Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Palghar Crime Case Child Abduction Gang Terrorizes Village Disaster Averted Due To Citizens Vigilance

Palghar Crime Case : मुलं पळवणाऱ्या टोळीची गावात दहशत; नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे टळला अनर्थ

पालघर तालुक्याच्या किनारपट्टीवरील दांडी गावात मुले पळवण्यासाठी टोळी आल्याच्या समजूतीने नागरिक प्रचंड संतप्त झाल्याचे पहावयास मिळाले.

Updated On: Jan 09, 2026 | 06:03 PM
Palghar Crime Case : मुलं पळवणाऱ्या टोळीची गावात दहशत; नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे टळला अनर्थ
Follow Us:
Follow Us:
  • मुलं पळवणाऱ्या टोळीची गावात दहशत;
  • नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे टळला अनर्थ
बोईसर / सुशांत संखे : पालघर तालुक्याच्या किनारपट्टीवरील दांडी गावात मुले पळवण्यासाठी टोळी आल्याच्या समजूतीने नागरिक प्रचंड संतप्त झाल्याचे पहावयास मिळाले. गावातील काही जागरूक नागरिकांनी वेळीच याची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर तातडीने घटनास्थळी पोचून पोलिसांनी संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेतल्यामुळे गडचिंचले प्रकरणाची पुनरावृत्ती टळली आहे.

पालघर तालुक्यातील दांडी गावामध्ये शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास ब्लॅंंकेट विक्रीसाठी रिक्षामधून दोन पुरुष आणि एक महिला अशा तीन व्यक्ती आल्या होत्या. ग्रामपंचायत कार्यालयजवळ उभ्या असलेल्या गावातील शालेय विद्यार्थीनींना या व्यक्ती आपल्या मोबाईलमधून लहान मुलींचे गुपचूप छायाचित्रण करीत असल्याचे मुलींना संशय आल्यानंतर त्यांनी याबाबत आपल्या पालकांना माहिती दिली. गावातील नागरिकांनी ब्लॅंकेट विक्रीसाठी आलेल्या अनोळखी व्यक्तींच्या मोबाईलची तपासणी केली असता त्यामध्ये लहान मुलींची छायाचित्रे सापडली.

Thane Accident Case : गायमुख घाटात कंटेनरचा भीषण अपघात ; 11 वाहनांचे नुकसान, 4 जखमी

मुले पळवण्याची टोळी आल्याच्या अफवेने संतप्त ग्रामस्थांचा मोठ्या प्रमाणात जमाव जमला होता. या अनोळखी व्यक्ती लहान मुले पळविण्याच्या उद्देशाने आल्याच्या संशयाने स्थानिक नागरिकांनी या घटनेची माहिती त्वरित नियंत्रण कक्षाला कळवली. घटनेची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विनायक नरळे, विभागीय पोलिस अधिकारी विकास नाईक, सातपाटी पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक उदय सुर्वे, तारापूर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक निवास कणसे आणि मोठ्या संख्येने पोलीसांचा फौजफाटा दांडी गावात दाखल होऊन संशयित तीन व्यक्तींना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू केली आहे.

पोलिसांनी वेळेत घटनास्थळी पोहोचवून संतप्त झालेल्या नागरिकांची समजूत काढल्यामुळे गडचिंचले प्रकरणाची पुनरावृत्ती टळली. ब्लॅंकेट विक्रीसाठी रिक्षामधून आलेल्या संशयित व्यक्ती या गुजरातमधील वलसाड जिल्ह्यातील धरमपूर परिसरातील असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली.

Maval Crime News : चोरांना राहिला नाही कोणाचाच धाक? वडगाव मावळमध्ये चोरीच्या घटना CCTV मध्ये कैद

Web Title: Palghar crime case child abduction gang terrorizes village disaster averted due to citizens vigilance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल
1

देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज
2

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!
3

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार
4

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM