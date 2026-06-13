शिक्षकाला शेअर मार्केटमध्ये 1.81 कोटीचे नुकसान; आधी पत्नीसह दोन मुलांना आईस्क्रीममधून विष दिलं अन् नंतर स्वत:..

सोलापूर : नंदुरबार आणि सोलापूर जिल्ह्याला हादरवून टाकणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेअर बाजारात पैसे बुडाल्याच्या तणावात नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यात कार्यरत असलेल्या शिक्षकाने पत्नी आणि दोन मुलांची हत्या करून स्वतः आत्महत्या केली. ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील हत्तीद या त्यांच्या मूळ गावी घडली असून, यामुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
योगेश बाळासाहेब पाटील (वय ३९), पत्नी माधुरी योगेश पाटील (वय ३७), मोठा मुलगा अथर्व (वय ११) आणि लहान मुलगा शिवांश (वय ९) अशी या घटनेत मृत पावलेल्यांची नावे आहेत. योगेशने गुरुवारी मध्यरात्री पत्नी माधुरी, अथर्व आणि शिवांश यांना आईस्क्रीममधून विष दिल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तिघांचा जीव गेल्यानंतर योगेशने स्वतः गळफास लावून आपले जीवन संपवले.
संबंधित शिक्षक तळोदा भागात मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते. शाळांना सुट्या असल्याने ते पत्नी आणि दोन मुलांसह मूळ गावी आले होते. शिक्षकाने आईस्क्रीममध्ये विष मिसळून प्रथम आपल्या कुटुंबाला दिले, ज्यामध्ये त्यांची पत्नी आणि दोन्ही मुलांचा मृत्यू झाला.
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विष कशाप्रकारे देण्यात आले आणि ही घटना केवळ आर्थिक दबावातून घडली की यामागे आणखी काही कारणे आहेत, याचा पोलिस कसून तपास करत आहेत. सध्या पोलिस अधिकृत वैद्यकीय अहवालाची वाट पाहत आहेत. या भीषण घटनेमुळे दोन्ही कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.
1.81 कोटीचे नुकसान; पैशांची मोठी चणचण
योगेशला शेअर बाजारात सुमारे १ कोटी ८१ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. या आर्थिक धक्क्यातून ते सावरू शकले नाहीत आणि त्यातूनच त्यांनी हे पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पोलिस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.
आर्थिक संकटामुळे उचलले टोकाचे पाऊल
प्राथमिक तपासात समोर आले की, संबंधित शिक्षकाला शेअर बाजारामध्ये सुमारे १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठे नुकसान झाले होते. या प्रचंड आर्थिक संकटामुळे आणि मानसिक तणावामुळेच त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला असून, सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत.