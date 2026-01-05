Chhatrapati Sambhajinagar: घरात मोबाईल, बाहेर मृतदेह! वैजापूरातील पोलिस नाईकाची हत्या; संभाजीनगर हादरलं!

Nanded Crime: नांदेडमध्ये गुरुद्वाराजवळ गोळीबाराचा थरार; 24 तासांत पोलिसांची मोठी कारवाई, दोन्ही गटांतील 10 आरोपी अटकेत
नेमकं प्रकरण काय?
पोलीस नाईक नानासाहेब दिवेकर हे मूळचे बळ्हेगावचे रहिवासी आहे. ते पडेगाव येथुन ड्युटीवर ये-जा करत होते. १ जानेवारीपर्यंत ते कर्तव्यावर होते, त्यानंतर वडिलांना भेटण्यासाठी ते गावी आले होते. २ जानेवारीच्या सकाळपर्यंत ते सोशल मीडियावर सक्रिय होते, मात्र त्यानंतर अचानक त्यांचा संपर्क तुटला. नानासाहेब यांना फोन लागत नव्हता त्यामुळे त्यांच्या मुलाने शोध घेण्यास सुरुवात केली.
मुलाने गावातील सरपंच आणि नातेवाईकांकडे चौकशी केली मात्र चौकशी करूनही काहीच माहिती मिळाली नाही. अखेर त्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली. शिऊर पोलिसांनी रविवारी दुपारी दिवेकर यांच्या बळ्हेगाव येथील घराची झडती घेतली. यावेळी नानासाहेबांचा मोबाईल चक्क पलंगाखाली सापडला. यामुळे पोलिसांना संशय बळावला. घराच्या शेजार पडीक जागा होती. तिथे ताजी माती उगारलेली दिसली, पोलिसांनी पंचासमक्ष तेथे खोदकाम केले. तेव्हा त्यांना जमिनीत पुरलेल्या अवस्थेत नानासाहेबांचा मृतदेह आढळून आला. सायंकाळी ६:३० च्या सुमारास त्यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.
पोलीस तपास सुरु
वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तीन संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. नानासाहेबांच्या हत्येमागचं कारण नेमकं काय आहे? याचा देखील पोलीस पुढील तपास करत आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
Ans: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील बळ्हेगाव येथे ही धक्कादायक घटना घडली.
Ans: देवगाव रंगारी पोलीस ठाण्यात कार्यरत पोलिस नाईक नानासाहेब रामजी दिवेकर (वय 48)
Ans: त्यांच्या घराशेजारील पडीक जागेत जमिनीत पुरलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडला.