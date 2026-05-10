Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • There Has Been An Incident Of Cyber Thieves Defrauding Women In Pune

सोशल मिडीयावरील ओळख महिलांना पडली महागात; सायबर चोरट्यांकडून तब्बल 13 लाखांची फसवणूक

सोशल मिडीयावर झालेली ओळख दोन महिलांना चांगलीच महागात पडली असून, सायबर चोरट्यांनी या दोन महिलांची परदेशातून भेटवस्तू पाठविण्याच्या आमिषाने तब्बल १२ लाख ८५ हजार रुपयांची फसवणूक केली आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 06:22 PM
सोशल मिडीयावरील ओळख महिलांना पडली महागात; सायबर चोरट्यांकडून तब्बल 13 लाखांची फसवणूक

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : पुण्यासह जगभरात फसवणुकीच्या घटना वाढल्या असून, दररोज सायबर चोरटे नागरिकांच्या लाखो रुपयांवर डल्ला मारत आहेत. अशातच आता सोशल मिडीयावर झालेली ओळख दोन महिलांना चांगलीच महागात पडली असून, सायबर चोरट्यांनी या दोन महिलांची परदेशातून भेटवस्तू पाठविण्याच्या आमिषाने तब्बल १२ लाख ८५ हजार रुपयांची फसवणूक केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या घटना देखील मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

 

याप्रकरणी पहिल्या घटनेत ४० वर्षीय महिलेने काळेपडळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यावरून सायबर चोरट्यांविरूद्ध गुन्हा नोंद केला आहे. तक्रारदार या हांडेवाडी परिसरात राहण्यास आहेत. त्यांची सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून एका व्यक्तीशी ओळख झाली होती. चोरट्यांनी इंडोनेशियातून बोलत असल्याची बतावणी केली. महिलेचा विश्वास संपादन केला. हळू-हळू बोलणे वाढल्यानंतर त्याने मैत्रिचे जाळे टाकले. महिला विश्वासात आल्यानंतर त्याने महिलेला भेटवस्तू पाठविण्याचे आमिष दाखविले. नंतर भेटवस्तू पाठविल्या पण त्या सीमाशुल्क विभागाने (कस्टम) जप्त केल्या आहेत, असे सांगत या महिलेला तातडीने एका बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगितले. तक्रारदारांनी संबंधित खात्यात पैसे भरले. पण नंतर गिफ्ट मिळाले नाही. त्यांनी संपर्क केला तेव्हा मोबाइल बंद अल्याचे दिसून आले. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक बाबर तपास करत आहेत.

दुसऱ्या एका घटनेत विवाहाच्या आमिषाने महिलेला ५ लाख ७० हजार रुपयांना गंडा घातला आहे. याबाबत ३५ वर्षीय महिलेने वाघोली पोलिसांत तक्रार दिली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसरा, तक्रारदार महिला वाघोलीत राहायला आहे. त्यांचीही संबंधित आरोपीशी सोशल मिडीयाद्वारे ओळख झाली होती. त्याने महिलेला विवाहाचे आमिष दाखविले. या महिलेला जाळ्यात ओढले. त्यानंतर भेटवस्तू पाठविण्याचे आमिष दाखवून महिलेकडून ५ लाख ७० हजार रुपये घेतले. वरिष्ठ निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड तपास करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : सुरक्षा रक्षकाकडून चार अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराचा प्रयत्न; 7 व्या मजल्यावर घेऊन गेला अन्…

Web Title: There has been an incident of cyber thieves defrauding women in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 06:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या
1

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन
2

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ
3

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी
4

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM