Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Teacher Loses 1 81 Crore In The Share Market Committed Suicide

शिक्षकाला शेअर मार्केटमध्ये 1.81 कोटीचे नुकसान; आधी पत्नीसह दोन मुलांना आईस्क्रीममधून विष दिलं अन् नंतर स्वत:..

Updated On: Jun 13, 2026 | 08:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

योगेशला शेअर बाजारात सुमारे १ कोटी ८१ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. या आर्थिक धक्क्यातून ते सावरू शकले नाहीत आणि त्यातूनच त्यांनी हे पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज आहे.

शिक्षकाला शेअर मार्केटमध्ये 1.81 कोटीचे नुकसान; आधी पत्नीसह दोन मुलांना आईस्क्रीममधून विष दिलं अन् नंतर स्वत:..

शिक्षकाला शेअर मार्केटमध्ये 1.81 कोटीचे नुकसान; आधी पत्नीसह दोन मुलांना आईस्क्रीममधून विष दिलं अन् नंतर स्वत:.. (फोटो सौजन्य-X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सोलापूर : नंदुरबार आणि सोलापूर जिल्ह्याला हादरवून टाकणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेअर बाजारात पैसे बुडाल्याच्या तणावात नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यात कार्यरत असलेल्या शिक्षकाने पत्नी आणि दोन मुलांची हत्या करून स्वतः आत्महत्या केली. ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील हत्तीद या त्यांच्या मूळ गावी घडली असून, यामुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

योगेश बाळासाहेब पाटील (वय ३९), पत्नी माधुरी योगेश पाटील (वय ३७), मोठा मुलगा अथर्व (वय ११) आणि लहान मुलगा शिवांश (वय ९) अशी या घटनेत मृत पावलेल्यांची नावे आहेत. योगेशने गुरुवारी मध्यरात्री पत्नी माधुरी, अथर्व आणि शिवांश यांना आईस्क्रीममधून विष दिल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तिघांचा जीव गेल्यानंतर योगेशने स्वतः गळफास लावून आपले जीवन संपवले.

संबंधित शिक्षक तळोदा भागात मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते. शाळांना सुट्या असल्याने ते पत्नी आणि दोन मुलांसह मूळ गावी आले होते. शिक्षकाने आईस्क्रीममध्ये विष मिसळून प्रथम आपल्या कुटुंबाला दिले, ज्यामध्ये त्यांची पत्नी आणि दोन्ही मुलांचा मृत्यू झाला.

Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

विष कशाप्रकारे देण्यात आले आणि ही घटना केवळ आर्थिक दबावातून घडली की यामागे आणखी काही कारणे आहेत, याचा पोलिस कसून तपास करत आहेत. सध्या पोलिस अधिकृत वैद्यकीय अहवालाची वाट पाहत आहेत. या भीषण घटनेमुळे दोन्ही कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.

1.81 कोटीचे नुकसान; पैशांची मोठी चणचण

योगेशला शेअर बाजारात सुमारे १ कोटी ८१ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. या आर्थिक धक्क्यातून ते सावरू शकले नाहीत आणि त्यातूनच त्यांनी हे पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पोलिस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

आर्थिक संकटामुळे उचलले टोकाचे पाऊल

प्राथमिक तपासात समोर आले की, संबंधित शिक्षकाला शेअर बाजारामध्ये सुमारे १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठे नुकसान झाले होते. या प्रचंड आर्थिक संकटामुळे आणि मानसिक तणावामुळेच त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला असून, सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत.

Web Title: Teacher loses 1 81 crore in the share market committed suicide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 08:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Barshi Crime News : स्पा मसाज सेंटरच्या आड सुरू होता जुगार अड्डा; पोलिसांची मध्यरात्री धाड, 10 जण अटकेत
1

Barshi Crime News : स्पा मसाज सेंटरच्या आड सुरू होता जुगार अड्डा; पोलिसांची मध्यरात्री धाड, 10 जण अटकेत

धक्कादायक ! नर्सिंगच्या फीसाठी पैसे नाहीत म्हणून विद्यार्थिनी नैराश्येत; गळफास घेऊन संपवलं जीवन
2

धक्कादायक ! नर्सिंगच्या फीसाठी पैसे नाहीत म्हणून विद्यार्थिनी नैराश्येत; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

काॅलेज टाॅपर विद्यार्थीने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी संपवले आयुष्य, मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ बनवत उघड केले धक्कादायक कारण
3

काॅलेज टाॅपर विद्यार्थीने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी संपवले आयुष्य, मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ बनवत उघड केले धक्कादायक कारण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शिक्षकाला शेअर मार्केटमध्ये 1.81 कोटीचे नुकसान; आधी पत्नीसह दोन मुलांना आईस्क्रीममधून विष दिलं अन् नंतर स्वत:..

शिक्षकाला शेअर मार्केटमध्ये 1.81 कोटीचे नुकसान; आधी पत्नीसह दोन मुलांना आईस्क्रीममधून विष दिलं अन् नंतर स्वत:..

Jun 13, 2026 | 08:40 AM
केस उघडताच होणार कनेक्ट! लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच… जाणून घ्या किंमत

केस उघडताच होणार कनेक्ट! लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच… जाणून घ्या किंमत

Jun 13, 2026 | 08:33 AM
गर्भपातामुळे नोकरी जाण्याची महिलांमध्ये भीती! ७.८ कोटी नोकरदार महिलांची चिंता; क्वेस्ट ग्लोबलने यूगव्हच्या सहकार्याने केले संशोधन

गर्भपातामुळे नोकरी जाण्याची महिलांमध्ये भीती! ७.८ कोटी नोकरदार महिलांची चिंता; क्वेस्ट ग्लोबलने यूगव्हच्या सहकार्याने केले संशोधन

Jun 13, 2026 | 08:20 AM
Badlapur Murder Case: ड्रायव्हर काकाने आईला मारलं… चिमुकल्याच्या एका वाक्याने उलगडलं दुहेरी मृत्यूचं रहस्य

Badlapur Murder Case: ड्रायव्हर काकाने आईला मारलं… चिमुकल्याच्या एका वाक्याने उलगडलं दुहेरी मृत्यूचं रहस्य

Jun 13, 2026 | 08:19 AM
कोल्ड ड्रिंकच्या सेवनामुळे आतडे आतून सडतात का? पोट आतड्यांसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

कोल्ड ड्रिंकच्या सेवनामुळे आतडे आतून सडतात का? पोट आतड्यांसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Jun 13, 2026 | 07:56 AM
‘अर्जुन जाधव अमर रहे…’च्या घोषणांनी जवान जाधव यांना अखेरचा निरोप; शहापूरला शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

‘अर्जुन जाधव अमर रहे…’च्या घोषणांनी जवान जाधव यांना अखेरचा निरोप; शहापूरला शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

Jun 13, 2026 | 07:52 AM
Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरांनी गाठला नवा उच्चांक! अवघ्या 24 तासांत 10 हजारांनी वाढली किंमत

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरांनी गाठला नवा उच्चांक! अवघ्या 24 तासांत 10 हजारांनी वाढली किंमत

Jun 13, 2026 | 07:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा