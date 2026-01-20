Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nagpur: कंपनीच्या निष्काळजीपणाने कामगाराचा मृत्यू; लोखंडी प्लेटने घेतला बळी; कंपनी गेटवर मृतदेह ठेवून आंदोलन

नागपूरच्या कामठी तालुक्यातील एका कंपनीत निष्काळजी व्यवस्थापनामुळे कामगाराचा मृत्यू झाला. कंपनी मालकाच्या अमानवी विधानानंतर संतप्त नातेवाइकांनी मृतदेह गेटसमोर ठेवून ठिय्या आंदोलन केले आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:22 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लोखंडी प्लेट कोसळून कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू
  • सुरक्षा साधनांचा अभाव असल्याचा गंभीर आरोप
  • कंपनी मालकाच्या कथित विधानाने संताप, ठिय्या आंदोलन
नागपूर: कामठी तालुक्यातील कवठा येथील टूफॉर्म टेक्नो प्रॉडक्ट प्रा. लि. या कंपनीतील निष्काळजी, अमानवी व बेजबाबदार व्यवस्थापनामुळे एका कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घटनेनंतर कंपनी मालकाने दिलेल्या कथित असंवेदनशील विधानामुळे परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून संतप्त नातेवाइकांनी कंपनी गेटसमोर मृतदेह ठेवून ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

टेकाडी येथील रहिवासी प्रमोद नत्थूजी बोराडे (४५) हे गत ८ वर्षापासून सदर कंपनीत कामगार म्हणून कार्यरत होते. कंपनीत आवश्यक सुरक्षा साधनांचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. दरम्यान, रात्री उशिरा काम सुरू असताना अचानक एक जड़ लोखंडी प्लेट त्यांच्या पोटावर कोसळली. यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर मृतकाच्या नातेवाइकांनी कंपनीकडे उपचार खर्च व नुकसानभरपाईची मागणी केली, मात्र कंपनी व्यवस्थापनाने जबाबदारी स्वीकारण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप करण्यात आला.

याचदरम्यान, कंपनी मालकाने दूरध्वनीवरून, ‘त्याला मरायचेच होते, म्हणून तो आमच्या कंपनीत आला’ असे अमानवी विधान केल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे. या विधानामुळे संतप्त झालेल्या नातेवाइकांनी मृतदेह थेट कंपनी गेटसमोर आणून आंदोलन छेडले. आंदोलनात नातेवाईक, सहकारी कामगार तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

सुरक्षा व पायाभूत सुविधांचा अभाव

आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, कंपनीत सेफ्टी किट, हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, सुरक्षा रक्षक, सीसीटीव्ही यंत्रणा तसेच आपात्कालीन वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे कामगारांचे जीव धोक्यात घातले जात आहेत. मृत प्रमोद बोराडे यांच्या पश्चात पत्नी व एक अल्पवयीन मुलगी असून कुटुंबावर उपजीविकेचे गंभीर संकट ओढावले आहे. दोषींवर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, कंपनी सील करावी तसेच पीडित कुटुंबाला ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी आंदोलनकत्यांनी केली.

रुग्णालयातही तणावपूर्ण वातावरण 

दरम्यान,कामठी उपजिल्हा रुग्णालयातही तणावपूर्ण वातावरण झाले होते. नातेवाइकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिल्याने कंपनी अधिकारी व नातेवाइकांमध्ये वाद झाला. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कंपनी परिसर तसेच रुग्णालयात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे.

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत कामगार कोण होता?

    Ans: प्रमोद नत्थूजी बोराडे (वय 45), टेकाडी येथील रहिवासी व 8 वर्षांपासून कंपनीत कार्यरत.

  • Que: मृत्यूचे कारण काय?

    Ans: काम करत असताना जड लोखंडी प्लेट पोटावर कोसळून गंभीर जखमी झाले; उपचारादरम्यान मृत्यू.

  • Que: नातेवाइकांची मागणी काय आहे?

    Ans: दोषींवर गुन्हा दाखल करणे, कंपनी सील करणे व 50 लाखांची नुकसानभरपाई.

Published On: Jan 20, 2026 | 02:22 PM

