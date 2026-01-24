Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nagpur Crime: दोन हत्याकांडांनी पुन्हा हादरली उपराजधानी! पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह

नागपूरमध्ये निवडणूक संपताच गुन्हेगारी वाढली आहे. गुरुवारी रात्री पोलिस मुख्यालयाजवळ जुन्या वैमनस्यातून बजरंग दलाचे माजी शाखा अध्यक्ष हर्ष ऊर्फ गड्डू पांडे यांची शस्त्राने हत्या झाली. आरोपी फरार आहेत.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:16 PM
  • गिट्टीखदान ठाण्यांतर्गत पोलिस मुख्यालयाजवळ हत्या
  • जुन्या वैमनस्य व पैशाच्या वादातून हल्ला
  • बजरंग दल कार्यकर्त्यांचे ठाण्यात आंदोलन, तणाव
नागपूर: निवडणूक संपताच गुन्हेगारीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. दोन दिवसांपूर्वी शहराच्या तहसील आणि मानकापूर परिसरात खुनाच्या दोन घटना घडल्या. यानंतर काही तासांच्या अंतराने गुरुवारी रात्री पुन्हा दोन खून झाले. त्यामुळे उपराजधानी हादरली आहे. गिट्टीखदान ठाण्यांतर्गत जुन्या वैमनस्यातून बजरंग दलाच्या माजी शाखा अध्यक्षाची हत्या केली तर अजनी ठाण्यांतर्गत उधारीच्या पैशाच्या वादातून अल्पवयीनने तरुणाची हत्या केली. पोलिस मुख्यालयाजवळ गुरुवारी रात्री बजरंग दलाचा माजी शाखा अध्यक्ष हर्ष ऊर्फ गड्डू शिवानंदन पांडे (३८, रा. कामगारनगर) याच्यावर जुन्या वैमनस्यातून शखाने सपासप वार करून हत्या केली.

Nagpur Crime: OYO हॉटेलमध्ये झालेल्या हत्येचं गूढ उकललं! प्रियकरानेच पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या प्रेयसीची केली हत्या

यानंतर आरोपी पसार झाले. बंटी ऊर्फ बुरहान शेख (रा. आवस्थीनगर चौक) आणि साथीदारांचा पोलिस शोध घेत आहेत. गुड्डु हा वाहनचालक होता. ती पूर्वी बजरंग दलाच्या अवस्थीनरगर शाखेचा अध्यक्ष होता. गुड्डू आणि बंटीमध्ये जुने वैमनस्य होते. दोघांविरोधात मानकापूर ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत, सुत्रांनुसार, गुड्डूचा भाऊ संदीपने आरोपीचा साथीदार राहुले वैरागडेकडून १० हजार रुपये उसणे घेतले होते. २१ जानेवारीच्या रात्री पैशांवरून दोघांत वाद झाला. दुसऱ्या दिवशी गुड्डूने घरी जाऊन त्याची आई आणि भावाला धमकावले, याबाबत माहिती झाल्यानंतर बंटीने गुरुवारी रात्री गुड्डूला पोलिस मुख्यालयाजवळ गाठले, बेटीने सहकाऱ्यांसह गुड्डूवर हल्ला केला. घाबरून गुड्डूचे मित्र मिलिंद आणि आदित्य पळाले, आरोपींनी गुड्डूवर सपासप वार करून रक्ताच्या थारोळ्यात लोळवले आणि पसार झाले. पोलिसांनी गुड्डूला मेयो रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

मृताच्या मित्राच्या तक्रारीवरून गिट्टीखदान पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. शुक्रवारी सकाळी बजरंग दलाचे कार्यकर्ते गिट्टीखदान ठाण्यात गोळा झाले. प्रदर्शन करीत आरोपींना अटक आणि कठोर कारवाईची मागणी केली. यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की, गुहुने मुख्य आरोपीच्या पानठेल्यावर सुरू असलेल्या कथित अवैध धंद्यांना विरोध केला होता. त्यामुळेच हत्या केली.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा

Published On: Jan 24, 2026 | 03:16 PM

