  • Solapur Crime A Transgender Person Aspiring To Contest The Municipal Elections Was Brutally Murdered

Solapur Crime: महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक पारलिंगी व्यक्तीची निर्घृण हत्या; सीसीटीव्हीत तीन संशयित कैद

सोलापुरात महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या पारलिंगी व्यक्ती अय्युब सय्यद यांची निर्घृण हत्या झाली. रात्री घरात शिरलेल्या तीन अनोळखी इसमांचा सीसीटीव्हीत माग कॅद; पोलिसांचा तपास सुरू.

Updated On: Dec 28, 2025 | 09:21 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सोलापूरच्या लष्कर परिसरात पारलिंगी व्यक्ती अय्युब सय्यद यांची हत्या
  • रात्री 11.30 ते 2 दरम्यान तीन संशयित सीसीटीव्हीत कैद
  • हत्या नेमकी कशासाठी? पोलीस सर्व बाजूंनी तपासात व्यस्त
सोलापूर: सोलापूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या पारलिंगी सामुदायातील व्यक्तीची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या घटनेतील संशयित आरोपी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या घटनेतील हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव अय्युब सय्यद असे आहे. ही घटना सोलापुरातील लष्कर परिसरात घडल्याचे समोर आले आहे.

मृतक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक

अय्युब सय्यद हे आगामी सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग 16 मधून निवडणुकीसाठी इच्छुक होते. व्हिडीओ फोटो त्यांनी स्वतःच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट केले असून त्याला लाखोंच्या संख्येने व्हिव्ज आहेत.

सीसीटीव्हीमध्ये संशयित कैद

सीसीटीव्हीमध्ये तीन संशयित इसम कैद झाले आहे. शुक्रवारी रात्री 11.30 वाजण्याच्या सुमारास तीन अनोळखी इसम हे अय्युब सय्यद यांच्या घरात प्रवेश करतांना दिसले. तेच तीन इसम रात्री 2 च्या सुमारास परत जाताना दिसत आहेत. शनिवारी दुपारी ही मृत्यूची घटना उघडकीस आल्याने या अज्ञात तीन इसमानीच अय्युब यांची हत्या केल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांना आहे. पोलीस या आरोपीचा शोध घेत आहे. मात्र अय्युब यांची हत्या कश्यासाठी करण्यात आली हे अद्याप समोर आलेले नाही, याचा देखील तपास सोलापूर शहर पोलीस करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत पारलिंगी व्यक्ती कोण होती?

    Ans: अय्युब सय्यद, सोलापूर मनपा निवडणुकीसाठी प्रभाग 16 मधून इच्छुक.

  • Que: संशयित आरोपींबाबत काय माहिती आहे?

    Ans: तीन अनोळखी इसम सीसीटीव्हीमध्ये घरात येताना व जाताना कैद झाले आहेत.

  • Que: पोलिसांचा पुढील तपास कशावर केंद्रित आहे?

    Ans: हत्येचं कारण, आरोपींची ओळख आणि राजकीय किंवा वैयक्तिक वादाची शक्यता.

Published On: Dec 28, 2025 | 09:21 AM

Topics:  

