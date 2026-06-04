Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Police Have Arrested The Owner Of A Thinktech Company In Hinjewadi

हिंजवडी येथील आयटी कंपनी रातोरात बंद; पोलिसांनी ‘थिंकटेक’च्या मालकाला नाशिकमधून पकडले

Updated On: Jun 04, 2026 | 11:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

हिंजवडीतील थिंकटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला रातोरात टाळे ठोकून शेकडो आयटी अभियंत्यांना बेरोजगार करणाऱ्या कंपनीच्या मालकाला अखेर अटक करण्यात आली आहे.

हिंजवडी येथील आयटी कंपनी रातोरात बंद; पोलिसांनी 'थिंकटेक'च्या मालकाला नाशिकमधून पकडले

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पिंपरी : हिंजवडीतील थिंकटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला रातोरात टाळे ठोकून शेकडो आयटी अभियंत्यांना बेरोजगार करणाऱ्या कंपनीच्या मालकाला अखेर अटक करण्यात आली आहे. कंपनीचे सीईओ हर्षल ठाकरे यांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या असल्या, तरी संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, हर्षल ठाकरे यांनी सुमारे 700 आयटी अभियंत्यांकडून लॅपटॉप डिपॉझिटच्या नावाखाली प्रत्येकी 15 हजार रुपये घेतले होते. याशिवाय जानेवारी 2026 पासून कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकवण्यात आले होते. अचानक कंपनी बंद करून व्यवस्थापन फरार झाल्याने शेकडो कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले.

या प्रकरणी पीडित आयटी अभियंत्यांनी 21 मे रोजी हिंजवडी पोलिसांकडे तक्रार दिली होती. मात्र, गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांकडून टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. माध्यमांनी हा विषय उचलून धरल्यानंतर पोलिसांनी “आरोपीचा शोध सुरू आहे” असे स्पष्टीकरण दिले. परंतु आरोपीचा मोबाईल सुरू असूनही त्याला अटकेपासून संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोपही समोर आला. त्यानंतर हिंजवडी पोलिसांनी कंपनीचे सीईओ हर्षल ठाकरे, ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट हेड ध्रुवील पारेख, एचआर प्रमुख सौम्या सिंग तसेच इतर संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. मात्र, फिर्यादीमध्ये तक्रारदार आयटी अभियंते उशिरा तक्रार देण्यासाठी आले असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी पोलिसांनी पीडितांवरच अप्रत्यक्षपणे ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.

पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात केवळ 11 लाख 25 हजार रुपयांच्या फसवणुकीचा उल्लेख केला आहे. प्रत्यक्षात 700 कर्मचाऱ्यांकडून जमा केलेले डिपॉझिट आणि अनेक महिन्यांचे थकीत वेतन विचारात घेतल्यास फसवणुकीची रक्कम कोट्यवधी रुपयांमध्ये जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गुन्ह्याची तीव्रता कमी दाखवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय बळावला आहे.

हे सुद्धा वाचा : पैशाच्या जुन्या वादातून रक्तरंजित संघर्ष, करडे घाटातील गोळीबारात सराईताची हत्या; एक जण गंभीर जखमी

दरम्यान, आरोपी हर्षल ठाकरे याला अटक झाल्यानंतर आता पोलिसांनी सखोल आणि निष्पक्ष तपास करून संपूर्ण आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आणावा, तसेच फसवणुकीमुळे बेरोजगार झालेल्या शेकडो आयटी अभियंत्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी पीडित कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. या प्रकरणातील पोलिसांच्या भूमिकेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरेही तपासातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Police have arrested the owner of a thinktech company in hinjewadi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्न लावून दिले नाही म्हणून संताप; वडील आणि सख्ख्या भावाचा दगडाने ठेचून केला खून
1

लग्न लावून दिले नाही म्हणून संताप; वडील आणि सख्ख्या भावाचा दगडाने ठेचून केला खून

‘विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला…’, पंढरीच्या वारीची तयारी सुरू; संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर
2

‘विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला…’, पंढरीच्या वारीची तयारी सुरू; संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीगृहाची दयनीय अवस्था! मुंबई सेंट्रल आगारातील सुविधांवर प्रश्नचिन्ह, चालक-वाहक हैराण
3

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीगृहाची दयनीय अवस्था! मुंबई सेंट्रल आगारातील सुविधांवर प्रश्नचिन्ह, चालक-वाहक हैराण

महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीला अखेर अटक; आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणाला वेग
4

महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीला अखेर अटक; आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणाला वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हिंजवडी येथील आयटी कंपनी रातोरात बंद; पोलिसांनी ‘थिंकटेक’च्या मालकाला नाशिकमधून पकडले

हिंजवडी येथील आयटी कंपनी रातोरात बंद; पोलिसांनी ‘थिंकटेक’च्या मालकाला नाशिकमधून पकडले

Jun 04, 2026 | 11:45 AM
Salkhan Fossil : पृथ्वीच्या जन्माची गोष्ट सांगणारे ‘सोनभद्र’! 40 देशांतील शास्त्रज्ञांनाही समजली ताकद; बनणार जागतिक पर्यटन स्थळ

Salkhan Fossil : पृथ्वीच्या जन्माची गोष्ट सांगणारे ‘सोनभद्र’! 40 देशांतील शास्त्रज्ञांनाही समजली ताकद; बनणार जागतिक पर्यटन स्थळ

Jun 04, 2026 | 11:42 AM
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा, शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा काँग्रेस खपवून घेणार नाही; सपकाळांचा इशारा

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा, शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा काँग्रेस खपवून घेणार नाही; सपकाळांचा इशारा

Jun 04, 2026 | 11:32 AM
Samsaptak Yog: गुरु आणि चंद्र यांच्या युतीमुळे तयार होत आहे समसप्तक योग, या राशींच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

Samsaptak Yog: गुरु आणि चंद्र यांच्या युतीमुळे तयार होत आहे समसप्तक योग, या राशींच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

Jun 04, 2026 | 11:30 AM
‘तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे!’ ‘या’ टीव्ही अभिनेत्रीवर भडकली हिना खान; पोस्ट शेअर करत घेतला चांगलाच समाचार

‘तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे!’ ‘या’ टीव्ही अभिनेत्रीवर भडकली हिना खान; पोस्ट शेअर करत घेतला चांगलाच समाचार

Jun 04, 2026 | 11:15 AM
US Iran Ceasefire : Iran Deal वर ट्रम्प यांचा मोठा दावा; ‘या’ आठवड्याच्या अखेरीस होणार अंतिम करार? नाहीतर…

US Iran Ceasefire : Iran Deal वर ट्रम्प यांचा मोठा दावा; ‘या’ आठवड्याच्या अखेरीस होणार अंतिम करार? नाहीतर…

Jun 04, 2026 | 11:13 AM
पिंपरीत तब्बल 74 हजार बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई; 6.76 कोटींचा दंड केला वसूल

पिंपरीत तब्बल 74 हजार बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई; 6.76 कोटींचा दंड केला वसूल

Jun 04, 2026 | 11:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM