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Amey Wagh: फ्रेम’मधील भूमिकेने अमेय वाघला दिलं मोठं आव्हान; अभिनेत्याने सांगितला खास अनुभव

Updated On: Jul 13, 2026 | 02:09 PM IST
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सारांश

झी ५ मराठीवरील 'फ्रेम' चित्रपटातील भूमिकेबद्दल अभिनेता अमेय वाघने मनमोकळेपणाने भाष्य केले. आत्महत्येच्या दृश्याचं चित्रीकरण करतानाचा भावनिक अनुभव आणि कम्फर्ट झोनच्या बाहेर जाऊन केलेल्या अभिनयाबद्दल त्याने सांगितले.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

झी ५ मराठीवर नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘फ्रेम’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. या चित्रपटात अभिनेता अमेय वाघ एका वेगळ्या भूमिकेत दिसत असून, त्याच्या अभिनयाचंही कौतुक होत आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अमेयने या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यानचे अनुभव आणि सर्वात भावनिक प्रसंगाविषयी मनमोकळेपणाने भाष्य केलं.

अभिनेता म्हणून कोणत्या प्रसंगाने तुम्हाला तुमच्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर जाऊन काम करायला भाग पाडलं? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता अमेय म्हणाला, “माझ्या मते, संपूर्ण चित्रपटानेच मला कम्फर्ट झोनच्या बाहेर ढकललं. या चित्रपटात अशा अनेक गोष्टी होत्या, ज्याकडे मला अत्यंत वस्तुनिष्ठपणे पाहावं लागलं. पण मी स्वभावाने खूप भावनिक आहे. आयुष्यातील छोट्या-छोट्या गोष्टींशीही मी जोडला जातो. त्यामुळे भावनांपासून दूर राहून प्रसंगांकडे तटस्थपणे पाहणं माझ्यासाठी मोठं आव्हान होतं. म्हणूनच हे संपूर्ण पात्र माझ्यासाठी खूप वेगळं आणि आव्हानात्मक ठरलं.”

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चित्रपटातील सर्वात भावनिक प्रसंगाबद्दल बोलताना अमेयने एक आठवण शेअर केली. तो म्हणाला, “आत्महत्येच्या घटनेचं कव्हरेज करण्याचा प्रसंग आजही माझ्या मनात कायम आहे. दिग्दर्शक विक्रम यांची काम करण्याची पद्धत खूप वेगळी आहे. कलाकारांच्या प्रतिक्रिया नैसर्गिक असाव्यात म्हणून ते आधी संपूर्ण प्रसंग सांगत नाहीत. मी सेटवर पोहोचलो तेव्हा समोर मृतदेहासह संपूर्ण दृश्य उभं होतं. तो अनुभव माझ्यासाठी पहिलाच होता आणि त्याचा माझ्यावर खूप खोल परिणाम झाला.”

अमेय पुढे म्हणाला की, “विक्रम स्वतः पूर्वी फोटो जर्नलिस्ट असल्यामुळे वास्तवदर्शीपणाबाबत त्यांची नजर अतिशय बारकाईची आहे. त्या दृश्यातील प्रत्येक तपशील इतका वास्तववादी होता की, आपण खऱ्या घटनेच्या ठिकाणी उभे आहोत असंच वाटत होतं. त्यामुळे तो प्रसंग माझ्यासाठी अत्यंत अस्वस्थ करणारा आणि भावनिक ठरला. आजही तो अनुभव विसरणं कठीण आहे.”

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‘फ्रेम’मधील या वेगळ्या भूमिकेतून अमेय वाघने पुन्हा एकदा आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडली असून, चित्रपटातील वास्तववादी मांडणी आणि त्याचा अभिनय प्रेक्षकांकडून विशेष पसंती मिळवत आहे.

Web Title: Amey wagh says his role in frame was a major challenge actor shares his experience

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Published On: Jul 13, 2026 | 02:08 PM

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