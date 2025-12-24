Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Latur Crime: नशेत असलेल्या पतीचा पत्नीने केला खून! आधी डोके भिंतीवर आपटले, नंतर गळा आवळला; धक्कादायक कारण उघड

अहमदपूर तालुक्यात शिरूर ताजबंद येथे पत्नीनेच पतीचा खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. डोके भिंतीवर आपटून व गळा आवळून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी काही तासांत गुन्हा उघड केला.

Dec 24, 2025 | 10:05 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • कौटुंबिक वादातून पत्नी अर्चनाने पती प्रशांत गायकवाड यांचा खून केला
  • अपघाताचा बनाव रचला, मात्र शवविच्छेदनातून हत्या उघड
  • अहमदपूर पोलिसांनी त्वरित तपास करून आरोपीला अटक केली
लातूर: लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. ३६ वर्षीय तरुणाचा त्याच्याच पत्नीने डोके भिंतीवर आपटून आणि गळा आवळून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचा बनाव करण्यात आला. मात्र पोलिसांनी हा अपघात नसून हत्या असल्याचा उघड केला. मृतकाचे नाव प्रशांत असे आहे तर आरोपी पत्नीचा नाव अर्चना असे आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथील माजी सरपंचांची निर्घृण हत्या; ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा, आरोपींचे अवैध दुकान जमीनदोस्त

काय घडलं नेमकं?

प्रशांत आणि त्याची पत्नी अर्चना यांच्यात गेल्या काही काळापासून कौटुंबिक वाद सुरु होते. याच वादातून अर्चना दीड वर्ष माहेरी राहिली होती. पाच महिन्यांपूर्वीच ती पुन्हा सासरी नांदायला आली होती. १७ डिसेंबररोजी सायंकाळी अर्चनाने मागील भांडणाची कुरापत काढून तिने प्रशांत दारूच्या नशेत असताना भांडण काढले. त्यावेळी तिने त्यांचे डोके भिंतीवर आपटले. नंतरदोरीने गळा आवळून त्यांचा खून केला. त्यानंतर तिने “पती बेशुद्ध पडला आहे” असा बनाव रचून दीर प्रवीण गायकवाड याला घरी बोलावले. प्रशांतला रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट

सुरुवातीला अर्चनाने “पती दारू पिऊन मारहाण करत असताना, मी त्यांना स्वसंरक्षणार्थ ढकलले आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला,” असा बनाव त्यांनी रचला होता. मात्र प्रशांतच्या शरीरावरील जखमा आणि गालावरील खुणा पाहून पोलिसांना संशय आला. तसेच शवविच्छेदन अहवालात डोक्याला गंभीर मार लागल्याने मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले.

आधी उडवा उडवीचे उत्तरे नंतर…

या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी अहमदपूर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. पोलिसांनी अर्चनाची कसून चौकशी केली. आधी तिने उडवाउडवीची उत्तरे दिले मात्र पोलिसांनी धाक दाखवताच अर्चनाने आपला गुन्हा कबूल केला. उपविभागीय पोलीस अधिकारी अरविंद रायबोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विनोद मेत्रेवार आणि त्यांचे पथक या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. अवघ्या काही तासात खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणल्यामुळे अहमदपूर पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

Mumbai Crime: मुंबईत सीबीआयची मोठी कारवाई! GST विभागाचा अधीक्षक 5 लाखांची लाच घेताना रंगेहात अटक

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या कशी करण्यात आली?

    Ans: पत्नीने पतीचे डोके भिंतीवर आपटले व नंतर दोरीने गळा आवळला.

  • Que: सुरुवातीला काय बनाव रचला होता?

    Ans: पती बेशुद्ध पडल्याचा बनाव करून अपघात असल्याचे सांगितले.

  • Que: प्रकरण कसे उघडकीस आले?

    Ans: जखमा व शवविच्छेदन अहवालामुळे पोलिसांना संशय आला आणि आरोपीने कबुली दिली.

Dec 24, 2025 | 10:05 AM

