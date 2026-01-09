कोर्ट रेकॉर्ड सांभाळणारे आणि न्यायाधीशांना मदत करणारे लिपिक हरीश सिंग कामाच्या वेळेत साकेत कोर्ट इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर चढले आणि तेथून उडी मारून आत्महत्या केली. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की घटनास्थळी गोंधळ उडाला. सर्व कर्मचारी घाईघाईने घटनास्थळी पोहोचले. लोक घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत लिपिक हरीश सिंग यांचे निधन झाले होते. न्यायालयाचे कामकाज काही काळासाठी थांबविण्यात आले होते. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी या घटनेवर शोक व्यक्त केला.
दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि सुसाईड नोटचे फॉरेन्सिक विश्लेषण केले जात आहे. याव्यतिरिक्त, दिल्ली पोलिसांचे एक पथक त्याच्या सहकाऱ्यांची चौकशी करून सखोल चौकशी करत आहे. प्राथमिक तपासात कोणताही सहभाग नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. दिल्ली पोलिस या प्रकरणाला ताणतणावामुळे झालेली आत्महत्या म्हणून पाहत आहेत. सहकाऱ्यांनी हरीश सिंगला कष्टाळू पण जास्त काम करणारा म्हणून वर्णन केले आहे, ज्यामुळे न्यायालयात चांगले मानसिक आरोग्य समर्थन आणि कामाचे व्यवस्थापन करण्याची मागणी होत आहे. सध्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये, एका कर्मचाऱ्याने इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केल्यानंतर कोर्टाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. निदर्शकांनी “हरीशला न्याय द्या” अशी घोषणाबाजी केली. साकेत कोर्टाचे सचिव अनिल बसोया म्हणाले, “सकाळी १० वाजेच्या सुमारास, सर्वांना बातमी मिळाली की आमचा कर्मचारी अहलमद हरीश याने मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली आहे. त्याने एक सुसाईड नोट लिहिली होती ज्यामध्ये त्याच्या आत्महत्येचे कारण कामाचा ताण असल्याचे म्हटले होते. संपूर्ण बार असोसिएशन कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यासोबत उभी आहे. हरीशला न्याय मागण्यासाठी आम्ही येथे आलो आहोत.”
