Star Pravah Serial : ‘याड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत नवा ट्विस्ट, जीजीची होणार एक्झिट; ज्येष्ठ अभिनेत्रीने घेतला कलाकरांचा निरोप

नुकतंच जीजी हे पात्र साकारणाऱ्य़ा निना कुलकर्णी यांनी मालिकेचा निरोप घेतला असल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान याबाबतच्या सेलिब्रेशनचे फोटो देखील देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आले आहेत.
जीजी गेली, मनाला चटका लावून.. येड लागलं प्रेमाचं ह्या स्टार प्रवाह वरच्या मालिकेमधलं माझं काम संपलं. गेली २ वर्ष मालिकेचे अविरत चित्रीकरण केले …जीजी चा दरारा मोठा …त्यामुळे तिचे सीन्स ही तसेच..मोठे आणि जिवंत. दमछाक व्हायची, पण सर्वांनी सांभाळून घेतले…अगदी सहकलाकारांपासून ते क्रिएटिव्हस,दिग्दर्शन, प्रोडक्शन, कैमरा टीम्स…मेकअप ची मंडळी , हेयर ड्रेसर, कपडेपट …. स्पॉट बॉईज आणि त्यांचे सुग्रास पदार्थ ! सगळेच मनमिळाऊ आणि हसतमुख. ह्या सेट वर ना कधी वाद झाले ना कधी मतभेद. आम्ही सगळे सामोपचाराने काम करायचो.
असा अनुभव विरळाच.येडलगलेप्रेमचेच्या पुढच्या प्रवासा करता माझ्या शुभेच्छा.
कितीतरी सुरेख आठवणींचा ठेवा बरोबर घेऊन निघाले आहे.
मालिकेतील जिजींचं पात्र साकारणाऱ्या निना कुलकर्णींनीची ही पोस्ट आहे. ऑफ कॅमेरा निना कुलकर्णी यांच्याबरोबर मालिकेच्या टीमने सेलिब्रेशन देखील केलं आहे, त्याचबरोबर मालिकेत आता किशोरी शहाणे यांची देखील एन्ट्री होणार आहे. त्यामुळे निना कुलकर्णींनी मालिका सोडली की जिजी हे पात्र या पात्रानेच कायमची एक्झिट घेतली ही आता लवकरच कळेल.