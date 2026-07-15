Nagpur Crime: रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी वाचवण्याचा केला प्रयत्न, पण… दुसऱ्या मालगाडीवर उडी मारताच तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

काय घडलं नेमकं?
एक अज्ञात तरुण स्टेशन यार्डमध्ये उभ्या असलेल्या मालगाडीवर चढला आणि वरून जाणाऱ्या ओएचई (OHE) हाय व्होल्टेज लाईनच्या दिशेने जाऊ लागला. हे रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या नजरेत पडताच तातडीने संबंधित लाईनचा वीज पुरवठा खंडित केला आणि तरुणाला सुरक्षित खाली उतरवण्याचे प्रयत्न सुरु केले. मात्र अज्ञात तरुणाने शेजारी उभ्या असलेल्या मालगाडीवर उडी मारली. दुर्दैवाने तिथला वीज पुरवठा सुरूच होता. तरुण हाय व्होल्टेज तारेच्या संपर्कात येताच त्याला विजेचा तीव्र धक्का बसला आणि तो होरपळला.
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पोलीस तपास सुरु
या अपघातात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर रेलवे स्थानक परिसरात एकच खळबळ उडाली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. मृत तरुणाची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. या घटनेमागील नेमके कारण काय याचा देखील तपास पोलीस करत आहे.
पत्नीला शेवटचं लोकेशन पाठवलं… आणि आंब्याच्या झाडाला घेतला गळफास; नागपूरच्या इंजिनिअरची धक्कादायक आत्महत्या
नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका खासगी कंपनीत वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या ३९ वर्षीय इंजिनिअरने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. आत्महत्येमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेल नाही आहे. ही घटना रविवारी सकाळी उघडकीस आली आहे.
मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव राम विनोद चौधरी असे आहे. ते नागपूरमध्ये कोरडी थर्मल पॉवर प्लेटमध्ये वरिष्ठ पदावर कार्यरत होते. चौधरी हे रविवारी सकाळी स्वतःच्या हुंडई कारने नागपूरहून अमरावतीच्या दिशेने आले. गुरुकुंज मोझरी बायपासलगत राष्ट्रसंत पेट्रोलियमजवळ कार उभी करून त्यांनी जवळील शेतातील आंब्याच्या झाडाला दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेतला. ही घटना सकाळी आठच्या सुमारास निर्दशनास आली. याची माहिती तिवसा पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह पोसिमरतांसाठी पाठवण्यात आला असून या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
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Ans: नागपूर रेल्वे स्थानकाच्या यार्डमध्ये.
Ans: हाय व्होल्टेज ओव्हरहेड विजेच्या तारेचा धक्का लागल्याने.
Ans: आरपीएफ आणि जीआरपी.