसांच्या आठवणीत रमला

युवराज सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या फलंदाजीचे कौशल्य घडवलेल्या अभिषेक शर्माने वैभवच्या भावनांना दुजोरा दिला. युवराज सिंगला आपला गुरू आणि मोठा भाऊ मानणाऱ्या अभिषेकने सांगितले की, तो वैभवची परिस्थिती पूर्णपणे समजू शकतो. अभिषेक म्हणाला, “वैभवला सध्या काय वाटत आहे हे मी पूर्णपणे समजू शकतो, कारण युवी पाजी माझेही आदर्श आहेत. मला आठवतंय, जेव्हा मी त्यांना पहिल्यांदा भेटलो होतो, तेव्हा मलाही असंच वाटलं होतं. साहजिकच, विम्बल्डन पाहण्याचा हा माझा पहिलाच अनुभव आहे आणि युवी पाजींसोबत अंतिम सामना पाहिल्यामुळे हा दिवस माझ्यासाठी खूप खास आणि अविस्मरणीय ठरला आहे.”

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क्रिकेट आणि टेनिसचा हा सुंदर संगम

विम्बल्डनच्या स्टँड्समध्ये भारतीय क्रिकेटपटू दिसण्याची ही पहिली वेळ नाही. सचिन तेंडुलकर, महेंद्रसिंग धोनी आणि विराट कोहली यांसारखे दिग्गजही सेंटर कोर्टवर टेनिसचा आनंद घेताना दिसले आहेत. पण यावेळी, युवराज सिंगसोबत भारतीय क्रिकेटचे भविष्य (अभिषेक आणि वैभव) यांची उपस्थिती, खेळातील बंधने किती पातळ आहेत हे दर्शवते. वैभव सूर्यवंशीसाठी, हा दौरा केवळ टेनिसच्या दिग्गजांना प्रत्यक्ष पाहण्याची संधीच नव्हती, तर युवराज सिंगसारख्या मार्गदर्शकासोबत वेळ घालवून मानसिकदृष्ट्या खंबीर होण्याचा एक मार्गही होता. आपल्या आक्रमक फलंदाजीने क्रिकेटच्या मैदानावर खळबळ माजवणाऱ्या वैभवसाठी, लंडनमधील ही संध्याकाळ त्याच्या कारकिर्दीतील आणि आयुष्यातील सर्वात अविस्मरणीय क्षणांपैकी एक ठरली आहे.

Web Title: Vaibhav sooryavanshi at wimbledon 2026 overwhelmed after meeting idol yuvraj singh

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Published On: Jul 13, 2026 | 01:59 PM

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