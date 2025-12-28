Solapur Crime: महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक पारलिंगी व्यक्तीची निर्घृण हत्या; सीसीटीव्हीत तीन संशयित कैद

धक्कादायक ! वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती; सात लाखांसाठी गर्भवती महिलेचा छळ, अखेर गळफास घेऊन आत्महत्या
मृतक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक
अय्युब सय्यद हे आगामी सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग 16 मधून निवडणुकीसाठी इच्छुक होते. व्हिडीओ फोटो त्यांनी स्वतःच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट केले असून त्याला लाखोंच्या संख्येने व्हिव्ज आहेत.
सीसीटीव्हीमध्ये संशयित कैद
सीसीटीव्हीमध्ये तीन संशयित इसम कैद झाले आहे. शुक्रवारी रात्री 11.30 वाजण्याच्या सुमारास तीन अनोळखी इसम हे अय्युब सय्यद यांच्या घरात प्रवेश करतांना दिसले. तेच तीन इसम रात्री 2 च्या सुमारास परत जाताना दिसत आहेत. शनिवारी दुपारी ही मृत्यूची घटना उघडकीस आल्याने या अज्ञात तीन इसमानीच अय्युब यांची हत्या केल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांना आहे. पोलीस या आरोपीचा शोध घेत आहे. मात्र अय्युब यांची हत्या कश्यासाठी करण्यात आली हे अद्याप समोर आलेले नाही, याचा देखील तपास सोलापूर शहर पोलीस करत आहे.
Ans: अय्युब सय्यद, सोलापूर मनपा निवडणुकीसाठी प्रभाग 16 मधून इच्छुक.
Ans: तीन अनोळखी इसम सीसीटीव्हीमध्ये घरात येताना व जाताना कैद झाले आहेत.
Ans: हत्येचं कारण, आरोपींची ओळख आणि राजकीय किंवा वैयक्तिक वादाची शक्यता.