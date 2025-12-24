छत्रपती संभाजीनगर येथील माजी सरपंचांची निर्घृण हत्या; ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा, आरोपींचे अवैध दुकान जमीनदोस्त

Mumbai Crime: मुंबईत सीबीआयची मोठी कारवाई! GST विभागाचा अधीक्षक 5 लाखांची लाच घेताना रंगेहात अटक
अतिक्रमण केलेले अवैध दुकान
आरोपींनी गावाच्या मुख्य चौकात अतिक्रमण करून दुकान थाटले होते. या दुकानात दररोज टवाळखोर मुलांचा वावर असायचा. यामुळे ग्रामस्थांना नाहक त्रास सामोरे जावे लागत होते. यामुळे गावात दहशतीचे वातावरण होते. हत्येच्या घटनेनंतर गावकऱ्यांच्या संयमाचा बांध सुटला आणि त्यांनी या अनधिकृत बांधकामावर बुलडोझर फिरवत जमीनदोस्त केला.
आणखी ४ आरोपींना बेड्या
या हत्याकांडातील मुख्य आरोपीसह आणखी काही आरोपी ताब्यात होते. तर त्यातून काही आरोपी फरार झाले होते. पोलिसांनी यातून चार आरोपींना अटक केली आहे. जमीर इनायत पठाण, मोईन इनायत पठाण, फुर खान अजगर खान पठाण आणि अस्लम खान उर्फ गुड्डू गयाज खान पठाण असे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींचे नावे आहे. पोलिसांनी अटक करण्यात आलेल्या चारही आरोपींना न्यायालयात हजार केले असता, न्यायालयाने त्यांना २९ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
सरपंचाच्या हत्येमागे ११ जण
माजी सरपंचाची हत्या एकूण ११ जणांनी मिळून केली होती. जमिनीच्या वादातून एकाच कुटुंबातील तब्बल ११ जणांनी मिळून माजी सरपंचाचा काटा काढला. या घटनेनंतर ओहर गावात तणावाचे वातावरण आहे. पोलीस फरार असलेल्या इतर उर्वरित आरोपींचा शोध घेत आहे.
Ans: जमिनीच्या वादातून एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी मिळून हत्या केल्याचे तपासात समोर आले.
Ans: विशेष ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून आरोपींचे अवैध दुकान पोलीस बंदोबस्तात जमीनदोस्त केले.
Ans: ४ आरोपी अटकेत असून त्यांना २९ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.