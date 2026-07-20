निवेदनात स्पर्धा परीक्षांमध्ये वारंवार समोर येणाऱ्या कथित पेपरफुटीच्या घटनांची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका महाविकास आघाडीने मांडली.
तसेच ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलेल्या कंपन्यांना परीक्षा प्रक्रियेची कंत्राटे देऊ नयेत, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) कामकाजातील त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करावी, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व विश्वासार्ह करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा तातडीने राबवाव्यात, अशा मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या.
Satara News : पैशाच्या व्यवहारातून पेरले येथे गोळीबार; दोन्ही पायांना गोळ्या लागल्याने एकजण गंभीर
विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
याशिवाय, विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित वागणुकीचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. विद्यार्थी व युवकांच्या प्रश्नांबाबत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. या आंदोलनात महाविकास आघाडीतील विविध घटक पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच विद्यार्थी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
Satara : सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आत्मक्लेश आंदोलन, सोनम वांगचूक यांना पाठिंबा देत पोलिसांच्या कारवाईबद्दल व्यक्त केली नाराजी