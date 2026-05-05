भोर-रामबाग मार्गावर एसटी-कारचा भीषण अपघात, तरुणाचा मृत्यू; 4 जण गंभीर जखमी

भोर- रामबाग रस्त्यावर नवलाई मंदिराजवळ मंगळवारी (दि.५) रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास एसटी बस आणि इको कार यांच्यात झालेल्या समोरासमोर धडकेत एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 04:48 PM
भोर : भोर- रामबाग रस्त्यावर नवलाई मंदिराजवळ मंगळवारी (दि.५) रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास एसटी बस आणि इको कार यांच्यात झालेल्या समोरासमोर धडकेत एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या अपघातात अन्य चार प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण भोर तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.

 

भोर- दुर्गाडी- भोर ही एसटी बस (एमएच ०६ एस ८२९४ ) भोर डेपोच्या दिशेने येत होती. याच वेळी भोरकडून रामबागकडे जाणारी इको कार (एमएच ०५ सीएम ५७५२) नवलाई मंदिराजवळील वळणावर आली असता, दोन्ही वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. धडक इतकी भीषण होती की, इको गाडीच्या समोरील भागाचा पूर्णपणे चेंदामेंदा झाला. चालक बाजूला बसलेल्या एका २५ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. कारमधील इतर प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्या डोक्याला आणि पायाला जबर मार लागला आहे. अपघाताचा आवाज ऐकताच परिसरातील नागरिकांनी आणि वाहनचालकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. इको गाडीत अडकलेल्या जखमींना पत्रे कापून बाहेर काढावे लागले. जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे भोर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र काहींची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी पुणे येथे हलवण्यात आले आहे.

वाहतूक एक तास विस्कळीत

घटनेची माहिती मिळताच भोर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. अपघातामुळे या मार्गावरील वाहतूक सुमारे एक तास विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी क्रेनच्या साहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला केल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत झाली. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण भोर तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.

हे सुद्धा वाचा : दौंड हादरलं! शाळेच्या गुणपत्रिकेवर खाडाखोड केल्याचा राग अनावर; बापानेच केली पोटच्या मुलीची हत्या

नवीन कात्रज बोगद्याजवळ भीषण अपघात

नवीन कात्रज बोगद्याजवळ कंटेनरवर कार आदळून झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला आहे. अपघातात कारमधील दोघे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी कंटेनर चालकावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. रघुनाथ मारुती घारे (वय ५५, रा. कोपरखैरणे, नवी मुंबई) असे मृत्यू झालेल्या प्रवाशाचे नाव आहे. अपघातात घारे यांचे नातेवाईक संजय चाळके, नात गाथा हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Published On: May 05, 2026 | 04:47 PM

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

