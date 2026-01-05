Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chhatrapati Sambhajinagar: घरात मोबाईल, बाहेर मृतदेह! वैजापूरातील पोलिस नाईकाची हत्या; संभाजीनगर हादरलं!

छत्रपती संभाजीनगरच्या वैजापूर तालुक्यात पोलिस नाईक नानासाहेब दिवेकर यांची निर्घृण हत्या करून मृतदेह घराशेजारी पुरल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. तीन संशयित ताब्यात; कारण अद्याप अस्पष्ट.

Updated On: Jan 05, 2026 | 10:04 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • वैजापूर तालुक्यात पोलिस नाईक नानासाहेब दिवेकर यांची हत्या
  • मृतदेह घराशेजारील पडीक जागेत पुरलेला आढळला
  • मोबाईल पलंगाखाली सापडल्याने संशय बळावला
  • अज्ञाताविरोधात गुन्हा; तीन संशयित ताब्यात
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. घडलेल्या घटनेमुळे जिल्ह्यातच नाही तर पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. वैजापूर येथील ४८ वर्षीय पोलीस नाईकांची हत्या करून मृतदेह त्याच्याच घराशेजारील पडीक जागेत पुरण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. हत्या झालेल्या पोलीस नाईकाचे नाव नानासाहेब रामजी दिवेकर (वय 48) असे आहे. ते देवगाव रंगारी पोलीस ठाण्यात कार्यरत होते. त्यांची हत्या का करण्यात आली त्यामागचे कारण काय हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे.

Nanded Crime: नांदेडमध्ये गुरुद्वाराजवळ गोळीबाराचा थरार; 24 तासांत पोलिसांची मोठी कारवाई, दोन्ही गटांतील 10 आरोपी अटकेत

नेमकं प्रकरण काय?

पोलीस नाईक नानासाहेब दिवेकर हे मूळचे बळ्हेगावचे रहिवासी आहे. ते पडेगाव येथुन ड्युटीवर ये-जा करत होते. १ जानेवारीपर्यंत ते कर्तव्यावर होते, त्यानंतर वडिलांना भेटण्यासाठी ते गावी आले होते. २ जानेवारीच्या सकाळपर्यंत ते सोशल मीडियावर सक्रिय होते, मात्र त्यानंतर अचानक त्यांचा संपर्क तुटला. नानासाहेब यांना फोन लागत नव्हता त्यामुळे त्यांच्या मुलाने शोध घेण्यास सुरुवात केली.

मुलाने गावातील सरपंच आणि नातेवाईकांकडे चौकशी केली मात्र चौकशी करूनही काहीच माहिती मिळाली नाही. अखेर त्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली. शिऊर पोलिसांनी रविवारी दुपारी दिवेकर यांच्या बळ्हेगाव येथील घराची झडती घेतली. यावेळी नानासाहेबांचा मोबाईल चक्क पलंगाखाली सापडला. यामुळे पोलिसांना संशय बळावला. घराच्या शेजार पडीक जागा होती. तिथे ताजी माती उगारलेली दिसली, पोलिसांनी पंचासमक्ष तेथे खोदकाम केले. तेव्हा त्यांना जमिनीत पुरलेल्या अवस्थेत नानासाहेबांचा मृतदेह आढळून आला. सायंकाळी ६:३० च्या सुमारास त्यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.

पोलीस तपास सुरु

वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तीन संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. नानासाहेबांच्या हत्येमागचं कारण नेमकं काय आहे? याचा देखील पोलीस पुढील तपास करत आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

Vasai Crime: जामिनासाठी खर्च केलेल्या पैशांवरून बहिणीवर गोळीबार; घरातून जिवंत हँड ग्रेनेड व गावठी रिव्हॉल्व्हर जप्त

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना नेमकी कुठे घडली?

    Ans: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील बळ्हेगाव येथे ही धक्कादायक घटना घडली.

  • Que: मृत पोलिस कर्मचाऱ्याचं नाव काय आहे?

    Ans: देवगाव रंगारी पोलीस ठाण्यात कार्यरत पोलिस नाईक नानासाहेब रामजी दिवेकर (वय 48)

  • Que: मृतदेह कुठे आढळून आला?

    Ans: त्यांच्या घराशेजारील पडीक जागेत जमिनीत पुरलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडला.

