संतापजनक! स्टेजवर डान्स करत असतानात नराधमांनी तरुणीला नेलं ओढत; पुढं जे घडलं पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, VIDEO VIRAL

पालकांनो वेळीच सावध व्हा! मोबाईलसाठी पोटच्या मुलानेच आईला घातल्या बुक्क्या? VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना बिहारमधील एका ऑर्केस्ट्रादरम्यान घेतली आहे. कार्यक्रमात रंगात असताना, अचानक काही तरुण स्टेजवर येतात. तरुणी जेव्हा त्यांच्याजवळ जाते तेव्हा तिचा हात ओढून तिला खाली ओढतात. तिची छेड काढतात. तर काही तरुण तिला वरुन पुन्हा ओढण्याचा प्रयत्न करत असतात. या ओढा-ओढीत तरुणीचे अत्यंत हाल होतात. ती आपल्या जीव वाचवण्यासाठी ओरडत असते. पण नराधमांना कसलीही दया येत नाही. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
A shocking incident from Bihar has sparked widespread outrage after a girl dancing on stage was allegedly dragged and molested. The video quickly went viral across multiple social media platforms, drawing international attention and triggering criticism that has reflected poorly… pic.twitter.com/Gnmu2OqRyE — SAFFRON LION (@SaffronlionX) July 20, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SaffronlionX या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला असून हजारो व्ह्यूज मिळाले असून यावर संतापजनक कमेंट्स पाहायला मिळक आहे. नेटकऱ्यांनी संबंधित तरुणांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. अशा नरधमांना भर चौकात शिक्षा झाली पाहिजे असे म्हटले आहे. शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत एखादी महिला सुरक्षित नसेल तर कायदा सुव्यवस्थेचे काय असा प्रश्न लोक करत आहेत.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.