Suicide News: कोर्ट परिसरात धक्कादायक घटना! तरुणांने उडी मारून केली आत्महत्या; सुसाईड नोटमध्ये मोठा खुलासा

Suicide in Saket Court: दिल्लीच्या साकेत कोर्टातील लिपिक हरीश सिंग यांनी कामाच्या ताणामुळे आत्महत्या केली. इमारतीवरून उडी मारून त्यांनी जीवनयात्रा संपवली, ज्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी कोर्टाबाहेर तीव्र निदर्शने केली.

Updated On: Jan 09, 2026 | 06:38 PM
  • कोर्ट परिसरात धक्कादायक घटना!
  • तरुणांने उडी मारून केली आत्महत्या
  • सुसाईड नोटमध्ये मोठा खुलासा
Suicide Death News: दिल्लीतून मोठी बातमी येत आहे. साकेत कोर्टात एका तरुणाने आत्महत्या केली आहे. हरीश सिंग असे या तरुणाचे नाव आहे, जो साकेत कोर्टात काम करणारा एक लिपिक होता. मृतदेहाजवळ एक सुसाईड नोट सापडली आहे. वृत्तानुसार, कामाच्या ताणामुळे त्या तरुणाने आत्महत्या केली. हरीश सिंगने कोर्ट कॉम्प्लेक्सच्या वरच्या मजल्यावरून उडी मारली, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. तथापि, त्याने त्याच्या मृत्यूसाठी कोणालाही जबाबदार धरलेले नाही. हरीश ६० टक्के अपंग होता. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

कोर्ट कॉम्प्लेक्समधील धक्कादायक घटना

कोर्ट रेकॉर्ड सांभाळणारे आणि न्यायाधीशांना मदत करणारे लिपिक हरीश सिंग कामाच्या वेळेत साकेत कोर्ट इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर चढले आणि तेथून उडी मारून आत्महत्या केली. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की घटनास्थळी गोंधळ उडाला. सर्व कर्मचारी घाईघाईने घटनास्थळी पोहोचले. लोक घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत लिपिक हरीश सिंग यांचे निधन झाले होते. न्यायालयाचे कामकाज काही काळासाठी थांबविण्यात आले होते. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी या घटनेवर शोक व्यक्त केला.

पोलीस तपास करत आहेत

दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि सुसाईड नोटचे फॉरेन्सिक विश्लेषण केले जात आहे. याव्यतिरिक्त, दिल्ली पोलिसांचे एक पथक त्याच्या सहकाऱ्यांची चौकशी करून सखोल चौकशी करत आहे. प्राथमिक तपासात कोणताही सहभाग नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. दिल्ली पोलिस या प्रकरणाला ताणतणावामुळे झालेली आत्महत्या म्हणून पाहत आहेत. सहकाऱ्यांनी हरीश सिंगला कष्टाळू पण जास्त काम करणारा म्हणून वर्णन केले आहे, ज्यामुळे न्यायालयात चांगले मानसिक आरोग्य समर्थन आणि कामाचे व्यवस्थापन करण्याची मागणी होत आहे. सध्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

इतर कर्मचाऱ्यांचा निषेध

साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये, एका कर्मचाऱ्याने इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केल्यानंतर कोर्टाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. निदर्शकांनी “हरीशला न्याय द्या” अशी घोषणाबाजी केली. साकेत कोर्टाचे सचिव अनिल बसोया म्हणाले, “सकाळी १० वाजेच्या सुमारास, सर्वांना बातमी मिळाली की आमचा कर्मचारी अहलमद हरीश याने मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली आहे. त्याने एक सुसाईड नोट लिहिली होती ज्यामध्ये त्याच्या आत्महत्येचे कारण कामाचा ताण असल्याचे म्हटले होते. संपूर्ण बार असोसिएशन कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यासोबत उभी आहे. हरीशला न्याय मागण्यासाठी आम्ही येथे आलो आहोत.”

Published On: Jan 09, 2026 | 06:38 PM

