Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला गुलाब तर कुणाला काटे! “हे तुम्ही कुणाला आणलंत बिग बॉस…” राखी आणि प्राजक्तामध्ये झाला राडा

बिग बॉस मराठीमध्ये रविवारी ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ गुलाब-काट्यांचा खास टास्क रंगणार आहे. या टास्कमध्ये स्पर्धकांनी एकाला गुलाब तर एकाला काटे देत आपली भावना व्यक्त केली.

Updated On: Feb 15, 2026 | 06:13 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

‘बिग बॉस मराठी सीझन ६’ मध्ये रविवारी भाऊच्या धक्क्यावर एक विशिष्ट प्रकारची गंमत दाखवण्यात येणार आहे. येथे गुलाब आणि काट्यांचा खेळ रचणार आहे. रितेशने घरातील प्रत्येक स्पर्धकाला आपल्या पसंतीने कुणा एकाला गुलाब द्यायचे तर कुणा एकाला काटे द्यायचे, असा टास्क दिला आहे. हा टास्क गंमत आणि मनोरंजन म्हणून जरी असला तरी यातून कुणाच्या मनात कुणाबद्दल किती द्वेष आहे याबद्दल माहिती पडेल.

विशाल भारद्वाज यांनी नाना पाटेकरांसोबत का नाही केले काम? ‘ओ रोमियो’ दिग्दर्शकाने आता केला खुलासा

प्रोमोमध्ये विशाल राकेशला काटे देत आहे तर अनुश्रीही राकेशला काटे देताना दिसत आहे. तर अनुश्रीने राखीला गुलाब दिला आहे आणि करण प्राजक्ताने मिळून सचिन आणि आयुषला गुलाब दिला आहे. पण येथे सगळ्यात मोठा ट्विस्ट म्हणजे राखीने घरातील सगळ्यात शांत आणि सोज्वळ मुलगी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्राजक्ताला काटे दिले आहेत आणि यामध्ये त्या दोघांमध्ये वादही झालेला दिसून आले आहे. राखी प्राजक्ताला म्हणते की “प्राजक्ता तुझ्यात फार विष आहे.” तेव्हा प्राजक्ता भडकून राखीला म्हणते की “हे काय पाठवलं आहे बिग बॉस? हे काय भोगावं लागतंय.” त्यावर राखी उत्तरते की “मला जे करायचं आहे, ते मी करत जाणार.” त्यावर प्राजक्ता म्हणते की “तुझी Personality मी व्यवस्थित ओळखते.” राखी त्याला म्हणते की “ए बाई, आता तू मला सर्टिफिकेट देऊ नकोस!”

 

“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

ही शाब्दिक बाचाबाच आजच्या भाऊच्या धक्क्यावर पाहायला मिळणार आहे. त्यामध्ये या आठवड्यात डबल एव्हीकेशन होणार आहे म्हणजेच उपस्थित १४ सदस्यांमधील २ जण या घराचा कायमचा निरोप घेणार आहेत. अशामध्ये घरातून बाहेर जाणार कोण? या गोष्टीची चर्चा रंगली आहे आणि या चर्चेत आयुष आणि करणचे नाव आहे. तसेच शेअर केलेल्या आणखीन एका प्रोमोमध्ये आयुष आणि तन्वी “तू ही रे माझा मितवा” गाण्यावर नाचताना दिसून येत आहेत. त्यांचे नृत्य पाहून सागर कारंडे लाजून लाल झालेला दिसून येत आहे.

Published On: Feb 15, 2026 | 06:13 PM

