Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Star Pravah Serial : ‘याड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत नवा ट्विस्ट, जीजीची होणार एक्झिट; ज्येष्ठ अभिनेत्रीने घेतला कलाकरांचा निरोप

मालिकेतील जीजी या पात्राने कायमची एक्झिट घेतली का, असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे. याचं कारण म्हणजे अभिनेत्री निना कुलकर्णाी यांनी केलेली सोशल मीडियावरील पोस्ट.

Updated On: Mar 12, 2026 | 05:35 PM
Star Pravah Serial : ‘याड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत नवा ट्विस्ट, जीजीची होणार एक्झिट; ज्येष्ठ अभिनेत्रीने घेतला कलाकरांचा निरोप
Follow Us:
Follow Us:
  • ‘याड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत नवा ट्विस्ट, जीजीची होणार एक्झिट;
  • ज्येष्ठ अभिनेत्रीने घेतला कलाकरांचा निरोप
स्टार प्रवाहवरील मालिकांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अशातच याड लागलं प्रेमाचं मालिकेतील नवनवीन येणाऱ्या वळणांनी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधलं आहे. मालिकेतील जीजी या पात्राने कायमची एक्झिट घेतली का, असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे. याचं कारण म्हणजे अभिनेत्री निना कुलकर्णाी यांनी केलेली सोशल मीडियावरील पोस्ट.

नुकतंच जीजी हे पात्र साकारणाऱ्य़ा निना कुलकर्णी यांनी मालिकेचा निरोप घेतला असल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान याबाबतच्या सेलिब्रेशनचे फोटो देखील देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आले आहेत.

‘My Darling Support System….’ तेजश्री प्रधानची मैत्रिणीसाठी खास पोस्ट; वाढदिवसानिमित्त ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीला दिल्या शुभेच्छा

काय म्हणाल्या निना कुलकर्णी ?

जीजी गेली, मनाला चटका लावून.. येड लागलं प्रेमाचं ह्या स्टार प्रवाह वरच्या मालिकेमधलं माझं काम संपलं. गेली २ वर्ष मालिकेचे अविरत चित्रीकरण केले …जीजी चा दरारा मोठा …त्यामुळे तिचे सीन्स ही तसेच..मोठे आणि जिवंत. दमछाक व्हायची, पण सर्वांनी सांभाळून घेतले…अगदी सहकलाकारांपासून ते क्रिएटिव्हस,दिग्दर्शन, प्रोडक्शन, कैमरा टीम्स…मेकअप ची मंडळी , हेयर ड्रेसर, कपडेपट …. स्पॉट बॉईज आणि त्यांचे सुग्रास पदार्थ ! सगळेच मनमिळाऊ आणि हसतमुख. ह्या सेट वर ना कधी वाद झाले ना कधी मतभेद. आम्ही सगळे सामोपचाराने काम करायचो.
असा अनुभव विरळाच.येडलगलेप्रेमचेच्या पुढच्या प्रवासा करता माझ्या शुभेच्छा.
कितीतरी सुरेख आठवणींचा ठेवा बरोबर घेऊन निघाले आहे.

मालिकेतील जिजींचं पात्र साकारणाऱ्या निना कुलकर्णींनीची ही पोस्ट आहे. ऑफ कॅमेरा निना कुलकर्णी यांच्याबरोबर मालिकेच्या टीमने सेलिब्रेशन देखील केलं आहे, त्याचबरोबर मालिकेत आता किशोरी शहाणे यांची देखील एन्ट्री होणार आहे. त्यामुळे निना कुलकर्णींनी मालिका सोडली की जिजी हे पात्र या पात्रानेच कायमची एक्झिट घेतली ही आता लवकरच कळेल.

‘अनुपमा’मध्ये नवा ट्विस्ट! ‘अनुपमा’चा गोवा अध्याय सुरू; लीपनंतर मालिकेत सचिन त्यागींची एन्ट्री

Web Title: Nina kulkarni exits star pravahs yad lagla premach serial

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘My Darling Support System….’ तेजश्री प्रधानची मैत्रिणीसाठी खास पोस्ट; वाढदिवसानिमित्त ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीला दिल्या शुभेच्छा
1

‘My Darling Support System….’ तेजश्री प्रधानची मैत्रिणीसाठी खास पोस्ट; वाढदिवसानिमित्त ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीला दिल्या शुभेच्छा

हास्याचा जबरदस्त डोस! स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडेची महाराष्ट्र टूर; प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज
2

हास्याचा जबरदस्त डोस! स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडेची महाराष्ट्र टूर; प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज

अखेर अपूर्वा आणि अंशुमनची बांधली रेशीमगाठ! वधू- वराचे लग्नाचे फोटो पाहून चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव
3

अखेर अपूर्वा आणि अंशुमनची बांधली रेशीमगाठ! वधू- वराचे लग्नाचे फोटो पाहून चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव

Star Pravah च्या ‘Anandi’साठी प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला; दोन दिग्गज कलाकारांचं पुनरागमन, प्रोमोला २ मिलियन व्ह्यूज
4

Star Pravah च्या ‘Anandi’साठी प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला; दोन दिग्गज कलाकारांचं पुनरागमन, प्रोमोला २ मिलियन व्ह्यूज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Star Pravah Serial : ‘याड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत नवा ट्विस्ट, जीजीची होणार एक्झिट; ज्येष्ठ अभिनेत्रीने घेतला कलाकरांचा निरोप

Star Pravah Serial : ‘याड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत नवा ट्विस्ट, जीजीची होणार एक्झिट; ज्येष्ठ अभिनेत्रीने घेतला कलाकरांचा निरोप

Mar 12, 2026 | 05:35 PM
Shivam Dube: “माझ्या आयुष्यातील खरा हिरो”, घरी पोहोचताच शिवम दुबेने वडिलांना घातले वर्ल्ड कपचे मेडल; भावूक Video व्हायरल

Shivam Dube: “माझ्या आयुष्यातील खरा हिरो”, घरी पोहोचताच शिवम दुबेने वडिलांना घातले वर्ल्ड कपचे मेडल; भावूक Video व्हायरल

Mar 12, 2026 | 05:35 PM
इराणमध्ये अजूनही अडकले हजारो भारतीय; कशी होणार सुटका? परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितला ‘मास्टरप्लॅन’

इराणमध्ये अजूनही अडकले हजारो भारतीय; कशी होणार सुटका? परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितला ‘मास्टरप्लॅन’

Mar 12, 2026 | 05:34 PM
Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल

Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल

Mar 12, 2026 | 05:31 PM
Cooking Gas Supply: घरातील गॅस पुरवठा राहणार सुरळीत; केंद्राच्या आदेशानंतर MNGL ॲक्शन मोडमध्ये

Cooking Gas Supply: घरातील गॅस पुरवठा राहणार सुरळीत; केंद्राच्या आदेशानंतर MNGL ॲक्शन मोडमध्ये

Mar 12, 2026 | 05:30 PM
विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का

विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का

Mar 12, 2026 | 05:25 PM
Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

Mar 12, 2026 | 05:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM