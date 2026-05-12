  • Nasrapur Crime Major Update In The Nasrapur Case Key Witness In Police Custody Chargesheet To Be Filed Soon

Nasrapur Crime: नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट! महत्त्वाचा साक्षीदार पोलिसांच्या हाती; चार्जशीट लवकर दाखल होणार

नसरापूर प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळे पोलीस कोठडीत असून आज कोर्टात हजर होणार आहे. पोलिसांना महत्त्वाचा साक्षीदार मिळाला असून २० गावकऱ्यांच्या साक्षी नोंदवत तपास वेगाने सुरू आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 11:06 AM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • आरोपी भीमराव कांबळे याला अटक करून पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.
  • पोलिसांच्या हाती महत्त्वाचा साक्षीदार आणि पुरावे लागले आहेत.
  • १५ दिवसांत चार्जशीट दाखल करण्यासाठी पोलिसांची धावपळ सुरू आहे.
पुणे: पुण्यातील नसरापूर प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्रात हळहळ व्यक्त झाली. विकृत नराधमाने एका चिमुरडीचा जीव घेतला आणि तिच्यावर अत्याचार केला. मात्र आता या मधील आरोप भीमराव कांबळे याला अटक करण्यात आली आहे. सध्या तो पोलीस कस्टडी मध्ये आहे. आज त्याला कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे. पुणे ग्रामीण पोलीस याचा तपास वेगाने करत आहेत. करण लवकरात लवकर शिक्षा होण्यासाठी चार्जशीट दाखल करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आता या प्रकरणात महत्त्वाचा साक्षीदार पुणे पोलिसांच्या हाती लागला आहे. ज्या व्यक्तीने तो नराधम हा गोठ्यात घेवून जात होता. तो महत्वाचा पुरावा आता पोलिसांच्या हाती लागला आहे. त्याची पण साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. त्याची साक्ष महत्त्वाची ठरणार आहे.

२० गावकऱ्यांच्या नोंदवल्या साक्षी 

आरोपी भीमराव कांबळे ला फाशी शिक्षा द्या अशी मागणी केली जात आहे, मात्र या प्रकरणात लवकरात लवकर निकाल लावण्यासाठी पुणे पोलीस धावपळ करत आहेत. १५ दिवसाच्या आता चार्जशीट दाखल केल जाणार आहे. कोर्टात प्रक्रिया लवकर व्हावी आम्ही आम्हाला न्याय अशी कुटुंबाला आशा आहे. या मध्ये जवळपास १८ ते २० गावकऱ्यांच्या साक्ष नोंदवण्यात आल्या आहेत. सरकारी वकील म्हणून अजय मिसार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अजय मिसार आता सरकारी वकील म्हणून काम पाहणार आहेत. जो महत्वाचा साक्षीदार हाती लागला आहे. त्याची साक्ष महत्वही असणार आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

हजारो पुणेकर उतरले होते रस्त्यावर

या घटनेने सगळ्यांना धक्का बसला होता. हजारो पुणेकर रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी या घटनेच्या निषेधार्थ कँडल मार्श पण काढला होता. जंगली महाराज रस्ता ते डेक्कन कॉर्नर हातात फलक घेवून न्यायची मागणी करत महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. आरोपीला कडक शासन करा म्हणजे पुन्हा कोणाची हिम्मत होणार नाही अशी मागणी या सगळ्या महिलांनी केली होती. आज आरोपी भीमराव कांबळे याला कोर्टात हजर केल जाणार आहे. गेल्या सुनावणी वेळी पोलिसांनी आम्हाला त्याने कोणत्या हत्याचारचा वापर केला आहे. याचा तपास करायचं आहे. असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. आज पोलीस कोर्ट समोर नवीन काय माहिती देणार हे पहाव लागेल.

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीचे नाव काय आहे?

    Ans: आरोपीचे नाव भीमराव कांबळे आहे.

  • Que: या प्रकरणात किती गावकऱ्यांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या?

    Ans: जवळपास १८ ते २० गावकऱ्यांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या आहेत.

  • Que: या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून कोणाची नियुक्ती झाली आहे?

    Ans: सरकारी वकील म्हणून अजय मिसार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Published On: May 12, 2026 | 11:04 AM

