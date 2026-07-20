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संतापजनक! स्टेजवर डान्स करत असतानात नराधमांनी तरुणीला नेलं ओढत; पुढं जे घडलं पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, VIDEO VIRAL

Updated On: Jul 20, 2026 | 04:42 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत लज्जास्पद आणि संतापजनक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. शेकडो लोकांच्या उपस्थित एका तरुणीसोबत असे काही घडले आहे की पाहून तुमच्याही तळपायाची आग मस्तकात जाईल.

Woman Harrassed on Stage

संतापजनक! स्टेजवर डान्स करत असतानात नराधमांनी तरुणीला नेलं ओढत; पुढं जे घडलं पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • जवर डान्स करत असतानात नराधमांनी तरुणीला नेलं ओढत
  • पुढं जे घडलं पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल
  • व्हिडिओ व्हायरल
सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका कार्यक्रमात स्टेजवर डान्स करत असणाऱ्या तरुणीला काही नरधमांनी जबरदस्तीने ओढत नेऊन तिच्यासोबत धक्कादायक कृत्य केलं आहे. हा सर्व प्रकार कॅमेरात कैद झाला असून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून संंबंधित तरुणांविरोधात कारवईची मागणी केली जात आहे.

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नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना बिहारमधील एका ऑर्केस्ट्रादरम्यान घेतली आहे. कार्यक्रमात रंगात असताना, अचानक काही तरुण स्टेजवर येतात. तरुणी जेव्हा त्यांच्याजवळ जाते तेव्हा तिचा हात ओढून तिला खाली ओढतात. तिची छेड काढतात. तर काही तरुण तिला वरुन पुन्हा ओढण्याचा प्रयत्न करत असतात. या ओढा-ओढीत तरुणीचे अत्यंत हाल होतात. ती आपल्या जीव वाचवण्यासाठी ओरडत असते. पण नराधमांना कसलीही दया येत नाही. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SaffronlionX या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला असून हजारो व्ह्यूज मिळाले असून यावर संतापजनक कमेंट्स पाहायला मिळक आहे. नेटकऱ्यांनी संबंधित तरुणांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. अशा नरधमांना भर चौकात शिक्षा झाली पाहिजे असे म्हटले आहे. शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत एखादी महिला सुरक्षित नसेल तर कायदा सुव्यवस्थेचे काय असा प्रश्न लोक करत आहेत.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video girl dragged from stage during dance performance

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Published On: Jul 20, 2026 | 04:42 PM

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