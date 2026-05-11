Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Chhatrapati Sambhajinagar Crime Bloody Brawl Erupts Over Childrens Dispute Brother In Law Attacks Three Brothers In Law With A Machete

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: लहान मुलांच्या भांडणातून रक्तरंजित राडा! दाजीचा तिन्ही मेहुण्यांवर कोयत्याने हल्ला

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मुलांच्या किरकोळ भांडणातून दाजीने तिन्ही मेहुण्यांवर कोयत्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात एका मेहुण्याची तीन बोटे तुटली असून आरोपीला पोलिसांनी अटक केली.

Updated On: May 11, 2026 | 04:00 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • मुलांच्या भांडणातून कोयत्याने हल्ल्याची घटना घडली.
  • एका मेहुण्याची तीन बोटे तुटली, दोघे जखमी झाले.
  • मुकुंदवाडी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. संताप लीला दाजी ने आपल्या तीनही मेहुण्यांवर कोणत्याही जीव केला हल्ला केल्याचे समोर आली आहे. या हल्ल्यात एका मेहुण्याची तीन बोटे तुटली, तर इतर दोघेही गंभीर जखमी झाले आहे. ही घटना जय भवानी नगर गल्ली क्रमांक एक मध्ये घडली असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपी दाजी नाटक केली असून न्यायालयाने दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव गोविंद चंद्रकांत पवार असे आहे. प्रशांत चाफा कानडे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. प्रशांत हे आई-वडिलांनी दोन भावांसह एकत्र कुटुंबात राहतात. त्यांच्या दोन बहिणी विवाहित असून त्यापैकी एक बहीण जवळच राहते, तिचे मुले नेहमी मामा प्रशांत यांच्या घरी येत असतात.

Jalgaon Crime: थोड्या तरी लाजा बाळगा रे…! जळगावात २८ महिन्यात ४६ मुली आणि ४ अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण

आरोपी गोविंद पवार प्रशांत यांच्या घरी आला होता त्यावेळी त्यांनी आपल्या मुलाला मारहाण करत घरी नेले होते. मुलाला का मारत आहात असा जाब विचारल्याने दाजी गोविंद संतापला होता. त्यावेळी तुम्हाला नंतर बघतो अशी धमकी आरोपी दाजी निघून गेला होता. मात्र आठ दिवसानंतर गोविंदने प्रशांत यांच्या घरासमोर जाऊन सर्वांना बाहेर बोलावले. तिघे मेहुणे बाहेर येतात त्यांनी हातातील कोयत्याने तिघांवरही अचानक हल्ला चढवीला. हा हल्ला इतका भयंकर होता की 33 वर्षीय प्रशांत चाफा कानडे यांचे तीन बोटे तुटली. गंभीर जखम झाली आणि तिसऱ्यावरही वार केले. या तिघेही जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

पुढील तपास सुरु

घटनास्थळी परिसरातील नागरिकांनी घटनेमुळे धाव घेत मध्यस्थी केल्यानंतर आरोपीतून पळून गेला. मात्र या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपी गोविंद ला अटक केली असून पुढील तपास करत आहेत.

केवायसीसाठी घराबाहेर पडलेल्या महिलेची निर्घृण हत्या; संभाजीनगर हादरलं!

अलीकडच्या काळात गुन्हेगारीच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. समाजात रोज काही ना काहीतरी नवीन घडताना पाहायला मिळत आहे. मात्र आता संभाजीनगरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. ती म्हणजे एक महिला घरातून एका कामासाठी बाहेर पडली, मात्र ती घरी परत आलीच नाही. तीचा मृतदेह नांगरणी करत असतानां एका शेतकऱ्याला आढळून आला. तिच्या चेहऱ्यावर वार करण्यात आले होते. सुमन काकडे (वय ४६) असे मृतदेह आदळून आलेल्या महिलेचा नाव आहे.

Yavatmal Crime: प्रियकरासाठी नवऱ्याला विजेचा धक्का देऊन मारण्याचा कट; रात्री 2 वाजता नवऱ्याची किंकाळी आणि…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: छत्रपती संभाजीनगरच्या जयभवानीनगर भागात घटना घडली.

  • Que: हल्ल्यात किती जण जखमी झाले?

    Ans: तिन्ही मेहुणे या हल्ल्यात जखमी झाले.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीला अटक करून गुन्हा दाखल केला.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar crime bloody brawl erupts over childrens dispute brother in law attacks three brothers in law with a machete

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 04:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News: हडपसरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ; ATS, गुन्हे शाखा आणि पोलिसांचा तपास सुरू
1

Pune News: हडपसरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ; ATS, गुन्हे शाखा आणि पोलिसांचा तपास सुरू

Nagpur Crime: ‘गुलाबजाम’वरून वाद अन् तरुणाची हत्या; नागपुरात मित्राने चाकू भोसकून केला प्राणघातक हल्ला
2

Nagpur Crime: ‘गुलाबजाम’वरून वाद अन् तरुणाची हत्या; नागपुरात मित्राने चाकू भोसकून केला प्राणघातक हल्ला

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या
3

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

Buldhana Crime: थरारक हत्याकांड! चारित्र्याच्या संशयातून बापानेच केलं पोटच्या मुलीचं शीर धडावेगळं
4

Buldhana Crime: थरारक हत्याकांड! चारित्र्याच्या संशयातून बापानेच केलं पोटच्या मुलीचं शीर धडावेगळं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

May 15, 2026 | 06:45 PM
Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

May 15, 2026 | 06:39 PM
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

May 15, 2026 | 06:30 PM
“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

May 15, 2026 | 06:00 PM
Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

May 15, 2026 | 05:55 PM
Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

May 15, 2026 | 05:53 PM
सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

May 15, 2026 | 05:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM