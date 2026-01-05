Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  • Pune Crime A Married Woman Was Beaten With A Belt For Demanding A Dowry Of 5 Lakhs

Pune Crime: हुंड्याच्या 5 लाखांच्या मागणीसाठी विवाहितेला बेल्टने मारहाण; लग्नाच्या पहिल्या माहिन्यातच…

पिंपरी-चिंचवडमध्ये हुंड्याच्या मागणीसाठी विवाहितेचा अमानुष छळ केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पती, सासू-सासऱ्यांनी मारहाण, उपाशी ठेवणे व घराबाहेर हाकलण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दापोडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 11:58 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लग्नानंतर अवघ्या महिन्यात विवाहितेचा छळ सुरू
  • शेअर मार्केट तोट्याचं कारण देत 5 लाखांची मागणी
  • पती, सासू-सासऱ्यांकडून बेल्ट, लाथा-बुक्क्यांनी मारहा
पुणे: पुणे येथील पिंपरी- चिंचवडमध्ये हुंड्यासाठी एका विवाहितेचा अमानुष छळ करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तिला अमानुष मारहाण, शिवीगाळ करणे, उपाशी ठेवणे तिला मानसिक त्रास आणि शारीरिक त्रास देण्यात आले. याप्रकरणी दापोडी पोलीस ठाण्यात पतीसह सासरच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Nanded Crime: नांदेडमध्ये गुरुद्वाराजवळ गोळीबाराचा थरार; 24 तासांत पोलिसांची मोठी कारवाई, दोन्ही गटांतील 10 आरोपी अटकेत

काय नेमकं प्रकरण?

२४ नोव्हेंबर 2024 रोजी पीडितेच्या विवाह झाला होता. लग्नानंतर काही दिवस सगळं सुरळीत होत मात्र अवघ्या पहिल्या महिन्यातच सासरकडून छळाला सुरुवात झाली असा आरोप तिने तक्रारी केला आहे. पती राजदीप, सासरे प्रदीप आणि सासू हेमलता यांनी छोट्या-छोट्या कारणांवरून शिवीगाळ करणे, उपाशी ठेवणे तसेच मानसिक आणि शारीरिक त्रास देणे सुरू केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

३ लाख रुपये दिले

शेअर मार्केटमध्ये झालेल्या तोट्याचे कारण देत सासरकडील मंडळींनी पीडितेकडे 5 लाख रुपयांची मागणी केली. या दबावाखाली विवाहितेला वडिलांकडून 3 लाख रुपये आणण्यास भाग पाडण्यात आले. इतकेच नव्हे तर दिवाळीच्या सणादरम्यान पुन्हा पैशांची मागणी करण्यात आल्याचेही तिने सांगितले.

पैसे आणले नसतील तर घरात…

सासरच्या मंडळींनी १-२ महिने पीडितेला सासरी येऊ दिले नाही. त्यानंतर २१ डिसेंबर २०२५ रोजी ती सासरी परत आली तेव्हा “पैसे आणले नसतील तर घरात येऊ नको” अशी धमकी देण्यात आली. आणि घरात येऊ दिले नाही. तर सासरा प्रदीप याने पीडितेला बेल्टने बेदम मारहाण देखील केले. पती राजदीपने बुक्के आणि लाथांनी मारहाण केली आणि सासू हेमलताने देखील मारहाण केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या मारहाणीत पीडित गंभीर जखमी झाली. तिच्यावर उपचार करण्यात येत आहे.

कठोर कारवाईची मागणी

पोलिसांनी या प्रकरणी दापोडी पोलीस ठाण्यात संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील तपास करीत आहेत. हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाच्या घटनांवर कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: घरात मोबाईल, बाहेर मृतदेह! वैजापूरातील पोलिस नाईकाची हत्या; संभाजीनगर हादरलं!

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पिंपरी-चिंचवड परिसरात ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

  • Que: पीडितेचा विवाह कधी झाला होता?

    Ans: 24 नोव्हेंबर 2024 रोजी पीडितेचा विवाह झाला होता.

  • Que: छळाचं नेमकं कारण काय होतं?

    Ans: शेअर मार्केटमधील तोट्याचं कारण देत सासरकडून हुंड्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आली.

Published On: Jan 05, 2026 | 11:58 AM

Topics:  

