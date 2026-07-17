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‘मी अभिनेता आहे, नेता नाही’, Sonam Wangchuk यांच्या मुद्द्यावर विवेक ओबेरॉयची प्रतिक्रिया चर्चेत; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार

Updated On: Jul 17, 2026 | 09:19 AM IST
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सारांश

Vivek Oberoi On Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला आता कलाकार मंडळींकडून पाठिंबा मिळत असून कलाकारांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंतीही केली आहे. पण विवेक ओबेरॉयने मात्र या प्रकरणी भाष्य करणे टाळले आहे. यामुळे आता नेटकऱ्यांनी त्याचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Vivek Oberoi On Sonam Wangchuk : सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला आता कलाकार मंडळींकडून पाठिंबा मिळत आहे.सोनम वांगचुक यांनी २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारने चर्चा करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. या आंदोलनाला अनेक क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळत असून काही कलाकारांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंतीही केली आहे. पण विवेक ओबेरॉयने मात्र या प्रकरणी भाष्य करणे टाळले आहे. विवेकने म्हटले आहे की, तो एक अभिनेता आहे, राजकारणी नाही. त्याचा विश्वास आहे की एका सुदृढ लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या चिंता व्यक्त करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.

माध्यमांशी संवाद साधताना विवेक ओबेरॉयला सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाबद्दल विचारण्यात आले. ते गेल्या २० दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे उपोषणावर आहे. नीट पेपरफुटीप्रकरणी वांगचुक यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे आणि लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीही केली आहे. याबद्दल विचारले असता, विवेकने भाष्य करण्याऐवजी, स्वतःला एक निरीक्षक म्हटले, जो आपल्या सभोवतालच्या घटनांमधून सतत शिकत असतो.

विवेक ओबेरॉय म्हणाला, “मी एक अभिनेता आहे, राजकारणी नाही. त्यामुळे मी राजकीय बाबींकडे लक्ष देत नाही. आम्ही निरीक्षण करतो आणि शिकतो. आयुष्यात पाहण्यासारखं आणि शिकण्यासारखं खूप काही आहे.”

जेव्हा विवेक ओबेरॉय ला विचारले गेले की त्याने निषेधांबद्दल काय पाहिले आणि शिकले, तो म्हणाला, ‘मी पाहिले की ही देखील एक नवीन गोष्ट होती आणि मला वाटते की निरोगी लोकशाहीमध्ये प्रत्येक आवाजाला स्थान मिळते. या लोकांनी आपला आवाज व्यक्त केला असेल तर ते सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे.


अभिनेत्याच्या या प्रतिक्रियेवर आता सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे. त्याच्या व्हायरल व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी लिहिले, ‘सरजी, कृपया कधीतरी अभिनयाच्या क्षेत्रातून बाहेर या, नाहीतर देशाच्या भल्यासाठी कोण लढेल?’

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विवेक ओबेरॉयने आंदोलनांना पाठिंबाही दिला नाही आणि उघडपणे विरोधही केला नाही. त्याने आपली मते लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापुरतीच मर्यादित ठेवली. दरम्यान, प्रकाश राज, नसीरुद्दीन शाह, झीनत अमान, अभय देओल, अतुल कुलकर्णी, सयाजी शिंदे, सोनाक्षी सिन्हा, ‘3 इडियट्स’चे ओमी वैद्य, विशाल दादलानी, कुनिका सदानंद आणि देवोलीना भट्टाचार्जी यांसारख्या अनेक सेलिब्रिटींनी सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा दिला आणि त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली आहे.

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Web Title: Vivek oberois statement sparks buzz on social media netizens slam the actor

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Published On: Jul 17, 2026 | 09:19 AM

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