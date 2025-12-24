Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

छत्रपती संभाजीनगर येथील माजी सरपंचांची निर्घृण हत्या; ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा, आरोपींचे अवैध दुकान जमीनदोस्त

छत्रपती संभाजीनगरजवळील ओहर गावात जमिनीच्या वादातून माजी सरपंचांची निर्घृण हत्या झाली. ग्रामसभेतील ठरावानंतर आरोपींचे अवैध दुकान जमीनदोस्त करण्यात आले. प्रकरणात ४ आरोपी अटकेत असून तणाव कायम आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 09:07 AM
  • जमिनीच्या वादातून माजी सरपंचांची निर्घृण हत्या
  • ग्रामसभेच्या ठरावानंतर आरोपींचे अवैध दुकान बुलडोझरने पाडले
  • एकाच कुटुंबातील ११ जणांचा सहभाग; ४ आरोपी अटके
Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर येथील ओहर गावात माजी सरपंचांची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले होते. जमिनीच्या वादातून हा धक्कदायक प्रकार घडला. या घटनेमुळे संपूर्ण गावात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. याच प्रकरणामुळे मंगळवारी ओहर ग्रामपंचायतीत विशेष ग्रामसभा बोलावली होती. ज्यामध्ये गावकऱ्यांनी मुख्य आरोपीच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला. या सभेत सर्वसंमतीने ठराव मंजूर करून आरोपींचे गावातील मुख्य चौकात असलेले अवैध दुकान आणि अतिक्रमण पोलीस बंदोबस्तात जमीनदोस्त करण्यात आले.

Mumbai Crime: मुंबईत सीबीआयची मोठी कारवाई! GST विभागाचा अधीक्षक 5 लाखांची लाच घेताना रंगेहात अटक

 

अतिक्रमण केलेले अवैध दुकान

आरोपींनी गावाच्या मुख्य चौकात अतिक्रमण करून दुकान थाटले होते. या दुकानात दररोज टवाळखोर मुलांचा वावर असायचा. यामुळे ग्रामस्थांना नाहक त्रास सामोरे जावे लागत होते. यामुळे गावात दहशतीचे वातावरण होते. हत्येच्या घटनेनंतर गावकऱ्यांच्या संयमाचा बांध सुटला आणि त्यांनी या अनधिकृत बांधकामावर बुलडोझर फिरवत जमीनदोस्त केला.

आणखी ४ आरोपींना बेड्या

या हत्याकांडातील मुख्य आरोपीसह आणखी काही आरोपी ताब्यात होते. तर त्यातून काही आरोपी फरार झाले होते. पोलिसांनी यातून चार आरोपींना अटक केली आहे. जमीर इनायत पठाण, मोईन इनायत पठाण, फुर खान अजगर खान पठाण आणि अस्लम खान उर्फ गुड्डू गयाज खान पठाण असे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींचे नावे आहे. पोलिसांनी अटक करण्यात आलेल्या चारही आरोपींना न्यायालयात हजार केले असता, न्यायालयाने त्यांना २९ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

सरपंचाच्या हत्येमागे ११ जण

माजी सरपंचाची हत्या एकूण ११ जणांनी मिळून केली होती. जमिनीच्या वादातून एकाच कुटुंबातील तब्बल ११ जणांनी मिळून माजी सरपंचाचा काटा काढला. या घटनेनंतर ओहर गावात तणावाचे वातावरण आहे. पोलीस फरार असलेल्या इतर उर्वरित आरोपींचा शोध घेत आहे.

  • Que: माजी सरपंचांची हत्या का करण्यात आली?

    Ans: जमिनीच्या वादातून एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी मिळून हत्या केल्याचे तपासात समोर आले.

  • Que: ग्रामस्थांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: विशेष ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून आरोपींचे अवैध दुकान पोलीस बंदोबस्तात जमीनदोस्त केले.

  • Que: सध्या पोलीस कारवाई काय आहे?

    Ans: ४ आरोपी अटकेत असून त्यांना २९ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

Published On: Dec 24, 2025 | 09:07 AM

