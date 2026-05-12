Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Palika Vidyarthyanchi Uttung Bharari Bmc Successful Students Felicitation Ceremony

BMC School : पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद

महानगरपालिकेच्या शाळांमधील यशस्वी आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यासाठी सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमात महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

Updated On: May 12, 2026 | 11:02 AM
पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद

पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद

Follow Us:
Follow Us:

-महानगरपालिकेच्या शाळांमधील यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गौरव सोहळा
-पालिका शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर
– बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी साधला गुणवंत विद्यार्थीबरोबर संवाद

नीता परब, मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने मार्च २०२६ मध्ये घेतलेल्या शालांत माध्यमिक म्हणजेच दहावीच्या (एसएससी) परीक्षेत महानगरपालिकेच्या २४६ माध्यमिक शाळांमधून सर्वाधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा महानगरपालिका मुख्यालयात शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी साेमवारी गाैरव केला. यावेळी विद्यार्थ्यांबराेबर मनमाेकळ्या गप्पा मारत पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. महानगरपालिका मुख्यालयात झालेल्या या छोटेखानी समारंभास शिक्षण समिती सदस्य, उप आयुक्त (शिक्षण) डॉ. प्राची जांभेकर, शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे, शिक्षणाधिकारी किर्तीवर्धन किरतकुडवे आदींसह मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि यशस्वी विद्यार्थ्यांचे पालक उपस्थित होते.

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!

गुणवंत विद्यार्थ्यांबराेबर साधला संवाद

शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, हानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांसाेबत संवाद साधत दहावीचा अभ्यास कशा पध्दतीने केला? वेळेचे नियोजन कसे केले?, शिक्षकांचे मार्गदर्शन तसेच यापुढे कोणत्या शाखेत प्रवेश घेणार आदी विषयांवर विद्यार्थ्यांबराेबर चर्चा करण्यात आली. यावेळी वि द्यार्थ्यांना प्रेरणादायी पुस्तके भेट देण्यात आली.

महापािलकेचा निकाल ९२.०८ टक्के इतका लागला

मार्च २०२६ मध्ये घेतलेल्या दहावीच्या (एसएससी) परीक्षेचा निकाल ८ मे २०२६ रोजी जाहीर झाला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २४६ माध्यमिक शाळांमधून एकूण १५,९०३ एवढे विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यापैकी १४ हजार ६४४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. महानगरपालिकेच्या शाळांचा सरासरी निकाल ९२.०८ टक्के इतका लागला आहे. एकूण ७७ शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला असून, ६६ विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत. जी दक्षिण विभागातील सीताराम मिल कंपाऊंड माध्यमिक शाळेतील स्वयं शेखर गोरेगावकर या विद्यार्थ्यांने ९७.६० टक्के गुण मिळवून महानगरपालिकेच्या सर्व शाळांमधून प्रथम येण्याचा मान मिळवला आहे. के पश्चिम विभागातील डी. एन. नगर मुंबई पब्लिक स्कूलमधील अशिया जाकीर सय्यद या विद्यार्थिनीने ९६.२० टक्के गुण प्राप्त करीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. तसेच प्रभादेवी मुंबई पब्लिक स्कूलमधील दीपक अरुण तिवारी आणि गोखले रोड मुंबई पब्लिक स्कूलमधील जिनल हरेश सुमेसरा या दोघांनी ९५.८० टक्के गुण प्राप्त करीत तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. हे सर्व विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.

मुंबई विद्यापीठात ‘RT-PCR’ आणि प्रगत मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षणाला सुरुवात; विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराची मोठी संधी

Web Title: Palika vidyarthyanchi uttung bharari bmc successful students felicitation ceremony

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 11:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबईत ‘मराठी पाटी’ सक्तीचा शेवटचा इशारा; महिनाभरात अंमलबजावणी न केल्यास BMC करणार मोठी कारवाई
1

मुंबईत ‘मराठी पाटी’ सक्तीचा शेवटचा इशारा; महिनाभरात अंमलबजावणी न केल्यास BMC करणार मोठी कारवाई

Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! १५ मे पासून संपूर्ण शहरात १०% पाणी कपात; ‘बीएमसी’चा मोठा निर्णय
2

Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! १५ मे पासून संपूर्ण शहरात १०% पाणी कपात; ‘बीएमसी’चा मोठा निर्णय

बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळांच्या विद्यार्थ्याची उत्तुंग भरारी! माध्यमिक शाळांचा निकाल अभिमानास्पद; होतेय सर्वत्र कौतुक
3

बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळांच्या विद्यार्थ्याची उत्तुंग भरारी! माध्यमिक शाळांचा निकाल अभिमानास्पद; होतेय सर्वत्र कौतुक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM
Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

May 14, 2026 | 10:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM