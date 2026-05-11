Chhatrapati Sambhajinagar Crime: लहान मुलांच्या भांडणातून रक्तरंजित राडा! दाजीचा तिन्ही मेहुण्यांवर कोयत्याने हल्ला

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव गोविंद चंद्रकांत पवार असे आहे. प्रशांत चाफा कानडे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. प्रशांत हे आई-वडिलांनी दोन भावांसह एकत्र कुटुंबात राहतात. त्यांच्या दोन बहिणी विवाहित असून त्यापैकी एक बहीण जवळच राहते, तिचे मुले नेहमी मामा प्रशांत यांच्या घरी येत असतात.
आरोपी गोविंद पवार प्रशांत यांच्या घरी आला होता त्यावेळी त्यांनी आपल्या मुलाला मारहाण करत घरी नेले होते. मुलाला का मारत आहात असा जाब विचारल्याने दाजी गोविंद संतापला होता. त्यावेळी तुम्हाला नंतर बघतो अशी धमकी आरोपी दाजी निघून गेला होता. मात्र आठ दिवसानंतर गोविंदने प्रशांत यांच्या घरासमोर जाऊन सर्वांना बाहेर बोलावले. तिघे मेहुणे बाहेर येतात त्यांनी हातातील कोयत्याने तिघांवरही अचानक हल्ला चढवीला. हा हल्ला इतका भयंकर होता की 33 वर्षीय प्रशांत चाफा कानडे यांचे तीन बोटे तुटली. गंभीर जखम झाली आणि तिसऱ्यावरही वार केले. या तिघेही जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
पुढील तपास सुरु
घटनास्थळी परिसरातील नागरिकांनी घटनेमुळे धाव घेत मध्यस्थी केल्यानंतर आरोपीतून पळून गेला. मात्र या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपी गोविंद ला अटक केली असून पुढील तपास करत आहेत.
अलीकडच्या काळात गुन्हेगारीच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. समाजात रोज काही ना काहीतरी नवीन घडताना पाहायला मिळत आहे. मात्र आता संभाजीनगरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. ती म्हणजे एक महिला घरातून एका कामासाठी बाहेर पडली, मात्र ती घरी परत आलीच नाही. तीचा मृतदेह नांगरणी करत असतानां एका शेतकऱ्याला आढळून आला. तिच्या चेहऱ्यावर वार करण्यात आले होते. सुमन काकडे (वय ४६) असे मृतदेह आदळून आलेल्या महिलेचा नाव आहे.
Ans: छत्रपती संभाजीनगरच्या जयभवानीनगर भागात घटना घडली.
Ans: तिन्ही मेहुणे या हल्ल्यात जखमी झाले.
Ans: पोलिसांनी आरोपीला अटक करून गुन्हा दाखल केला.