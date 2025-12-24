Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Mumbai Cyber Crimean 85 Year Old Retired Teacher Was Defrauded Of 9 Crore Under The Pretext Of Digital Arrest

Mumbai Cyber Crime: ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली 85 वर्षीय निवृत्त शिक्षकाची 9 कोटींची फसवणूक; साताऱ्यातील तरुण अटकेत

डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली तोतया पोलिसांनी 85 वर्षीय निवृत्त शिक्षकाला मनी लाँडरिंगची भीती दाखवून 9 कोटींची फसवणूक केली. मुंबई सायबर पोलिसांनी साताऱ्यातील आरोपीला अटक करत टोळीचा पर्दाफाश केला.

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:27 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • तोतया पोलीस व बनावट RBI वॉरंट दाखवून 9 कोटी उकळले
  • 1 ते 22 डिसेंबरदरम्यान ‘डिजिटल अरेस्ट’चा दबाव
  • साताऱ्यातील 27 वर्षीय आरोपी अटक; तपास सुरू
मुंबई: राज्यात सायबर गुन्हेगारीचे प्रकरण वाढतांना दिसत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिक सायबर फसवणुकीला बळी पडत आहेत. आता पुन्हा एक सायबर फसवणुकीचा प्रकार समोर आला आहे. तब्ब्ल ९ कोटींनी एका 85 वर्षीय निवृत्त शिक्षकाला गंडा घालण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील पोलिसांनी साताऱ्यातील तरुणाला अटक केली आहे. २७ वर्षीय संग्राम बळीराम बाबर असे अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. धक्कदायक बाब म्हणजे, बाबर हा ज्या कंपनीचा संचालक म्हणून दाखवला गेला होता, त्याच खात्याचा वापर करून यापूर्वीही ज्येष्ठ नागरिकांची 5.65 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.

Latur Crime: नशेत असलेल्या पतीचा पत्नीने केला खून! आधी डोके भिंतीवर आपटले, नंतर गळा आवळला; धक्कादायक कारण उघड

कशी केली फसवणूक

१ डिसेंबर ते २२ डिसेंबर या कालावधीत पीडित शिक्षकाला त्यांच्या घरातच ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून ठेवण्यात आले होते. सर्वात आधी आरोपींनी आपण नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक शर्मा बोलत असल्याचे भासवले. त्यानंतर तुमच्या नावे असलेल्या बँक खात्यातून प्रतिबंधित ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) ला मनी लाँडरिंगद्वारे पैसे पाठवले जात आहेत, अशी भीती त्यांना दाखवली. एव्हडेच नाही तर, व्हिडिओ कॉलवर गणवेशातील तोतया पोलीस अधिकारी आणि बनावट ‘आरबीआय’ वॉरंट दाखवून त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात आला. ​तपासासाठी तुमचे सर्व पैसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खात्यात वर्ग करावे लागतील, असे सांगून त्यांच्याकडून 9 कोटी रुपये उकळण्यात आले.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेने

जेव्हा त्यांनी बँक खात्यात जाऊन ही मोठी रक्कम ट्रान्स्फर केली तेव्हा बँकेच्या सतर्क कर्मचाऱ्याने त्यांच्या कुटुंबियांना याची माहिती दिली. बँके कमर्चाऱ्यांच्या सतर्कतेने हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून सातारच्या २७ वर्षीय संग्राम बळीराम बाबर याला अटक केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथील माजी सरपंचांची निर्घृण हत्या; ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा, आरोपींचे अवैध दुकान जमीनदोस्त

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फसवणूक कशी करण्यात आली?

    Ans: मनी लाँडरिंगचा खोटा आरोप करत डिजिटल अरेस्ट दाखवून पैसे ट्रान्सफर करायला भाग पाडले.

  • Que: किती रकमेची फसवणूक झाली?

    Ans: तब्बल 9 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: मुंबई सायबर पोलिसांनी साताऱ्यातील आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला. हवे असल्यास SEO कीवर्ड्स, सोशल मीडिया कॅप्शन किंवा ब्रेकिंग न्यूज टायटल देखील देऊ शकतो.

Web Title: Mumbai cyber crimean 85 year old retired teacher was defrauded of 9 crore under the pretext of digital arrest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 11:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या
1

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या
2

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…
3

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प
4

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM
Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Jan 21, 2026 | 09:04 PM
झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

Jan 21, 2026 | 09:01 PM
IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

Jan 21, 2026 | 08:53 PM
Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Jan 21, 2026 | 08:44 PM
देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 08:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM