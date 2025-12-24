Mumbai Cyber Crime: ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली 85 वर्षीय निवृत्त शिक्षकाची 9 कोटींची फसवणूक; साताऱ्यातील तरुण अटकेत

Latur Crime: नशेत असलेल्या पतीचा पत्नीने केला खून! आधी डोके भिंतीवर आपटले, नंतर गळा आवळला; धक्कादायक कारण उघड
कशी केली फसवणूक
१ डिसेंबर ते २२ डिसेंबर या कालावधीत पीडित शिक्षकाला त्यांच्या घरातच ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून ठेवण्यात आले होते. सर्वात आधी आरोपींनी आपण नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक शर्मा बोलत असल्याचे भासवले. त्यानंतर तुमच्या नावे असलेल्या बँक खात्यातून प्रतिबंधित ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) ला मनी लाँडरिंगद्वारे पैसे पाठवले जात आहेत, अशी भीती त्यांना दाखवली. एव्हडेच नाही तर, व्हिडिओ कॉलवर गणवेशातील तोतया पोलीस अधिकारी आणि बनावट ‘आरबीआय’ वॉरंट दाखवून त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात आला. तपासासाठी तुमचे सर्व पैसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खात्यात वर्ग करावे लागतील, असे सांगून त्यांच्याकडून 9 कोटी रुपये उकळण्यात आले.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेने
जेव्हा त्यांनी बँक खात्यात जाऊन ही मोठी रक्कम ट्रान्स्फर केली तेव्हा बँकेच्या सतर्क कर्मचाऱ्याने त्यांच्या कुटुंबियांना याची माहिती दिली. बँके कमर्चाऱ्यांच्या सतर्कतेने हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून सातारच्या २७ वर्षीय संग्राम बळीराम बाबर याला अटक केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील माजी सरपंचांची निर्घृण हत्या; ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा, आरोपींचे अवैध दुकान जमीनदोस्त
Ans: मनी लाँडरिंगचा खोटा आरोप करत डिजिटल अरेस्ट दाखवून पैसे ट्रान्सफर करायला भाग पाडले.
Ans: तब्बल 9 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.
Ans: मुंबई सायबर पोलिसांनी साताऱ्यातील आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला. हवे असल्यास SEO कीवर्ड्स, सोशल मीडिया कॅप्शन किंवा ब्रेकिंग न्यूज टायटल देखील देऊ शकतो.