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Pune Crime : जावयासोबत रचला मालकाला लुटण्याचा डाव; बॅग हिसकावून पळाले अन्…

Updated On: Jul 20, 2026 | 04:43 PM IST
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सारांश

विश्वासाने काम करणाऱ्या कामगारानेच जावयासोबत कट रचून मालकाची रोकड लुटीचा डाव रचल्याचा प्रकार समोर आला आहे. स्वारगेट पोलिसांनी सासरा, जावई व त्यांच्या साथीदाराला अटक केली आहे.

जावयासोबत रचला मालकाला लुटण्याचा डाव; बॅग हिसकावून पळाले अन्...

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

पुणे : विश्वासाने काम करणाऱ्या कामगारानेच जावयासोबत कट रचून मालकाची रोकड लुटीचा डाव रचल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कर्जाच्या विळख्यातून सुटका करण्यासाठी ६ लाख ५० हजार रुपयांच्या रोकडवर डल्ला मारला होता. पण १५० हून अधिक सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण आणि तांत्रिक तपासावरून स्वारगेट पोलिसांनी सासरा, जावई व त्यांच्या साथीदाराला अटक केली आहे. त्यांच्याकडून चोरीचा संपुर्ण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

 

जयंत रजनीकांत शहा (वय ५९), सोहेल अलीअहमद खान (वय ३५) आणि तौसीफ मुकीद बागवान (वय ३०) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. ९ जुलै रोजी रात्री आठच्या सुमारास गुलटेकडी येथील ‘हर्ष रेसिडेन्सीज’ या सोसायटीजवळ ही घटना घडली होती. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त मिलींद मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक यशवंत निकम अंमलदार नाना भांदुर्गे, सागर केकान, सागर काळे, संग्राम केंद्रे, रमेश चव्हाण, महिला पोलिस अंमलदार अनिता घायतडक यांच्यासह पथकाने केली आहे.

व्यावसायिक हे आपल्या दिवसभराच्या व्यवसायातील रक्कम एका बॅगेत घेऊन घरी परतले होते. सोसायटीच्या गेटवर पोहोचल्यानंतर त्यांचा वॉचमन चंद्रासिंग हाती बॅग घेऊन फिर्यादींसोबत आत जात होता. याचवेळी दबा धरून बसलेल्या एकाने वॉचमनच्या हातातील बॅग हिसकावून घेतली. काही समजण्याच्या आतच, हा चोरटा थोड्या अंतरावर उभ्या असलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या मोपेड (दुचाकी) वर बसून आपल्या साथीदारासह अंधाराचा फायदा घेत पसार झाला. गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून स्वारगेट पोलिसांनी घटनास्थळापासून ते आरोपींच्या पळण्याच्या मार्गावरील तब्बल १५० ते १६० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज बारकाईने तपासले. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीवरून आरोपींना अटक केली आहे.

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कर्ज फेडण्यासाठी रचला कट

शहा हा तक्रारदार व्यावसायिकाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करत होता. त्यामुळे मालकाची माहिती त्याला होती. शहा आणि त्याचा जावई सोहेल यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर कर्ज झाले होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी शहा याने स्वतःच्याच मालकाला लुटण्याचा कट रचला. या कटात त्याने जावई सोहेल आणि त्याचा मित्र तौसीफ यांना सामील करून घेतले. आखलेल्या योजनेनुसार, शहा याने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सोहेल आणि तौसीफ या दोघांनी प्रत्यक्ष लुटीचा गुन्हा केला.

Web Title: Swargate police have arrested three thieves who snatched a bag and fled

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Published On: Jul 20, 2026 | 04:43 PM

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