Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Police Have Arrested The Accused Who Robbed A Young Man In Pune

डेटिंग ॲपवरून ओळख, तरुणाला भेटायला बोलावले अन्…; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

डेटिंग ॲपवरून ओळख केल्यानंतर भेटण्यास बोलवत तरूणाला शस्त्राच्या धाकाने लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात घडला आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:52 PM
डेटिंग ॲपवरून ओळख, तरुणाला भेटायला बोलावले अन्...; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : राज्यासह जगभरात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. डेटिंग ॲपवरून ओळख केल्यानंतर भेटण्यास बोलवत तरूणाला शस्त्राच्या धाकाने लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात घडला आहे. या प्रकरणात कोंढवा पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. या चौघांकडून लुटमारीचे आणखी दोन प्रकार उघडकीस आले असून, सर्व आरोपी कात्रज भागातील आहेत.

 

राहील अकिल शेख (वय १९, रा. सोमजी डी मार्ट पाठीमागे, कोंढवा), शाहिद शानुर मोमीन (वय २५, रा. संतोषनगर, कात्रज), रोहन नईम शेख (वय १९, रा. लक्ष्मीनगर, कोंढवा), ईशान निसार शेख (वय २५, रा. अंजनीनगर, कात्रज) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी कोंढवा पोलिसांत एका २४ वर्षीय तरुणाने तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारदार समलैंगिक ॲप पाहत असताना एका आयडीवरून त्‍याला मेसेज आला. ओळखीनंतर आरोपींनी त्याला कोंढव्यात भेटण्यास बोलावले. त्याला निर्जन रस्त्यावर नेत धारदार हत्‍याराचा धाक दाखवून त्‍याच्‍याजवळील मोबाईल व सोन्या-चांदीचे दागिनेही हिसकाऊन घेतले. त्याला मारहाण करून सोडून दिले होते. याप्रकरणी गुन्हा नोंद होताच कोंढवा पोलिसांनी तांत्रिक तपासावरून आरोपींचा शोध घेत त्यांना बेड्या ठोकल्या.

हे सुद्धा वाचा : राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

आणखी दोघांना लुटले

गेल्या वर्षात (दि. ३१ डिसेंबर) सायंकाळी दुचाकीवरुन निघालेला ३२ वर्षीय तरुण कौसरबाग येथे लघुशंकेसाठी थांबला होता. त्यावेळी या चौघांनी त्याला मारहाण करून व धमकावत मोबाईल हिसकावून घेत त्याच्याकडे १० हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्याच्याकडे १ हजार रुपये होते. त्यालाही मित्राकडून पैसे घेण्यास सांगितले. त्याने १० हजार रुपये एका मित्राकडून घेतले. तेव्हा आरोपींनी ते पैसे व मोबाईल नेल्याचे समोर आले आहे. नंतर त्यांनी डेटिंग अ‍ॅप पाहणार्‍या वाघोलीतील २७ वर्षाच्या तरुणाला देखील शितल पेट्रोलपंपाजवळ बोलावून घेत मोकळ्या मैदानात नेत शस्त्राच्या धाकाने लुटल्याचे समोर आले आहे.

लग्नाचे आमिष दाखवून ९२ हजारांची फसवणूक

फेसबुकवर ओळख करून प्रेमसंबंध निर्माण केले आणि बहिणीच्या लग्नाचे कारण सांगून एका तरुणाने तरुणीची आर्थिक फसवणूक केली. ही घटना १३ डिसेंबर २०२५ रोजी आंबेठाण येथील दवणे वस्ती परिसरात घडली आहे. रेन संजय कुशवाह (२५, पवार बिल्डिंग, आंबेठाण) या तरुणीने महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार बबलू रवींद्र कुशवाह (रामबाग, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Police have arrested the accused who robbed a young man in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 02:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…
1

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…
2

बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…

Crime News: चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्याची बोरमाळ लंपास; दार तोडून थेट…
3

Crime News: चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्याची बोरमाळ लंपास; दार तोडून थेट…

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे 29 नगरसेवक! भाजपचे 14 तर राष्ट्रवादीचे अन् शिवसेनेचे…
4

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे 29 नगरसेवक! भाजपचे 14 तर राष्ट्रवादीचे अन् शिवसेनेचे…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डेटिंग ॲपवरून ओळख, तरुणाला भेटायला बोलावले अन्…; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

डेटिंग ॲपवरून ओळख, तरुणाला भेटायला बोलावले अन्…; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

Jan 24, 2026 | 02:52 PM
Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

Jan 24, 2026 | 02:51 PM
छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम

छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम

Jan 24, 2026 | 02:50 PM
Farmers News : रब्बी पीककपाहणीत शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, निवासी उपजिल्हाधिकारी कडवकर

Farmers News : रब्बी पीककपाहणीत शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, निवासी उपजिल्हाधिकारी कडवकर

Jan 24, 2026 | 02:45 PM
महापौर पदासाठी हालचालींना वेग; पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपमधील अंतर्गत राजकारण तापले

महापौर पदासाठी हालचालींना वेग; पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपमधील अंतर्गत राजकारण तापले

Jan 24, 2026 | 02:39 PM
Pune Weather: ‘ग्रँड टूर’ पाठोपाठ थंडीनेही घेतला पुणेकरांचा निरोप; दोन दिवसांत तापमानात…

Pune Weather: ‘ग्रँड टूर’ पाठोपाठ थंडीनेही घेतला पुणेकरांचा निरोप; दोन दिवसांत तापमानात…

Jan 24, 2026 | 02:36 PM
सासू सून वादाची पहिली ठिणगी! घरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून फॉलो करा ‘या’ टिप्स

सासू सून वादाची पहिली ठिणगी! घरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून फॉलो करा ‘या’ टिप्स

Jan 24, 2026 | 02:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM