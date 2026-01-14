Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Satara Crime: साताऱ्यात अघोरी चोरी, घरफोडी करून जिम साहित्य चोरी; एवढेच नाही तर चोरांनी अघोरी चिन्हे सोडली,भीतीचे वातावरण

सातारा तालुक्यातील जकातवाडी गावात वसंत दळवी यांच्या घरात चोरी करण्यात आली. चोरांनी जिम साहित्य चोरी करून घटनास्थळी नारळ, हळदी-कुंकू, बाहुली ठेवली, ज्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 03:45 PM
  • जकातवाडी गावात वसंत दळवी यांच्या घरात चोरी झाली
  • चोरांनी जिम साहित्य चोरून नारळ, हळदी-कुंकू, बाहुली असा अघोरी उतारा ठेवल्याने खळबळ उडाली
  • सातारा पोलिसांनी घटनास्थळी तपास सुरू केला, अज्ञात आरोपींचा शोध सु
सातारा: सातारा तालुक्यातून एक धक्कदायक प्रकार उघडकीस आला आहे. साताऱ्यात अघोरी चोरी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. जकातवाडी गावात घरफोडी करून घरफोडी करून जिमचे साहित्य चोरून नेल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर चोरी करतांना चोरट्यांनी घरात नारळ, बाहुली, पान, हळदी-कुंकू असा उतारा घटनास्थळी ठेवला. या घटनेने गावात खळबळ उडाली असून, भीतीचे वातावरन निर्माण झाले आहे. ही घटना वसंत दळवी यांच्या घरात घडली.

परिसरात भीतीचे वातावरण

घरात अंधश्रद्धेचा प्रकार घडल्याने ही चोरी लपवण्यासाठी मुद्दाम अंधश्रद्धेचा आधार घेतला जातोय का? असा प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. या प्रकारामुळे अंधश्रद्धेला खतपाणी घातले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. या घटनेने जकातवाडी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झालं आहे.

पोलीस तपास सुरु

या घटनेची माहिती मिळताच सातारा तालुका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत घटनेचा तपास केला. पोलीस अज्ञात चोरट्यांचा शोध घेत आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही चोरी कुठे घडली?

    Ans: ही चोरी सातारा तालुक्यातील जकातवाडी गावात घडली.

  • Que: चोरी करताना चोरांनी काय सोडलं?

    Ans: नारळ, हळदी-कुंकू, पान आणि बाहुली असा अघोरी उतारा घटनास्थळी सोडला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: सातारा तालुका पोलिसांनी घटनास्थळी तपास सुरू केला असून अज्ञात आरोपींचा शोध सुरु आहे.

