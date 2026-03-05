उत्तरप्रदेशातील गँगस्टरकडून पुण्यात घरफोड्या, विश्रामबाग पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या; तब्बल...

पुणे : उत्तर प्रदेशातील कुविख्यात ‘सनी गँग’मधील गँगस्टरकडून पुण्यात घरफोड्या केल्या जात असल्याचा प्रकार विश्रामबाग पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे. या गँगस्टरसोबतच आणखी एकाला अटक करून त्यांच्याकडून तब्बल ६२ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. चोरीतील दागिने त्यांनी पुणे रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील एका लॉजमध्ये ठेवले होते. उत्तरप्रदेशातून पुण्यात आल्यानंतर ते संबंधित लॉजमध्ये राहत असल्याचेही समोर आले आहे.
आकाश सुभाष (वय २३, रा. दिल्ली. मुळ. मेरठ, उत्तर प्रदेश) साथीदार जितेंद्र चर्तुवेदी (वय ३२, रा. दिल्ली) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून विश्रामबाग, समर्थ, खडक व भोसरी पोलिस ठाण्यातील एकूण ५ गुन्हे उघडकीस आले आहेत. ही कारवाई वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप कसबे, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अरूण घोडके, सहाय्यक निरीक्षक राजेश उसगावकर, पोलिस अंमलदार सचिन कदम, शैलेश सुर्वे, सचिन अहिवळे, कैलास डुकरे, अनिस शेख व त्यांच्या पथकाने केली आहे.
पुणे शहरात घरफोड्या करणाऱ्या चोरट्यांनी अक्षरशा उच्छांद घातला आहे. बंद फ्लॅट दिसताच चोरट्यांकडून तो फोडला जात आहे. यामुळे पुणेकर भयभित आहेत. दुसरीकडे पोलिसांकडून या चोरट्यांचा शोध घेतला जात आहे. दरम्यान, विश्रामबाग परिसरात घरफोडीचा प्रकार घडला होता.
पोलिसांनी या भागातील सीसीटीव्ही तपासले. तेव्हा चोरटे एका ठिकाणी कैद झाले होते. सीसीटीव्हीचा माग काढत असताना हे चोरटे पुणे स्टेशन परिसरापर्यंत गेल्याचे तसेच ते एका लॉजवर राहिल्याचेही समजले. अधिक तपासात ते रेल्वेने उत्तर प्रदेशात गेल्याचे दिसून आले. पुन्हा चोरटे पुण्यात आल्याची माहिती पोलिस अंमलदार आशिष खरात व अनिस शेख यांना मिळाली होती त्यानूसार, पथकाने या दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे चौकशी केली. त्यांनी गुन्ह्यांची कबूली दिली.
एक महिना उत्तरप्रदेशात पोलिसांचा मुक्काम
विश्रामबाग पोलिसांचे अंमलदार अनिस शेख व आशिष खरात आरोपी उत्तरप्रदेशात गेल्याचे समजताच उत्तरप्रदेशातील मेरठ येथे नई वस्ती परिसरात वेशांतर करून आरोपींची माहिती काढत होते. तब्बल एक महिना पोलिस तिथे वेशांतर करून राहिले आणि त्यांनी आरोपींची माहिती काढली. त्याचवेळी पुन्हा हे आरोपी पुण्यात आल्याचे समजले. लागलीच दोघेही पुण्यात आले.
ओंकारेश्वर पुलावर पकडण्याचा थरार
ओंकारेश्वर पुलाजवळ चोरी करणारे आरोपी थांबल्याचे सजताच साध्या वेशातील पोलिसांनी या ठिकाणी सापळा लावला. चारही बाजूने आरोपींच्या बाजूने जवळ जात अचानक त्यांना पकडले. हा थरार एखाद्या चित्रपटाला लाजवेल असा होता. पकडून या दोघांना पोलिस ठाण्यात आणत चौकशी करून गुन्ह्यांची उकल केली.
आकाश उत्तर प्रदेशातील गँगस्टर
आकाश सुभाष हा उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. तो येथील कुविख्यात सनी गँगमधील गँगस्टर असल्याचे समोर आले आहे. उत्तर प्रदेश पोलिस देखील त्याचा शोध घेत होते. पण, तो सापडत नव्हता. तो दिल्लीत राहत होता. दिल्लीतून पुणे येथे येत चोरी करत होता. चोरीनंतर तो उत्तरप्रदेशात जाऊन चोरीचा माल लपवत असल्याचे समोर आले आहे.