BMC School : पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद

-महानगरपालिकेच्या शाळांमधील यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गौरव सोहळा
-पालिका शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर
– बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी साधला गुणवंत विद्यार्थीबरोबर संवाद
नीता परब, मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने मार्च २०२६ मध्ये घेतलेल्या शालांत माध्यमिक म्हणजेच दहावीच्या (एसएससी) परीक्षेत महानगरपालिकेच्या २४६ माध्यमिक शाळांमधून सर्वाधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा महानगरपालिका मुख्यालयात शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी साेमवारी गाैरव केला. यावेळी विद्यार्थ्यांबराेबर मनमाेकळ्या गप्पा मारत पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. महानगरपालिका मुख्यालयात झालेल्या या छोटेखानी समारंभास शिक्षण समिती सदस्य, उप आयुक्त (शिक्षण) डॉ. प्राची जांभेकर, शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे, शिक्षणाधिकारी किर्तीवर्धन किरतकुडवे आदींसह मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि यशस्वी विद्यार्थ्यांचे पालक उपस्थित होते.
शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, हानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांसाेबत संवाद साधत दहावीचा अभ्यास कशा पध्दतीने केला? वेळेचे नियोजन कसे केले?, शिक्षकांचे मार्गदर्शन तसेच यापुढे कोणत्या शाखेत प्रवेश घेणार आदी विषयांवर विद्यार्थ्यांबराेबर चर्चा करण्यात आली. यावेळी वि द्यार्थ्यांना प्रेरणादायी पुस्तके भेट देण्यात आली.
मार्च २०२६ मध्ये घेतलेल्या दहावीच्या (एसएससी) परीक्षेचा निकाल ८ मे २०२६ रोजी जाहीर झाला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २४६ माध्यमिक शाळांमधून एकूण १५,९०३ एवढे विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यापैकी १४ हजार ६४४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. महानगरपालिकेच्या शाळांचा सरासरी निकाल ९२.०८ टक्के इतका लागला आहे. एकूण ७७ शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला असून, ६६ विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत. जी दक्षिण विभागातील सीताराम मिल कंपाऊंड माध्यमिक शाळेतील स्वयं शेखर गोरेगावकर या विद्यार्थ्यांने ९७.६० टक्के गुण मिळवून महानगरपालिकेच्या सर्व शाळांमधून प्रथम येण्याचा मान मिळवला आहे. के पश्चिम विभागातील डी. एन. नगर मुंबई पब्लिक स्कूलमधील अशिया जाकीर सय्यद या विद्यार्थिनीने ९६.२० टक्के गुण प्राप्त करीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. तसेच प्रभादेवी मुंबई पब्लिक स्कूलमधील दीपक अरुण तिवारी आणि गोखले रोड मुंबई पब्लिक स्कूलमधील जिनल हरेश सुमेसरा या दोघांनी ९५.८० टक्के गुण प्राप्त करीत तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. हे सर्व विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.
