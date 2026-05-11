बुधवार पेठेत पोलिसांचे कोम्बिंग ऑपरेशन; पाच बांगलादेशी महिलांना पकडले

बुधवार पेठेतील रेड लाईट परिसरात पोलिसांनी पुन्हा कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत पाच बांगलादेशी महिलांना पकडले आहे. सातत्याने या भागातून बांगलादेशी महिलांना महिलांना पकडून कारवाई केली जात आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 05:58 PM
पुणे : पुणे शहरातील बुधवार पेठ परिसरातून अवैधरित्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी महिलांना पकडल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शहरात वास्तव्यास राहत काही महिला देहव्यापार करत असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. अशातच आता  बुधवार पेठेतील रेड लाईट परिसरात पोलिसांनी पुन्हा कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत पाच बांगलादेशी महिलांना पकडले आहे. सातत्याने या भागातून बांगलादेशी महिलांना महिलांना पकडून कारवाई केली असून, गेल्या काही दिवसांमधील ही चौथी कारवाई आहे.

 

सकीना खातून (वय २६), मोनिका अल्ताफ शेख (वय २८), परवीन जोहरमुल्ला शेख (वय ३५), हबीब अब्दुल शेख (वय २४), इसरात जनस सलमान शेख (वय २३) अशी पकडलेल्या महिलांची नावे आहेत. याप्रकरणी फरासखाना पोलिसांत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी शहरात अवैधरीत्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, फरासखाना पोलिसांना बुधवार पेठेतील माचीस बिल्डिंग परिसरात काही बांगलादेशी महिला राहत असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीनुसार पथकाने सोमवारी पहाटे एक ते सकाळी नऊ वाजेपर्यंत विशेष मोहीम राबविली. पोलिसांनी छापा टाकून येथून पाच महिलांना ताब्यात घेतले.

चौकशीत या महिला बांगलादेशातून बेकायदेशीररित्या सीमा ओलांडून भारतात आल्याचे निष्पन्न झाले. त्या बुधवार पेठ परिसरात देहव्यवसाय करून उदरनिर्वाह करत असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे. शहरातील बुधवार पेठ परिसरात वारंवार अशा प्रकारे बांगलादेशी महिला सापडत असल्याने पोलिसांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

कुंटणखान्यातील चार फ्लॅट सील

गेल्या काही दिवसाखाली बुधावर पेठेतील दाणे आळी येथील न्यु वेलकम तसेच बेगम या इमारतीतील चार फ्लॅट पोलिसांनी एकाचवेळी सील केले आहेत. एक वर्षासाठी हे प्लॅट सील करण्यात आले आहेत. यासोबतच बेकायदेशीर पुण्यात आलेल्या व वास्तव्य करणाऱ्या तीन बांगलादेशी महिलांना देखील पुणे पोलिसांना पकडण्यात यश आले आहे. फरासखाना पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध 'ही' खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे '300' ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर 'सेवा निधी' पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना 'या' 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा 'हा' रिपोर्ट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

