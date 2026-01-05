Sangli Crime: रेल्वे तिकिटाने उघड झाला हत्येचा कट, उसाच्या शेतात सापडला कुजलेला मृतदेह; पती-सासराच निघाले आरोपी

Chhatrapati Sambhajinagar: घरात मोबाईल, बाहेर मृतदेह! वैजापूरातील पोलिस नाईकाची हत्या; संभाजीनगर हादरलं!
कसा केला उलगडा?
२३ डिसेंबर रोजी बोलवाड (ता. मिरज) येथील उसाच्या शेतात एका महिलेचा कुजलेलया अवस्थेत मृतदेह आढळून आला होता. मृतदेहाची ओळख पटवणे कठीण असल्याने मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने तपास हाती घेतल्यानंतर घटनास्थळी पुणे ते मीराज दरम्यानचे रेल्वे तिकीट आढळून आले. हे तिकीट १६ डिसेंबर रोजी पुणे रेल्वे स्थानकावर काढण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. या तिकिटाच्या आधारे पोलिसांनी पुणे आणि मिरज रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. फुटेजमध्ये मृतकाचा पती आणि सासरे हे दोघे प्रवास करतांना दिसून आले. त्यानंतर पोलिसांनी दोघांचा शोध घेऊन सखोल चौकशी केली असता खुनाचा संपूर्ण कट उघड झाला.
कशी केली हत्या?
मृत महिलेचा सासरा याने यापूर्वी यापूर्वी मिरज तालुक्यातील मालगाव परिसरात म्हशीच्या गोठ्यात काम केले होते. त्यामुळे त्याला परिसराची सखोल माहिती होती. त्याने हत्येचा कट रचला. उत्तर प्रदेशात खून केल्यास तात्काळ संशय येईल, त्यामुळे महाराष्ट्रात आणून खून केल्यास प्रकरण उशिरा उघडकीस येईल, असा आरोपींचा अंदाज होता. त्यानुसार पीडित महिलेला पुण्याच्या मार्गे मिरज परिसरात आणण्यात आले आणि बोलवाड येथील उसाच्या शेतात तिचा खून करण्यात आला. मात्र, घटनास्थळी सापडलेल्या रेल्वे तिकिटामुळे आरोपींचा कट फसला. आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
का केली हत्या?
मृत महिला हिचे आरोपी पतीशी दुसरे लग्न झाले होते. मात्र, तिने आपले पहिले लग्न लपवून ठेवल्याची बाब त्याला नंतर समजली. यावरून दोघांमध्ये सतत वाद होत होते. याच काळात तिने पती आणि सासरच्यांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीमुळे तिचा पती आणि सासरा यांच्यात मनात प्रचंड चीड निर्माण झाली होती. यातूनच पीडितेच्या काटा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पोलीस तपास सुरु?
मृत महिलेचे नाव नितू ऊर्फ शालिनी आकाश यादव (वय 35) असून ती मूळची उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील रहिवासी होती. आरोपी पाटीच नाव
आकाश ऊर्फ विशाल दीनदयाळ यादव (वय 24) आणि आरोपी सासरा दीनदयाळ रामबाली यादव (वय 55, रा. खुज्झी, ठाणा चंदवक, जि. जौनपूर, उत्तर प्रदेश) असे आहे. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे. सध्या दोन्ही आरोपी पोलिस कोठडीत असून पुढील तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा करीत आहे.या घटनेमुळे सांगली जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
Ans: मिरज तालुक्यातील बोलवाड येथील उसाच्या शेतात.
Ans: घटनास्थळी सापडलेल्या पुणे–मिरज रेल्वे तिकिटामुळे.
Ans: मृत महिलेचा पती आणि सासरा.